74% специалистов в области ИБ признаются, что нехватка квалифицированных кадров отрицательно сказывается на их организациях. Эту проблему можно решить при помощи виртуального аналитика SOC на базе глубинных нейросетей, который берет на себя рутинные операции и помогает живым специалистам в решении более сложных задач.

На российской криптобирже биткоин взлетел до $2 млн

Неизвестные хакеры взломали отечественную криптобиржу Livecoin, сразу после чего курс всех криптовалют начал расти гигантскими темпами. Биткоин торговался на отметке $2 млн, эфир – в пределах $15 тыс. Сейчас биржа не работает, полиция ищет хакеров, а само произошедшее может иметь тесную связь с недавним взломом лондоской биржи EXMO.

Livecoin взломали

Российская криптовалютая биржа Livecoin, которую не стоит путать с криптовалютой Litecoin, продавала и биткоины и другие виртуальные деньги по сверхзавышенной цене в результате хакерской атаки. Курсы криптовалют подскочили на ней в десятки раз – цена того же биткоина доходила до $2 при стоимости около $23,8 тыс. на момент публикации материала.

По информации портала ZDnet, атака на Livecoin произошла в ночь с 23 на 24 декабря 2020 г., и уже к утру этого дня биткоин торговался на уровне $450 тыс. Другие криптовалюты, к примеру эфир (Ethereum), как пишет РБК, достигал $15 тыс. при среднерыночном значении на уровне $600.

Токен XRP продемонстрировал не менее впечатляющий рост, за несколько часов поднявшись с $0,30 до $17.

Хакеры устроили настоящую охоту за биткоинами

Непосредственно перед взрывным ростом курса основных криптовалют Livecoin без предупреждения лишила всех пользователей возможности вывода средств на свои кошельки. Через некоторое время на главной странице биржи появилось объявление, гласившее: «Уважаемые клиенты. Просим вас немедленно остановить использование нашего сервиса, во всех смыслах: не вводите средства на свои адреса, не торгуйте, не используйте API. На нас была проведена тщательно спланированная атака, которая готовилась, как мы предполагаем, в течение последних месяцев. Нами был полностью утерян контроль над серверами, бэкэндом и нодами. Вследствие чего мы не имели возможности остановить работу нашего сервиса. Наши каналы связи с клиентами через социальные медиа так же были скомпрометированы».

Что происходит сейчас

На момент публикации материала биржа Livecoin не работала, как и ее официальный сайт. При попытке зайти на него пользователю выдавалось лишь предупреждение о взломе, написанное на русском и английском языках.

Веб-сайт Livecoin

В заявлении, помимо прочего, сказано, что частичный контроль над сайтом был восстановлен. «Мы ведем борьбу за сервера, домен и ваши средства, наша команда работает круглосуточно. В течение ближайших нескольких дней мы опубликуем дополнительную информацию», – говорится на главной странице биржи.

Пользователи, наблюдавшие за происходившим, публиковали скриншоты обменных курсов в соцсетях. Так, пользователь Twitter @ceo_run запечатлел курс биткоина на отметке $200 тыс. и написал: «Российские олигархи знают то, чего не знаем мы». Другие пользователи отговаривали всех от участия в сделках с биткоином, несмотря на резкий рост его курса на Livecoin. Участник Twitter #DYORangutang (@cryptorangutang) сообщил: «Биткоин только что достиг $320 тыс. Что бы ни происходило, я не рекомендую пытаться зарабатывать на этом».

Пользователи пристально следят за происходящим с Livecoin

Когда именно сервис будет полностью восстановлен, в настоящее время неизвестно. Последствия, которые повлек за собой взлом, еще предстоит определить.

Для решения возникшей проблемы владельцы Livecoin заручились поддержкой правоохранительных органов «по месту их юрисдикции».

Связь со взломом лондонской биржи

Ситуация, в которой оказалась отечественная биржа Livecoin, может быть связана с недавним взломом лондонской биржи EXMO. Как сообщал CNews, она подверглась кибератаке 21 декабря 2020 г. и лишилась около 5% всех активов, хранившихся в «горячих» кошельках биржи в виде самых разнообразных криптовалют.

На крупной бирже CoinDesk никаких скачков курса криптовалют зафиксировано не было

Эти средства были выведены на сторонние адреса, притом адреса известные, но, по словам представителей EXMO, вероятность возврата денег была очень невысокой. При этом средства в так называемых «холодных» кошельках остались нетронутыми. Как и Livecoin, EXMO тоже обратилась в полицию «по месту своей юрисдикции».

Связь между взломами российской и британской бирж выявил «РБК-крипто». Специалисты выяснили, что криптовалюта с Livecoin была выведена на те же кошельки, что и деньги, похищенные у EXMO.

Кто именно стоит за всем этим, на момент публикации материала оставалось неизвестным. Сотрудники EXMO, узнав о произошедшем с Livecoin, попытались выйти на связь с исполнительным директором российской биржи Светланой Гейлер, но сразу после этого ее профиль в Telegram по неизвестной причине был удален.