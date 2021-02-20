WhatsApp навсегда запретит миллионам пользователей отправлять и получать сообщения

WhatsApp решил внедрить скандальную политику конфиденциальности, из-за которой его уже покинули миллионы пользователей. Она вступит в силу в середине мая 2021 г., и несогласных с ней лишат возможности отправлять и получать текстовые сообщения, оставив лишь голосовые вызовы. Аккаунты тех, кто прекратит пользоваться мессенджером, ждет полное удаление.

WhatsApp взялся за старое

Мессенджер WhatsApp, с февраля 2014 г. принадлежащий Facebook, запланировал ввести тотальный запрет на текстовые сообщения. Под него рискуют попасть пользователи популярного сервиса по всему миру.

Запрет, пишет TechCrunch, связан с новой политикой конфиденциальности, которую WhatsApp намеревался ввести еще 8 февраля 2021 г., но был вынужден временно отказаться от нее из-за шквала критики – эта политика подразумевает обязательное предоставление мессенджером компании Facebook расширенной информации об аккаунтах пользователей. Если раньше этого можно было избежать, отключив соответствующую опцию в настройках, то теперь делиться данными о своих профилях с Facebook пользователям придется в обязательном порядке.

WhatsApp намерен внедрить новую политику конфиденциальности 15 мая 2021 г., то есть приблизительно через три месяца. До этого времени он начнет спамить пользователей баннерами с предупреждением об изменениях и информации о том, какие нововведения в связи с ними их ждут.

«В течение следующих недель в WhatsApp появится баннер с дополнительной информацией, ознакомиться с которой наши пользователи смогут в удобном для себя темпе. Кроме того, мы предоставили более подробную информацию, которая поможет развеять сомнения наших пользователей. Позже мы начнем напоминать о необходимости ознакомиться с этими обновлениями и принять их, чтобы продолжать использовать WhatsApp», – говорится в блоге мессенджера.

Политика WhatsApp может спровоцировать массовое удаление мессенджера с мобильников

Несогласные с новой политикой мессенджера могут отказаться от ее принятия. В этом случае, пишет TechCrunch, они могут забыть о текстовом общении – с 15 мая 2021 г. WhatsApp больше не позволит им ни принимать сообщения от собеседников, ни отправлять собственные. Единственное, что им останется – это аудиозвонки. О доступности голосовых сообщений и видеозвонков на момент публикации материала известно не было.

Политика конфиденциальности WhatsApp еще с 2016 г. разрешает сервису делиться с Facebook определенными метаданными, такими как номера телефонов пользователей и информация об устройстве. Новые условия позволят Facebook и WhatsApp обмениваться данными еще и о платежах и транзакциях – это нужно для более эффективного таргетинга рекламы, поскольку социальный гигант расширяет свои предложения электронной коммерции и стремится объединить свои платформы обмена сообщениями. Не исключено, что мессенджер будет передавать Facebook и другую приватную пользовательскую информацию.

Полное забвение в WhatsApp

Столь серьезные ограничения в ответ на несогласие с новой политикой конфиденциальности WhatsApp могут спровоцировать пользователей переключиться на другие мессенджеры, и подобное уже происходило в период первой попытки запуска новых правил. WhatsApp лишился миллионов пользователей – многие из них нашли новое прибежище в Telegram, пережившем блокировку в России. Его основатель Павел Дуров подтвердил факт массовой миграции – 12 января 2021 г. в своем Telegram-канале он написал, что всего за три дня число пользователей Telegram выросло на 25 млн. Ранее он заявил: «Миллионы людей возмущены последним изменением политики WhatsApp, в которой теперь сказано, что пользователи обязаны передавать все свои личные данные в рекламную систему Facebook». В конце января 2021 г. Дуров добавил в свой мессенджер инструмент быстрого переноса переписки из WhatsApp.

Пост Павла Дурова о миграции пользователей

В январе 2021 г., когда WhatsApp только-только заговорил о новых правилах, резкий рост популярности случился и у российского мессенджера ICQ, принадлежащего Mail.ru Group. Его, как сообщал CNews, спровоцировали пользователи из Гонконга. Жители этой страны объяснили свой переход на ICQ ностальгией – многие из них пользовались мессенджером будучи детьми или подростками. Воспоминания о юности во многом определили выбор гонконгцев 30-40 лет в пользу ICQ, когда появилась необходимость подобрать замену WhatsApp, неприятно удивившему пользователей обновлением пользовательского соглашения.

Но у WhatsApp уже готов рецепт для тех, кто решит уйти от него в другой мессенджер. Каждый без исключения пользователь, кто променяет его на конкурирующий продукт и по этой либо любой другой причине не будет пользоваться им в течение 120 дней, лишится своего аккаунта. Это чуть меньше четырех месяцев, и эта санкция, как выяснила редакция CNews, тоже предусмотрена политикой WhatsApp, к тому же, уже действующей.

Об удаленнии аккаунтов WhatsApp говорит, не скрывая

Для сравнения, тот же Telegram позволяет пользователю самому выбирать период неактивности профиля, после которого тот будет удален – через месяц, три месяца, полгода или год.

Пока еще самый популярный мессенджер

По состоянию на конец января 2021 г. WhatsApp оставался самым популярным мессенджером в мире. Согласно статистике Statista.com, его аудитория ежемесячно активных пользователей насчитывала 2 млрд человек. У Telegram, «прибавившего в весе» после массового побега людей из WhatsApp, этот показатель составляет пока 500 млн пользователей.

Мессенджер Дурова находится на пятом месте по популярности – его обгоняют китайские WeChat и QQ. Вторую строчку рейтина Statista занимает еще одно детище Facebook – Facebook Messenger с 1,3 млрд ежемесячно активных участников.

WhatsApp пока на первом месте по популярности

Стоит отметить, что WhatsApp привык разбрасываться пользователями и их персональными данными. Так, например, в июне 2020 г. стало известно, что некоторые номера телефонов, привязанных к пользовательским профилям в WhatsApp, в течение длительного времени находились в открытом доступе и даже попали в поисковую выдачу Google. В общей сложности при помощи Google можно было найти до номера около 300 тыс. пользователей мессенджера, и эта проблема носила глобальный характер.

В ноябре 2019 г. CNews сообщал, что пользователей WhatsApp стали автоматически навечно блокировать за участие в безобидных групповых чатах. Попасть под санкции оказалось возможным за смену названия чата на что-то, что покажется модераторам сервиса чем-то зловещим, незаконным или злонамеренным.

При этом WhatsApp совершенно не спешил устранять данный сбой. На все запросы пострадавших о причинах блокировки сотрудники мессенджера отвечали, что пользователи сами нарушили правила сервиса, и вина в блокировке лежит исключительно на них. В результате людям приходилось либо менять номер телефона для регистрации нового профиля, либо уходить в другие сервисы – Telegram, Viber, Signal и другие.