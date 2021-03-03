Портал «Госуслуг» стал частью схемы обмана россиян

Киберпреступники стали воровать персональные данные россиян, прикрываясь «Госуслугами» и социальными выплатами. Они рассылают поддельные письма якобы с этого портала, предлагая получателям ввести номера СНИЛС и банковской карты для получения пособий от государства. Зачем им нужны эти сведения, неясно, но СНИЛС, к примеру, может пригодиться при мошенничестве с кредитными договорами.

Соцвыплаты от мошенников

В России начала набирать популярность новая мошенническая схема для получения персональных данных россиян с использованием портала госуслуг. Как пишут РИА «Новости», злоумышленники стали массово рассылать потенциальным жертвам обмана письма якобы с этого портала, в которых говорится о необходимости предоставления данных для получения социальных выплат через «Госуслуги».

Письмо, рассылаемое киберпреступниками, в точности копирует стандартные электронные письма, рассылаемые порталом госуслуг. Мошенники скопировали фон, логотип, шрифты, гиперссылки и другие отличительные признаки, но «прокололись», забыв подделать электронный адрес отправителя. В итоге письма стали поступать с адреса «info@mybusinessplan.ru», что может сразу вызвать массу сомнений в подлинности корреспонденции даже у неопытных пользователей.

Мошенникам срочно потребовались номера банковских карт, а также номера их СНИЛС – страхового номера индивидуального лицевого счета. Их они просят ввести на сайте по ссылке из текста письма, утверждая, что адресату начислены соцвыплаты. Ссылка ведет на поддельный сайт с формами для ввода заветных номеров.

Письмо от мошенников

Пока неизвестно, для каких целей злоумышленники ведут сбор номеров банковских карт россиян. Зачем им потребовался СНИЛС, тоже пока неясно, но этот документ, по данным РИА «Новости», может использоваться при мошенничестве с различными договорами, включая кредитные.

«Госуслуги» не виноваты

Единый портал госуслуг (ЕПГУ) никакого отношения к новой мошеннической схеме не имеет, о чем заявил CNews замглавы Минцифры России Олег Качанов. С его слов, все официальные рассылки портала Госуслуг имеют общий информационный характер.

Киберпреступники явно не отличаются опытом в фишинге

Олег Качанов добавил, что они могут содержать поздравление с днем рождения, напоминание о необходимости сменить водительское удостоверение и др., но при этом в них никогда нет призывов к раскрытию номера СНИЛС или банковских реквизитов.

Также стоит отметить, что уведомления от «Госуслуг» поступают на электронную почту, но также в личный кабинет пользователя на сайте и на его мобильное устройство в виде push-сообщения. При получении сомнительного электронного письма якобы от «Госуслуг» следует проверить наличие аналогичного уведомления в профиле и на экране смартфона.

Почему именно социальные выплаты

Причин, по которым мошенники в своих схемах обмана населения стали упоминать соцподдержку через «Госуслуги», может быть несколько. Одна из них – это резко возросшая популярность получения таких выплат через этот портал в связи с пандемией коронавируса и длительным периодом самоизоляции.

Соцвыплаты - самая популярная тема, связанная с Госуслугами

Об этом на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства России, прошедшего 13 января 2021 г., заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. По его словам, самым популярным сервисом, предоставляемым «Госуслугами», стали именно социальные выплаты на детей, инициированные Президентом России. «В мае (2020 г. – прим. CNews) по выплатам по Вашему поручению действительно был зафиксирован абсолютный рекорд уникальных посетителей в день – почти 27 млн человек», – констатировал Дмитрий Чернышенко, обращаясь к Владимиру Путину.

Вторая возможная причина – это интеграция в состав ЕПГУ инструментов размещения и хранения россиянами на этом портале своих банковских реквизитов для получения социальных пособий. Поручение о проведении такой модернизации «Госуслуг» Владимир Путин дал Центробанку и Правительству России на том же совещании 13 января 2021 г.

Еще одна причина – это грядущая модернизация портала госуслуг, о которой 1 марта 2021 г. сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. CNews писал, что до конца 2021 г. Россияне смогут оформлять через ЕПГУ определенные пособия без предоставления бумажных документов и заявлений. Это коснется, в том числе, опекунов и законных представителей – они получат возможность в режиме онлайн через «Госуслуги» оформлять пособия на своих подопечных, не выходя из дома.

В целом, в России в обозримом будущем заработает отдельная универсальная платформа социальной поддержки, которая позволит россиянам пользоваться всеми имеющимися в стране мерами соцподдержки через интернет. Точные сроки ее запуска Михаил Мишустин не назвал, а мошенники пока не упоминают ее в письмах, потому что о ней на начало марта 2021 г. не было известно почти ничего.