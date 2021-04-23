Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров DRaaS 2021

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров DRaaS 2021. Аналитики сравнили уровни надежности ЦОД, ограничения, заявленное время восстановления и другие важные характеристики сервиса. На базе рейтинга построена мишень поставщиков DRaaS — визуальное представление сложившейся на рынке ситуации.

Вскоре после того, как мир заговорил про облака и IaaS, пришло время задуматься о DRaaS. Ведь какими бы надежными ни были дата-центры компаний, аварии на них происходят с завидной регулярностью. А единственный способ защитить данные сводится к их резервному копированию и поддержанию резервной инфраструктуры в режиме «холодного» старта.

Спрос на DRaaS запаздывает относительно IaaS. Сначала компании переходят на облачную инфраструктуру, следом задумываются об аварийном восстановлении. Тем не менее, к настоящему моменту IaaS находится в тренде достаточное количество времени, чтобы стал заметным спрос на DRaaS, и эксперты отрасли признали DRaaS как один из самых востребованных облачных сервисов.

Для сравнения решений разного уровня редакция ИТ-маркетплейса Market.CNews разработала комплексную методику, основанную на 10 критериях и наиболее точно отвечающую потребностям рынка.

Рейтинг провайдеров DRaaS 2021

Сравнение поставщиков проводилось по следующим критериям:

Возможность непрерывной репликации; Гипервизоры в облаке DRaaS; Количество и характеристики ЦОДов, используемых для DRaaS; Максимальный размер одной виртуальной машины; Время восстановления RTO; Время потери данных RPO при резервировании внешней инфраструктуры; Время потери данных RPO при резервировании IaaS от этого же провайдера; Длительность бесплатного тестирования и ограничения; Наличие дополнительных услуг, таких как формирование плана DRP, внедрение и тестирование DRaaS; Стоимость.

По каждому из критериев была разработана балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

Перейти к рейтингу DRaaS 2021

«У каждого рейтинга свои особенности, — комментирует ситуацию Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — При подготовке рейтинга DRaaS мы столкнулись с тем, что для того, чтобы получить от поставщиков адекватный ответ, многие наши вопросы пришлось сформулировать гораздо более подробно, нежели это было сделано изначально. Это значит, что потребителям DRaaS также нужно быть внимательными к мелочам и готовыми подробно изложить свои требования провайдеру».

По итогам анализа лидером рейтинга стал Облачный бизнес МТС (#CloudMTS, ИТ-ГРАД, 1cloud). Среди преимуществ — количество и надежность дата-центров, прогрессивные гипервизоры и разумный баланс среди остальных параметров рейтинга.

Второе место у ActiveCloud. Здесь в первую очередь следует отметить низкий уровень цен, наличие двух гипервизоров, возможность бесплатного тестирования инфраструктуры в течение 1 месяца.

На третьем месте — Mail.ru Cloud Solutions, инфраструктура которого расположена в двух дата-центрах высокой надежности. Обращаем внимание неограниченный размер виртуальной машины на базе обычных и SSD-накопителей, низкий уровень цен и 30-дневный бесплатный тестовый период.

Таблица 1. Топ-5 поставщиков DRaaS

Место Проовайдер DRaaS Сумма баллов 1 Облачный бизнес МТС 339 2 ActiveCloud 320 3 Mail.ru Cloud Solutions 313 4 КРОК 303 5 SberCloud 284

Источник: Market.CNews. Полная версия

В топ-5 лидеров также вошла компания SberCloud, инфраструктура которой расположена в том числе и в дата-центре высочайшего уровня надежности Tier IV. Ограничение по объему одной виртуальной машины составляет 15 Тб, тестовый период — 2 недели.

Обзор DRaaS 2021

Рейтинг DRaaS 2021 выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

Перейти к обзору DRaaS 2021

Мишень CNews поставщиков DRaaS 2021

На основе собранной информации стало возможным построение мишени CNews — графической визуализации оценки предлагаемых решений (см. рисунок 1). Чем ближе предложение поставщика к центру мишени, тем более доступным и сбалансированным оно является. Смещение по осям характеризует слабые места.

Рис. 1. Мишень CNews поставщиков DRaaS 2021

Некоторые особенности рейтинга DRaaS

В процессе составления рейтинга DRaaS аналитиками Market.CNews было отмечено несколько интересных фактов:

Все ведущие провайдеры предлагают непрерывную репликацию данных. Фактически этот подход стал нормой в сегменте Enterprise, и всем компаниям по этому параметру начислено одинаковое количество баллов. Также одинаковое количество баллов начислено за наличие услуг по подготовке плана DRP, внедрению и тестированию DRaaS. Опять-таки наличие подобных дополнительных услуг стало нормой. Более того, практически все поставщики готовы провести бесплатные консультации по реализации проекта DRaaS. Значения параметров RTO и RPO вызвали большие разногласия. Дело в том, что один и тот же провайдер способен предложить различные показатели RTO/RPO в зависимости от проекта и требований заказчика. В итоге было принято решение указать значения согласно полученным опросным листам, а при расчете баллов существенно снизить вес этих параметров, чтобы маркетинговый подход не оказал существенного влияния на распределение мест.

При выборе провайдера DRaaS количество ЦОД не всегда играет такое же важное значение, как при выборе провайдера IaaS. Наличие двух и более ЦОД позволяет обеспечить резервирование данных внутри одного провайдера. При заказе IaaS и DRaaS у одного и того же провайдера количество ЦОД несомненно важно. Если же речь идет о резервировании корпоративного ЦОД или стороннего облака, количество ЦОД имеет гораздо меньшее значение.

В сегменте Enterprise уровень цен далеко не всегда занимает первое по важности место, уступая надежности и качеству оказываемых услуг. Тем не менее, некоторое значение он имеет. В рамках рейтинга было проведено сравнение по ценам на базе двух конфигураций — на 3 и на 50 виртуальных машин. Более точные цены можно узнать в ИТ-маркетплейсе Market.CNews на странице поиска тарифов.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой DRaaS в теме письма.

Перейти к обзору DRaaS 2021