Подключающиеся к корпоративной сети устройства — основная угроза для ее безопасности. Их число постоянно растет, а прежние методы защиты становятся недостаточными. Смартфоны и планшеты сотрудников и посетителей офисов, удаленные устройства и все новые и новые устройства интернета вещей делают ключевой задачей департаментов ИБ защиту уровней доступа.

Продуманная стратегия обеспечения сетевой безопасности помогает выстроить эффективную защиту современных динамичных сред. При этом не потребуется снижать качество доступа сотрудников и клиентов, а сами сети получат простор для масштабирования и легче адптируются к цифровым инновациям. Без подобной стратегии не удастся даже задуматься о внедрении ИТ следующих поколений: гипермасштабирования, многооблачных сред и 5G.

Российских школьников загонят в «белый интернет» с «проверенным содержанием и ценностями»

В России будет создан «белый» интернет для школьников, в котором они смогут пользоваться только разрешенными в России сайтами. Проект прорабатывается интернет-провайдерами, и участие в процессе принимает Министерство просвещения. Сроки запуска «школьного» интернета не установлены.

Особый интернет для школьников

Российские власти ведут работу по созданию особого, так называемого «белого» интернета для школьников. Как пишут РИА «Новости», о новой инициативе государства сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Сегодня создается так называемый белый интернет для школьников, где есть социальные сети, есть мессенджеры, есть все те инструменты, которые сегодня школьники используют, но там проверенное содержание и те ценности, о которых мы сегодня говорим», – сказал министр на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Сергей Кравцов добавил, что «белый» интернет для школьников создается и будет использоваться для «поддержки традиционной системы обучения». С его слов, в этой Сети у детей будет возможность в режиме онлайн смотреть фильмы и театральные постановки, а также посещать различные музеи. Кто будет сортировать контент, доступный для детей (те же фильмы), министр уточнять не стал.

Власти могут лишить российских детей полноценного интернета, со всеми его достоинствами и недостатками

Глава Минпросвещения подчеркнул, что власти, создавая «белый» интернет, «не идут по пути запрета». «Мы идем по пути тех возможностей, которые дает цифровая образовательная среда», – сказал Сергей Кравцов.

Что предпринимает государство

Инициатива, озвученная Сергеем Кравцовым, вызывает в памяти идею по созданию системы фильтрации интернет-трафика. Правительство России одобрило ее еще в 2017 г. в рамках госпрограммы «Цифровая экономика». Первоначально планировалось, что «Национальная система фильтрации интернет-трафика» в рамках этой программы появится уже в 2020 г. В частности, в марте 2020 г. в России должна была заработать система фильтрации интернет-трафика в интересах детей на основе «белых списков».

Проект по созданию «белых списков» больше пяти лет лоббировали член Совета Федерации Елена Мизулина и «Лига безопасного интернета».

В 2017 г. Роскомнадзор направил интернет-провайдерам «белые списки» сайтов, которые не рекомендуется блокировать. В их числе были «Яндекс», Mail.ru, Google, Facebook, Twitter, Instagram, «Одноклассники», «Вконтакте», «Лента.ру», YouTube, Github и др. Однако тогда параллельно в «белый список» попали несколько тысяч сайтов федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Власти планировали выделить на создание системы фильтрации сайтов около 4,2 млрд руб. к 2024 г. из них 641 млн руб. должны были пойти на эти нужды в 2021 г.

В конце ноября 2020 г. Минцифры предложило отказаться от строительства всероссийской системы фильтрации интернет-трафика для детей. Роскомнадзор должен был ввести в эксплуатацию эту систему к концу 2021 г. Как сообщал CNews, Минцифры посчитало внедрение такой системы нецелесообразным.

Возможные варианты реализации «белого» интернета

О том, как с технической точки зрения будет реализован доступ в «белый» интернет, и как власти намерены препятствовать доступу школьников к полноценной Паутине, Сергей Кравцов не рассказал. Свои предположения по этому поводу высказала директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Она рассказала «Газете.ru», что проект «белого» интернета для несовершеннолетних может быть реализован путем манипуляций с настройками браузера. Также он может представлять собой «отдельный продукт для детей».

«Скорее всего это будет реализовано в виде каких-то дополнительных программных настроек браузера, чтобы их легко мог включить родитель. Также вероятно, что это будет отдельный продукт, который будет устанавливаться на устройство ребенка», – уточнила Мизулина.

Глава Минпросвещения заявлял, что власти не будут идти «по пути запрета», однако Екатерина Мизулина опровергла это. Он заявила изданию, что в «белом» интернете дети полностью лишатся доступа к любой информации, запрещенной на территории России. В полноценном Интернете добраться до нее можно при помощи VPN.

Работа ведется

Со слов Екатерины Мизулиной, некоторые операторы связи в настоящее время заняты разработкой сервисов «белого» интернета. Какие именно компании работают в этом направлении, она не сообщила.

«Другой вопрос состоит в том, какие именно ресурсы попадут в число рекомендуемых, и какие будут одобрены и признаны хорошими. Это дискуссионный вопрос, так, если говорить о крупнейших социальных сетях, от доступа к плохому контенту от хорошего ребенка ограждает лишь один клик. Здесь важно понимать, как будут настроены механизмы модерации, и действительно ли весь негативный контент по мнению родителей будет закрыт для детей», – добавила директор Лиги безопасного интернета.

Напомним, что Екатерина Мизулина – это 32-летняя дочь Елены Мизулиной, члена Совета Федерации. Она известна своими идеями «развития» Рунета – как сообщал CNews, в конце августа 2021 г. она предлагала замедлить скорость работы зарубежных социальных сетей и других веб-сервисов, если они не захотят регистрироваться в ФНС и платить налоги в российскую казну.

Интернет необходимо регулировать

Высказываниям Кравцова и Мизулиной о «белом» интернете для школьников предшествовало заявление Кремля о необходимости регулировать весь интернет. По данным РИА «Новости», 26 мая 2021 г. пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал интернет «параллельным миром». Он добавил, что в «параллельном мире», как и в обычном, «должно быть законодательство для регулирования всех вопросов.

«Роскомнадзор должен регулировать законность в интернете. Дело в том, что интернет затрагивает уже все области жизни абсолютно, не просто большую часть, а все. Интернет - это просто уже параллельный мир. И если в нашем с вами мире существует законодательство действующее, которое регулирует все и вся, то точно также должно быть законодательство, которое регулирует все и вся в интернете. И вот как раз это и есть функция Роскомнадзора», - заявил Дмитрий Песков.