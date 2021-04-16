Электронная подпись стала оружием против россиян. По стране прошла серия обысков

В России резко участились случаи получения мошенниками электронных подписей по копиям паспортов других людей. Удостоверяющие центры не утруждаются проверкой личности своих клиентов, и в результате с использованием поддельных электронных подписей злоумышленники открывают фиктивные фирмы, берут кредиты на ничего не подозревающих россиян и даже распоряжаются их имуществом.

Электронная подпись опасна для россиян

Электронная подпись (ЭП) стала новым инструментом отъема у россиян денег и имущества, в том числе и недвижимого. 15 апреля 2021 г., по информации «Коммерсанта», сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России провели обыск в офисах самых крупных компаний, занимающихся выдачей электронных подписей. Следственные мероприятия прошли в рамках уголовного дела по факту незаконного образования юридического лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, максимальное наказание – пять лет колонии).

Обыски коснулись двух фирм – екатеринбургской ООО «Солар» и столичной ООО «МЦСП-групп». Несмотря на то, что по всей России насчитывается около 500 центров выдачи ЭП, именно эти две компании особенно преуспели в этом направлении – по информации полиции, они выдали электронную подпись нескольким тысячам своих клиентов, часть которых оказались мошенниками.

В результате этих обысков никто не был задержан, а само расследование связано с возросшим количеством случаев регистрации фиктивных фирм с использованием ЭП. Вся деятельность таких организаций ведется исключительно «на бумаге», но при этом у них получается возвращать НДС с нее.

Обыски могут пройти и в других компаниях, выдающих электронные подписи по украденным копиям паспортов

Все это стало продолжением следственных мероприятий в отношении самарской группы компаний «Бизнес-гарант», которая и занимается, помимо прочего, регистрацией компаний. Также в сферу ее деятельности входит бухгалтерское обслуживание предпринимателей, и их сопровождение в различных вопросах, связанных с налогами.

В чем «провинилась» электронная подпись

Центры, выдающие ЭП своим клиентам – это, по словам источника «Коммерсанта» среди участников проведенных обысков, «важнейшее инфраструктурное звено, без которого невозможны формирование и эксплуатация схем "бумажного НДС"». «Именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды», – добавил он.

Неназванный собеседник издания утверждает, что такие центры выдают электронную подпись своим клиентам, не особо утруждая себя проверкой подлинности их личностей. При этом они действуют в рамках закона, в котором есть определенные лазейки – например, для получения ЭП в таких центрах вполне достаточно копии паспорта, который клиенту может и не принадлежать.

Иначе говоря, злоумышленник может в режиме онлайн обратиться в один из 500 удостоверяющих центров по всей России с копией паспорта совершенно постороннего человека, получить на его имя электронную подпись и затем изрядно подпортить ему жизнь, взяв на него кредит или продав его квартиру. При этом подлинный владелец удостоверяющего личность документа узнает и о получении ЭП на его имя, и о совершенных сделках в последнюю очередь.

Кто под ударом, и как защититься

Мошенническая схема с использованием электронной подписи в России достаточно распространена, и поначалу злоумышленники «тренировались» на паспортах бомжей и алкоголиков, утверждает источник издания. Теперь же в ход пошли копии документов добропорядочных россиян – ксерокопии большими партиями выкупаются в банках, медцентрах и в других организациях, после преступники отправляют их по электронной почте в удостоверяющие центры вместе с запросом на получение электронной подписи. В случае успеха центры присылают им требуемый файл.

Для проверки наличия у себя электронной подписи россияне могут воспользоваться «Госуслугами» (совсем скоро в них будут регистрировать сразу при рождении). В обновленной версии личного кабинета необходимо в правом верхнем кликнуть по своей фамилии и нажать на «Профиль», после чего система сама откроет раздел «Настройки и безопасность».

В этом разделе есть отдельный пункт «Электронная подпись», в котором можно посмотреть все выданные ЭП. При наличии одной или нескольких подозрительных подписей следует обратиться в правоохранительные органы.

Раздел в "Госуслугах" с информацией об электронных подписях

Также необходимо посетить веб-сайт или ближайший офис Росреестра и написать там заявление о том, чтобы любые операции с недвижимостью проводились исключительно в присутствии собственника. Это убережет каждого от потери квартиры, дома или любой другой недвижимости, даже если мошенник попытается продать ее при помощи, фактически, украденной ЭП.

Знаменитый случай мошенничества с электронной подписью

Первая в России за всю историю крупная махинация с использованием ЭП, как сообщал CNews, произошла в октябре 2018 г. – злоумышленникам тогда удалось украсть квартиру ничего не подозревавшего жителя Москвы Романа Салтовского. Со слов подлинного владельца жилплощади, на тот момент эта квартира была в его собственности пять лет.

Роман узнал о том, что квартира была передана другому человеку без его ведома, лишь в мае 2019 г., когда к нему стали поступать коммунальные счета, где в графе «Собственник» были указаны совсем не его ФИО. Как выяснилось, Роман в октябре 2018 г. якобы передал свою квартиру в собственность третьему лицу на основании договора дарения, составленного в письменной форме. Все необходимые для заключения сделки документы были поданы в электронном виде и заверены электронными цифровыми подписями с обеих сторон, то есть новый, фактически, фиктивный владелец квартиры, тоже оставил свою ЭП. Сам Роман на тот момент никогда не оформлял электронную подпись и в сделке, разумеется, участие не принимал, то есть все действия за него выполнили мошенники.

Ситуация в итоге решилась в пользу Романа. CNews писал, что после обнаружения факта мошенничества он обратился в Бабушкинский районный суд (украденная квартира находится в Бабушкинском районе Москвы), и в октябре 2019 г. судья вернул ему жилье.