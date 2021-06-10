Подключающиеся к корпоративной сети устройства — основная угроза для ее безопасности. Их число постоянно растет, а прежние методы защиты становятся недостаточными. Смартфоны и планшеты сотрудников и посетителей офисов, удаленные устройства и все новые и новые устройства интернета вещей делают ключевой задачей департаментов ИБ защиту уровней доступа.

Продуманная стратегия обеспечения сетевой безопасности помогает выстроить эффективную защиту современных динамичных сред. При этом не потребуется снижать качество доступа сотрудников и клиентов, а сами сети получат простор для масштабирования и легче адптируются к цифровым инновациям. Без подобной стратегии не удастся даже задуматься о внедрении ИТ следующих поколений: гипермасштабирования, многооблачных сред и 5G.

Знаменитая корпорация FujiFilm остановила свои сервера из-за кибератаки

Атака на ресурсы FujiFilm вынудила компанию приостановить некоторые операции. 4 июня корпорация сообщила, что при атаке использовался шифровальщик, но не уточнила, какой именно. Сторонние эксперты считают, что речь идёт о троянце Qbot и шифровальщике REvil.

Что ещё это могло быть

Корпорация FujiFilm вынужденно приостановила функционирование части своих корпоративных сетей вследствие кибератаки. Подробностей об этой атаке немного, но, по некоторым сведениям, речь идёт о шифровальщике REvil.

2 июня 2021 г. FujiFilm выпустила краткое заявление о незаконном проникновении на сервер корпорации со стороны «иностранных злоумышленников». 4 июня было опубликовано новое сообщение, где указывалось, что в атаке действительно использовался шифровальщик.

«Корпорация FujiFilm проводит расследование возможного незаконного проникновения на сервер извне. В рамках этого расследования, корпоративная сеть компании частично выключена и изолирована от любых внешних соединений», - говорилось в заявлении.

Атака на ресурсы FujiFilm вынудила компанию остановить работу части своих корпоративных сетей

Последствия атаки имели глобальный характер: FujiFilm пришлось отключать значительные сегменты своей сети по всему миру. Перестали работать электронная почта, биллинговая система и ряд других.

Qbot + REvil

Эксперт по кибербезопасности компании Advanced Intel Виталий Кремец заявил изданию BleepingComputer, что FujiFilm атакована троянцем Qbot, операторы которого в настоящее время тесно сотрудничают с печально известной русскоязычной группировкой REvil. Qbot обеспечивает скрытый доступ ко внутренним ресурсам атакованных компаний. Операторы REvil затем стараются захватить аккаунт доменного администратора Windows и скомпрометировать максимальное количество систем. Следом выводятся ценные данные, а затем активируется шифровальщик. Жертве выставляется двойной «счёт»: за ключ дешифрования и за возвращение украденных данных.

Если выкуп не выплачен, данные жертв выкладываются на сайт для «сливов» - если он имеется у данной группировке. Если FujiFilm не станет платить, очень быстро выяснится, кто именно стоял за атакой на корпорацию. Впрочем, некоторые эксперты подозревают, что в случае с FujiFilm публикация украденных данных может и не состояться.

«Некоторые масштабные атаки стали выходить злоумышленникам боком, - отмечает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - После атаки на Colonial Pipeline, операторы шифровальной группировки DarkSide, по-видимому, сами испугались реакции со стороны правоохранительных органов США и свернули деятельность; REvil «отличились» атакой на американского производителя пищевых продуктов JBS, что привело к временной остановке производство, после чего власти США заявили, что рассматривают возможность приравнять подобные атаки к террористическим актам, а это - совсем иной уровень расследования и последствий. Сами операторы REvil уже заявили, что JBS атаковали «случайно», - целились, мол, в бразильские компании. Вполне вероятно, что теперь большая часть подобных группировок перейдут к более скрытному ведению своих операций. К добру или к худу».

FujiFilm известна главным образом как производитель фототехники, однако на самом деле ареал её деятельности включает также медицинское оборудование, биотехнологии, химические технологии и другие области. Какое количество дочерних специализированных подразделений затронула атака, остаётся пока неизвестным.

Международные ресурсы FujiFilm работают в штатном режиме.