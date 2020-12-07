Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

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Касперский разрабатывает смартфон на ОС имени себя

Новый смартфон Касперского

«Лаборатория Касперского» разрабатывает новый защищенный смартфон. Устройство с защищенной операционной системой Kaspersky OS будет иметь базовые приложения и свой браузер, рассказал РИА «Новости» глава компании Евгений Касперский.

«Там будет минимальный функционал, красоты как от Android и iOS не ждите, этот смартфон будет выполнять другие специальные задачи», - говорит Евгений Касперский.

Касперский пояснил, что аппарат будет уметь звонить и отправлять СМС, там будет установлен офисный пакет, свой браузер с минимальной функциональностью и стандартный набор приложений, например, будильник и калькулятор.

Наличие магазина приложений на такой ОС пока не предполагается, но, по словам главы компании, в будущем что-то похожее на AppStore появится может. «Скорее всего, сначала мы сделаем свой, а потом готовы будем привлекать и другие магазины приложений. Мы понимаем, что без большой экосистемы этот проект не взлетит, поэтому мы готовы будем привлекать партнеров», — добавил он.

По словам Касперского, смартфон должен появиться «в конце следующего (2021 - прим. CNews) года», причем у разработчиков уже есть договоренности с китайскими производителями.

«Лаборатория Касперского» ведет разработку смартфона с защищенной операционной системой Kaspersky OS

День назад, 6 декабря 2020 г., в своем интервью газете Financial Times, Касперский рассказал о планах диверсификации деятельности компании, которая разрабатывает также средства борьбы с беспилотниками для аэропортов и владельцев земельных участков, а также создает программное обеспечение на основе технологии блокчейн для проведения электронных голосований.

Отечественный «Тайгафон» потерпел неудачу

Отечественный защищенный смартфон уже разрабатывала в России компания Infowatch. Проект «Тайгафон» был запущен в 2014 г. Идея устройства состояла в обеспечении защищенного доступа к корпоративным коммуникациям, так как на обычном смартфоне коммуникации пользователя могут утекать различными путями, включая Bluetooth и Wi-Fi.

В декабре 2019 г. проект, который обернулся компании убытком в 40 млн руб., был свернут. Об этом глава компании Наталья Касперская (бывшая супруга Евгения Касперского) рассказала CNews в кулуарах форума «Глобальное технологическое лидерство».

Для внедрения инструментов защищенного доступа нужно было сделать jailbreak устройства (получить админские права), то есть «вгрызаться в операционную систему». «Сначала сотрудник Infowatch пытался изменить операционную систему Android на устройстве Sony Xperia. Однако производитель отследил вмешательство в прошивку смартфона, и сначала закрыл разработчику доступ в магазин приложений Google Play, а затем заблокировал сам аппарат. В итоге смартфон стоимостью 80-100 тыс. руб. превратился ‘’в тыкву’’», — поясняла Касперская.

В этой связи было принято решение о разработке собственного устройства, работающего на базе собственной модификации операционной системы Android. Серийный аппарат был выпущен в 2017 г. и стоил примерно $150. Среди первых пользователей смартфона было правительство Северной Осетии. Администратор компании мог отслеживать местонахождение владельцев «Тайгафона», дистанционно удалять все содержимое устройства и блокировать доступ к определенным функциям. Министерство связи Северной Осетии в 2018 г. проинтегрировало «Тайгафон» с системой электронного документооборота «Дело» и планировало закупить 5 тыс. аппаратов.

Причиной неудачи «Тайгафона» стали скудные технические характеристики и отсутствие программного обеспечения — ПО для стандартной версии Android не было совместимо с аппаратом. Корпоративные клиенты, которым предоставили аппарат, постоянно просили сделать доработки, причем у разных пользователей были разные требования, поясняла глава Infowatch.

В итоге компания поняла, что для продвижения аппарата нужны другие ресурсы и инвестиции на миллиарды рублей и решила отказаться от дальнейшего развития «Тайгафон».

Другие попытки создания российских смартфонов

Попытки создания отечественного смартфона возникали и у других компаний. В 2010 г. телекоммуникационная компания «Скартел» (бренд Yota) разработала смартфон с поддержкой сетей четвертого поколения (4G) YotaPhone, главной особенностью которого было наличие второго дисплея из «электронной бумаги».

Затем разработка продукта была выделена в отдельную компания YotaDevices, совладельцем которой была госкорпорация «Ростех». Компания выпустила два поколения аппаратов YotaPhone.

В 2016 г. крупным акционером YotaDevices стала китайская корпорация China Baoli, которая использовала разработки компании для собственных продуктов.

В 2018 г. из проекта вышла госкорпорация «Ростех», а в 2019 г. головная структура корпорации была признана банкротом.

Что думают разработчики других отечественных ОС

Павел Эйгес, генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа», разработчика отечественной обильной ОС «Аврора», рассказал CNews, что ОС «Аврора» прошла длинный многолетний путь до современного зрелого состояния, много труда и ресурсов вложено в создание полноценной мобильной инфраструктуры для заказчиков — прежде всего, платформы управления «Аврора Центр», экосистемы инструментов для разработчиков приложений и самих корпоративных приложений. Определенный уровень доверия к решениям на базе ОС «Аврора» подтверждают сертификаты ФСТЭК и ФСБ России, которые ежегодно обновляются для крупных релизов ОС «Аврора» и «Аврора Центр».

Нашим заказчикам доступен целый парк моделей устройств различного форм–фактора и ценового диапазона. В том числе, выпускаемые в России как смартфоны, так и планшеты, и даже инфокиоск на базе процессора «Байкал Электроникс».

Сотни тысяч устройств были отгружены нашими партнерами заказчикам в рамках проектов по цифровой трансформации в транспортной, энергетической, телекоммуникационной и других отраслях, а также для нужд государства. Мы плодотворно сотрудничаем с «Лабораторией Касперского» с 2019 года, и результатом этого сотрудничества стало антивирусное ПО, которое сейчас проходит сертификацию ФСТЭК.

Хочется пожелать «Лаборатории Касперского» терпения и настойчивости в преодолении неизбежных трудностей на пути создания смартфона под управлением собственной мобильной ОС. Ведь как показал опыт проекта другого крупного вендора на рынке информационной безопасности по созданию российского смартфона «Тайга», трудностей на этом пути будет очень много.