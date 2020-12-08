Разработчики архитектур безопасности должны обеспечивать комплексную защиту корпоративных сетей. Но обилие предложений на рынке и скрытность отдельных вендоров создает серьезные проблемы для бизнеса.

74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

С помощью браузера Chrome можно захватить ПК на Windows, Linux и macOS

Google выкатил обновление к сразу восьми уязвимостям, половина из которых считаются высокоопасными. И хотя критических среди них нет, разработчики воздержались от публикации технических данных, пока большая часть пользователей не обновится.

Windows, далее везде

Разработчики Google Chrome исправили ряд ошибок в браузере, часть из которых несла довольно серьёзную угрозу пользователям.

Часть этих уязвимостей могла приводить к нарушению целостности области памяти, выделенной под браузер, открывая возможность злоумышленникам для взлома компьютера, на котором запущен Chrome. Уязвимы были версии браузера под Windows, macOS и Linux.

Всего исправлены восемь «багов», четыре из которых - CVE-2020-16037, CVE-2020-16038, CVE-2020-16039 и CVE-2020-16040 - обозначены как высокоопасные (high).

Три первые уязвимости - это ошибки use-after-free, связанные с некорректной обработкой содержимого памяти разными компонентами браузера (в частности, отвечающими за буфер обмена, медиа и расширения). Ошибки подобного рода при некоторых условиях могут использоваться для запуска вредоносного кода в системе, в которой функционирует браузер.

Разработчики Google Chrome исправили ряд ошибок в браузере, которые несли серьёзную угрозу пользователям

Четвёртая ошибка относится к движку Google V8 для работы с JavaScript и WebAssembly: уязвимость связана с недостаточной проверкой вводимых данных, что в некоторых случаях может приводить к XSS-атакам.

Средний уровень?

Google также исправил две ошибки среднего уровня угрозы: CVE-2020-16041 и CVE-2020-16042. Первая из них определяется как ошибка чтения из-за пределов выделенной зоны памяти; в случае успешной эксплуатации уязвимость можно использовать для вывода программы из строя.

Второй «баг» также затрагивает движок V8 и определяется как uninitialized-use (использование неинициализированных значений). Хотя конкретно эта уязвимость оценена как среднеопасная, некоторые эксперты считают, что unititialized-use - один из критических векторов, которые могут, в частности, приводить к повышению привилегий на уровне ядра Linux.

Однако в данном случае Google воздержался от публикации каких-либо подробностей обо всех этих уязвимостях по крайней мере до тех пор, пока большинство пользователей не обновит свои браузеры.

«Возможно, это весьма верное решение, поскольку степень угрозы любой уязвимости - это не только её CVSS-индекс или умозрительная оценка, но и популярность программы, в которой она выявлена, - говорит Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Google Chrome на сегодня установлен чуть менее чем у 70% пользователей во всём мире, т.е. две трети пользователей персональных компьютеров в теории оказываются уязвимы. А публикация технических данных в разы ускорит появление действующих эксплойтов к перечисленным уязвимостям».