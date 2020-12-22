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Хакеры серьезно ограбили крупную лондонскую криптобиржу

Биржа криптовалют EXMO подверглась кибератаке и лишилась около 5% всех активов, хранившихся в «горячих» кошельках. Операторы биржи обещают возмещение всем клиентам.

В полтретьего ночи

Британская криптобиржа EXMO подверглась хакерской атаке, в результате которой потеряла около 5% своих активов в криптовалюте.

EXMO - официально зарегистрированное бизнес-предприятие, чей дневной оборот составляет около 2273 биткоинов (по нынешнему курсу это почти $52 млн) и почти 28 тыс. активных трейдеров. Помимо биткоинов, криптобиржа работает и со многими другими криптовалютами.

21 декабря 2020 г. около половины третьего ночи по Гринвичу, операторы биржи обнаружили крупные и весьма подозрительные транзакции по выводу средств и заблокировали возможность вывода любых криптоактивов.

Однако дальнейший аудит показал, что около 5% всех средств, хранившихся в «горячих» кошельках биржи в виде самых разнообразных криптовалют, уже выведены на другие адреса. Эти адреса известны, однако совершенно не факт, что средства удастся вернуть.

Криптобиржа EXMO в результате кибератаки лишилась около 5% всех активов

«Как легитимный бизнес EXMO может рассчитывать на поддержку правоохранительных органов в расследовании инцидента, - указывает Алексей Водясов, технический директор компании SEC Consult Services. - Если бы была украдена только одна криптовалюта, пусть даже в огромном объёме, то при согласии сообщества можно было бы произвести hard-fork и лишить криминальные транзакции смысла. Но в данном случае угнано большое количество разнообразных активов, следовательно, бирже остаётся только возмещать всё из собственных средств».

Всё возместим

Операторы биржи именно это и обещают сделать: все потери клиентов будут возмещены. Средства в «холодных» кошельках не пострадали.

Компания обратилась в полицию Лондона и проводит перенастройку собственных систем безопасности. Вывод средств пока остаётся недоступным, и компания настоятельно просит своих клиентов не переводить ничего в существующие кошельки, связанные с криптобиржей.