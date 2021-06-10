Подключающиеся к корпоративной сети устройства — основная угроза для ее безопасности. Их число постоянно растет, а прежние методы защиты становятся недостаточными. Смартфоны и планшеты сотрудников и посетителей офисов, удаленные устройства и все новые и новые устройства интернета вещей делают ключевой задачей департаментов ИБ защиту уровней доступа.

Продуманная стратегия обеспечения сетевой безопасности помогает выстроить эффективную защиту современных динамичных сред. При этом не потребуется снижать качество доступа сотрудников и клиентов, а сами сети получат простор для масштабирования и легче адптируются к цифровым инновациям. Без подобной стратегии не удастся даже задуматься о внедрении ИТ следующих поколений: гипермасштабирования, многооблачных сред и 5G.

В «падении» половины мирового интернета и отключении десятков сайтов виноват один-единственный пользователь

Глобальную поломку интернета 8 июня 2021 г. вызвал всего лишь один клиент CDN-провайдера Fastly. Он поменял системные настройки и, сам того не желая, активировал ошибку, таившуюся в коде ПО провайдера. Эту ошибку внесли его программисты в мае 2021 г. с релизом очередного обновления. Все это привело к выходу из строя множества крупных сервисов, а устранить проблему удалось за 59 минут.

Кто виноват

Сбой в работе американского CDN-провайдера Fastly, случившийся 8 июня 2021 г. и сломавший половину интернета, стал следствием действий всего одного его клиента. Как сообщает BBC, сам Fastly тоже замешан в этом.

Проблема крылась в программном обеспечении Fastly, в середине мая 2021 г. получившем обновление. Апдейт содержал ошибку, до 8 июня 2021 г. остававшуюся незамеченной. Ее «обнаружил» один из клиентов Fastly, и пока неизвестно, о ком идет речь – о физическом лице или о компании.

По информации ВВС, в день обвала интернета этот клиент решил изменить системные настройки, что ему делать вполне позволительно. Его действия и привели к выходу Fastly из строя, поскольку, сам того не подозревая, пользователь активировал эту ошибку. Иными словами, его вина в случившемся лишь косвенная, поскольку ошибку в ПО провайдера он не вносил.

Источником проблем с Fastly стал "кривой" код программного обеспечения провайдера

Руководство CDN-провайдера признало вину в произошедшем и извинилось перед всеми, кого так или иначе затронуло отключение половины интернета. Оно также сообщило, что проблему можно было предвидеть заранее, однако ошибку в обновлении ПО удалось обнаружить только 8 июня 2021 г. после того, как все сломалось.

ВВС пишет, что Fastly начала проверку всей своей сети на наличие других ошибок. Компания планирует опубликовать подробный доклад о том, почему программисты не нашли сбой в апдейте ПО на этапе тестирования, и отчет о восстановлении работы Всемирной паутины. На это у компании ушло немногим менее 60 минут.

Как на глобальный сбой Сети повлияла всего одна компания

Сбой у Fastly, вызвавший неработоспособность огромного числа сайтов и сервисов, связан с общей иерархией современного интернета. Fastly – это провайдер услуг сетей доставки контента (CDN-провайдеры). Она используют собственные глобальные серверные сети для повышения производительности и доступности веб-сервисов за счет того, что работает в режиме прокси-серверов и обеспечивают кэширование некоторых данных как можно ближе к конечному пользователю.

Услугами CDN-провайдеров пользуются множество крупных сервисов, известных во всем мире. К примеру, в число клиентов самой Fastly входят, помимо прочих, популярные стриминговые сервисы Spotify, Twitch, Hulu, HBO Max, Vimeo и т. д.

Сама Fastly – не единственный CDN-провайдер в мире. Аналогичные услуги оказывают многие компании, к наиболее крупным из которых относятся Akamai, Cloudflare и CloudFront.

В число пострадавших, без учета небольших сайтов, вошли сервисы Amazon, Amazon Web Services, GitHub, недавно сменивший владельца форум для разработчиков Stack Overflow, западный аналог «Пикабу» Reddit, а также информационные издания CNN, The Guardian, Bloomberg, The New York Times, BBC и Financial Times. Платежные системы тоже не избежали проблем – из-за Fastly была нарушена работа PayPal.

По утверждению ВВС, в результате сбоя пострадало порядка 85% трафика, идущего через серверы Fastly.

Хронология событий

Точное время возникновения сбоя в работе Fastly на момент публикации материала установлено не было. Компания подтвердила факт наличия проблемы 8 июня 2021 г. в 12:58 по Москве. В этот момент на своем веб-сайте она опубликовала заявление, содержащее фразу «В настоящее время мы расследуем потенциальное влияние на производительность наших CDN-услуг».

По прошествии 46 минут компания обновила заметку, добавив фразу «проблема обнаружена, и в настоящее время выполняется ее исправление». Спустя еще 13 минут Fastly сообщила об устранении проблемы.

Fastly нашла выход из ситуации в кратчайшие сроки

В итоге специалисты компании починили все за 59 минут после публикации первого заявления. Однако Fastly сообщила, что ее клиенты «могут столкнуться с увеличением исходной нагрузки», так что доступ к некоторым из них мог быть ограничен несколько дольше.

Сломать интернет и заработать на этом

Сразу после случившегося акции Fastly обрушились на 5% в качестве реакции на поломку Всемирной паутины. Однако компания в итоге не только не пострадала в финансовом плане, но даже смогла извлечь из случившегося выгоду, так как ее акции стали резко расти в цене.

Fastly вышла на Нью-Йоркскую биржу в мае 2019 г., разместив 11,3 млн акций по $16 за каждую. Суммарный объем IPO достиг $180 млн. По данным CNBC, за первый день торгов акции Fastly, основанной в 2011 г., выросли до $23,9, показав почти 50-процентный рост.

Поломав тысячи сайтов, Fastly обеспечила своим акциям рост

В дальнейшем стоимость ценных бумаг компании переживала и рост, и падение. Но если в первые часы после сбоя акции подешевели на 5%, то к концу того же дня их цена выросла на 12% до $57. На момент публикации материала этот показатель находился на уровне $54,69.