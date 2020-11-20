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Facebook «задушит» разработчика, который сделал 20 собственных «Инстаграмов»

Facebook хочет засудить турецкого девелопера за создание как минимум 20 копий Instagram и незаконном копировании данных пользователей оригинального сервиса. Компания хотела урегулировать спор мирным путем, но разработчик не пошел на контакт, и теперь она стремится наказать его, в том числе и в финансовом плане.

Десятки копий Instagram

Компания Facebook подала в суд на разработчика ПО Энсара Сахинтурка (Ensar Sahinturk) из Турции за создание и продвижение клонов социальной сети Instagram. Как пишет портал ZDnet, под контролем девелопера находится, по меньшей мере, 20 подобных ресурсов.

Согласно судебным документам, Энсар Сахинтурк использовал программное обеспечение для автоматического копирования информации из профилей оригинального Instagram. Для этих целей он создал тысячи «одноразовых» аккаунтов, и за все время деятельности ему удалось скопировать более 100 тыс. учетных записей ничего не подозревающих людей.

Instagram изначально был обычным фотосервисом. Он существует с 2010 г., а Facebook владеет им с апреля 2012 г. Instagram постепенно превратился в полноценную социальную сеть под ее влиянием.

Три года работы

Сахинтурк занимался воровством данных из профилей в Instagram на протяжении более чем трех лет. Адреса самых первых сайтов из его обширной коллекции, внешне копирующих популярный сервис Facebook, были зарегистрированы еще в августе 2017 г.

«Инстаграмов» в интернете много, но подлинный - только один

Турецкий девелопер использовал полученную информацию для пополнения собственных сайтов, создавая у посетителей уверенность, что они находятся в настоящем Instagram. Целью Энсара Сахинтурка были деньги – он размещал на своих сайтах собственную рекламу, привлекая внимание пользователей.

Мирное урегулирование невозможно

Обращение в суд, по данным Facebook, было вынужденной мерой. Юристы компании пытались избежать этого путем отправки Сахинтурку писем с требованием прекратить клонировать Instagram и удалить все созданные им сайты, но это ни к чему не привело.

Направлять разработчику из Турции письма Facebook начала в I квартале 2019 г.

В судебных документах, пишет ZDnet, сказано, что Сахинтурк сперва отрицал свою принадлежность к десяткам клонов Instagram, хотя позже признал ее. Он даже удалил некоторые из созданных им сайтов, но в конечном итоге, по прошествии нескольких месяцев, полностью восстановил их и прекратил отвечать письма юристов Facebook.

Чего добивается компания

Сразу после обращения в суд Facebook заблокировала личный профиль Сахинтурка в одноименной социальной сети, попутно удалив более 30 тыс. аккаунтов в Instagram, предположительно использовавшихся им для автоматического копирования пользовательских данных.

Не сумев решить вопрос с Сахинтурком мирным путем, компания Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) теперь жаждет отмщения. Через суд Facebook хочет добиться полного контроля над всеми доменами на основании факта нарушения прав на принадлежащий ей товарный знак.

Помимо этого, юристы компании намерены призвать разработчика к ответственности. Они хотят, чтобы по решению суда вернул компании всю прибыль, полученную им за время существования всех созданных им клонов Instagram.

В своем иске Facebook упомянула и некорректное отношение Сахинтурка к персональным данным пользователей соцсети. Юристы утверждают, что разработчик нанес ущерб конфиденциальности пользователей, сделав их данные легкодоступными в Глобальной сети. Они уточнили, что Сахинтурк выложил на всеобщее обозрение частные фотографии, видеоролики, истории (Stories), хэштеги и даже данные о местоположении пользователей.

Как Facebook борется с нерадивыми разработчиками

Юристы Facebook регулярно судятся с девелоперами. Например, в марте 2019 г. подали иск против двух украинских разработчиков расширений для браузеров – Глеба Случевского и Андрея Горбачева. Они тоже обвинялись в незаконном копировании персональных данных пользователей.

В октябре 2019 г. иск от Facebook получила израильская компания NSO Group – поставщик систем видеонаблюдения. Против нее она ополчилась за разработку и продажу ПО Pegasus, которое используется для слежки за пользователями мессенджера WhatsApp, который Facebook купила в 2014 г. В частности, Facebook обвинила NSO Group в кибератаках на правозащитников, юристов, дипломатов и представителей правительств различных стран. Одно из слушаний по этому делу, как сообщал CNews, состоялось в конце апреля 2020 г.

И это далеко не все примеры. Так, в декабре 2019 г. Facebook судилась с двумя гражданами Китая за использование ее рекламы с целью обмана пользователей и принуждения их к загрузке вредоносного ПО. В марте 2020 г. Facebook подала в суд на Namecheap, одного из крупнейших регистраторов доменных имен в Интернете, чтобы разоблачить хакеров, которые регистрировали вредоносные домены через его службу. В июне 2020 г. был подан иск на владельца Massroot8.com, веб-сайта, который использовался для кражи паролей пользователей Facebook, а в августе – против владельца сайта Nakrutka, продававшего лайки, комментарии и подписчиков в Instagram.

При этом саму Facebook тоже нередко вызывают в суд в качестве ответчика. Один из последних таких случаев произошел в конце сентября 2020 г., когда предметом разбирательств стал предполагаемый негласный сбор личных данных пользователей Instagram с помощью камер iPhone.

Более того, Facebook, пытающаяся раздавить израильскую NSO Group в суде, сама пыталась купить у нее ее ПО Pegasus. Компании оно было нужно для доступа к личным данным пользователей – файлам, переписке и местоположению. Об этом стало известно в начале апреля 2020 г.