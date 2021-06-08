Подключающиеся к корпоративной сети устройства — основная угроза для ее безопасности. Их число постоянно растет, а прежние методы защиты становятся недостаточными. Смартфоны и планшеты сотрудников и посетителей офисов, удаленные устройства и все новые и новые устройства интернета вещей делают ключевой задачей департаментов ИБ защиту уровней доступа.

Продуманная стратегия обеспечения сетевой безопасности помогает выстроить эффективную защиту современных динамичных сред. При этом не потребуется снижать качество доступа сотрудников и клиентов, а сами сети получат простор для масштабирования и легче адптируются к цифровым инновациям. Без подобной стратегии не удастся даже задуматься о внедрении ИТ следующих поколений: гипермасштабирования, многооблачных сред и 5G.

Как силовики создали «сверхзащищенный» смартфон и мессенджер, чтобы ловить бандитов и наркоторговцев

Удар по международной преступности

Правоохранительные органы США, Австралии и Европы провели ряд обысков и арестовали несколько сотен преступников из разных стран в рамках совместной спецоперации. Собрать необходимую доказательную базу силовиком помогли «сверхзащищенные» смартфоны, которые были созданы ФБР и популяризованы в криминальной среде его же стараниями.

По данным BBC, под арест заключено более 800 человек из 18 стран. Среди них члены наркокартелей, банд байкеров, а также люди, связанные с мафиозными структурами.

В ходе операции были изъяты оружие, наркотики, автомобили премиум-класса и денежные средства. В частности, в распоряжении правоохранительных органов оказались 8 тонн кокаина, 250 единиц стрелкового оружия, в том числе несколько снайперских винтовок, и более $48 млн в различных национальных и криптовалютах.

ФБР в течение трех лет следило за преступниками через навязанную им чат-платформу

В операции приняло участие около 9 тыс. полицейских по всему миру. Заместитель исполнительного директора Европола Жан-Филипп Лекуф (Jean-Philippe Lecouffe) охарактеризовал ее итоги как «исключительный успех».

Операция «Троянский щит»

Разработкой An0m, как отмечает ZDNet, американские силовики озаботились после закрытия сети обмена зашифрованными сообщениями канадской Phantom Secure – компании, которая продавала «непрослушиваемые» смартфоны на базе Blackberry участникам наркокартелей – и ареста ее главы Винсента Рамоса (Vincent Ramos), впоследствии отправленного американским судом в тюрьму на девять лет.

Ликвидация Phantom Secure образовала на рынке нишу, которую ФБР решила занять, инициировав операцию «Троянский щит», названную по аналогии с троянским конем из древнегреческой мифологии. В 2018 г. бюро создало компанию An0m, которая наладила выпуск специальных смартфонов с предустановленным одноименным приложением для обмена зашифрованными сообщениями.

Устройства распространялись среди преступников через полицейских информаторов, которые оказались без дела после завершения дела Phantom Secure. Причем бандиты были совершенно уверены в защищенности гаджетов, поскольку те не имели ни камер, ни функции голосовых вызовов. Однако архитектура сервиса позволяла правоохранительным органам изучать переписку и сохранять сообщения на отдельном сервере. Как отмечает Reuters со ссылкой на представителей австралийской полиции, в определенный момент преступники настолько расслабились, что даже не пытались использовать в переписке образные выражении при планировании преступлений, прямо указывая места встреч и имена своих будущих жертв. Благодаря мониторингу переписки полицейским удалось предотвратить несколько серьезных преступлений, в частности, массовые перестрелки.

Образцы переписки преступников в мессенджере An0m

В общей сложности за время операции силовики раздали около 12 тыс. смартфонов An0m членам 300 преступных синдикатов в более чем 100 странах мира. Наибольшую популярность, по данным Министерства юстиции США, устройства приобрели в Австралии, Германии, Нидерландах, Испании и Сербии.