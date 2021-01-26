Хакер из Бобруйска украл полмиллиона долларов, но остался ни с чем. Деньги отобрали силовики. Видео

Белорусский хакер наладил бизнес по взлому аккаунтов на популярных ресурсах и их продаже в даркнете. На этом он заработал около $500 тыс., но потратить их не успел – МВД Белоруссии арестовало его вместе с подельником. Однако при обыске было найдено меньше половины заработанных средств – местонахождение оставшейся суммы не установлено.

Заработал – и не потратил

30-летний житель Бобруйска (Белоруссия) заработал на взломе и продаже чужих аккаунтов в популярных веб-сервисах $500 тыс., но не успел ими воспользоваться. Он был пойман сотрудниками МВД Белоруссии до того, как перераспределил полученные средства, по информации ведомства.

Подозреваемый в совершении киберпреступлений, сообщили представители МВД Белоруссии, использовал для осуществления своей деятельности специализированное ПО для проведения брутфорса – атак с подбором паролей. Они утверждают, что он сумел модернизировать его, но не уточняют, какие именно доработки были внесены в программу.

При помощи специальных программных средств хакер успешно взламывал и похищал учетные записи пользователей ряда криптовалютных бирж (их перечень не раскрывается) и магазинов, включая eBay и Walmart. Его интересовали и профили на геймерских ресурсах и в видеоиграх – Sony PlayStation, Minecraft и Fortnite.

Обыск в помещении, в котором «работал» хакер

Украденные связки логина и пароля хакер продавал в даркнете на специализированных торговых площадках. Получать оплату за аккаунты он предпочитал в биткоинах или путем перевода на его кошельки в Qiwi и WebMoney.

Невостребованное богатство

Общее число интернет-сервисов, которые не обходил своим вниманием 30-летний житель Бобруйска, оказавшийся, по информации издания MogilevNews, директором одного из частных предприятий, на момент публикации материала оставалось неизвестным, как и количество профилей, которые ему удалось взломать и продать. Известно лишь, что свою незаконную деятельность киберпреступник вел с января 2018 г., а помогал ему в этом житель Минска (Белоруссия).

Комментарий МВД Белоруссии

31-летний подельник из Минска, пишет MogilevNews, тоже занимался взломом – от инициатора преступной группировки он получил доработанный софт для брутфорса и тоже реализовывал украденные аккаунты, перечисляя ему процент от каждой сделки. Оба хакера были задержаны сотрудниками подразделения по противодействию киберпреступности МВД и УВД Могилевского облисполкома.

Силовики также провели обыск в помещении, где происходило задержание подозреваемых. Они обнаружили дорогостоящую компьютерную технику и банковские карты с $200 тыс., которые, по мнению представителей ведомства, могут являться их заработком. Эти деньги будут обращены в пользу государства, однако пока неизвестно, где находятся еще $300 тыс., заработанных хакерами на продаже украденных аккаунтов.

Бобруйск – город хакеров

В Бобруйске, небольшом городке с населением в пределах 212 тыс. человек, проживают и другие хакеры, в том числе и разыскиваемые по всему миру. Весной 2019 г. белорусские силовики поймали 30-летнего на тот момент киберпреступника с псевдонимом Сатоши (его реальное имя не раскрывается). Он тоже промышлял кражей аккаунтов, но не ограничивался магазинами и игровыми сервисами – в списке его целей были еще и платежные системы и даже банки. В числе его жертв оказались, помимо прочих, пользователи Amazon и Western Union.

По данным портала «Коммерческий курьер», Сатоши сформировал базу из более миллиона украденных профилей, совершив свыше 300 тыс. атак в одних только США. Аккаунты он продавал по цене от $0,1 до $10 в зависимости от популярности ресурса людям со всего мира. «Посредством учетных записей, которые он сбыл пользователям в интернете, были совершены мошеннические операции на сумму около $5 млн», – заявил начальник управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности следственного комитета (СК) Белоруссии Сергей Гамко.

Слежка за этим хакером велась больше года. Выяснилось, что за последние два месяца перед арестом он сумел заработать $60 тыс., хотя официально не был трудоустроен, а за весь свой киберпреступный стаж он, предполагает следствие, заработал сумму с шестью нулями.

Хакер Сатоши в момент задержания

Следствие считает, что хакер действовал не один. «Мы принимаем все меры для поиска соучастников. Кое-что уже известно. Вопрос задержания – это вопрос времени», – сказал следователь по особо важным делам управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности СК Белоруссии Александр Семеник.

Власти Белоруссии постоянно борются с киберпреступниками в своей стране. Например, в июне 2019 г. Белорусские силовики прекратили деятельность хакерского форума XakFor для русскоговорящих начинающих и опытных кибервзломщиков. Серверы, на которых располагался ресурс, были обнаружены на территории этой страны. XakFor работал с 2012 г. и позволял хакерам обмениваться способами взлома и вирусными программами.