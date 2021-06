Android «стащит» у iPhone единственную функцию, отличающую их друг от друга

Google собирается добавить в Android сервис поиска устройств при помощи других Android-гаджетов. Это будет полный аналог «Локатора» Apple. Сроки его выхода пока неизвестны. Apple и сама заинтересована в появлении такого сервиса на Android, Компания хочет сделать его сама – она выпустит Android-версию своего «Локатора» до конца 2021 г.

Apple вдохновляет Google

В операционной системе Google Android в обозримом будущем появится функция поиска потерянного устройства на больших расстояниях при помощи других Android-устройств. Об этом сообщили специалисты портала XDA-Developers.

По их мнению, Google готовит полный аналог сервиса Apple «Локатор» (Find My), до сих пор отсутствующий в Android. Современные версии Android и iOS имеют практически идентичный набор возможностей, и «Локатор» - единственный сервис Apple, которого нет у Google.

Различия между Android и iOS сотрутся окончательно

«Локатор» позволяет находить потерянные или украденные устройства Apple, при помощи других гаджетов компании, находящихся поблизости. Сервис использует их в качестве ретранслятора сигнала о местоположении устройства и передачи его на сервер компании в профиль владельца этого устройства.

Когда ждать

Специалисты XDA-Developers нашли упоминание функции под названием Find My Device в коде приложения Google Play Services версии 21.24.13, доступной пока лишь в бета-версии и только разработчикам.

В коде приложения специалисты XDA-Developers обнаружили две строчки, указывающие на подготовку к внедрению в сервисы Google местного варианта «Локатора». Первая строчка выглядит как “<string name="mdm_find_device_network_description">Allows your phone to help locate your and other people’s devices.</string>”, а вторая – “<string name="mdm_find_device_network_title">Find My Device network</string>”.

Пока нет данных о том, когда в Android появится полноценный поиск устройств. В мае 2021 г. Google анонсировала ОС Android 12 и открыла доступ к ее публичным бета-версиям. Несмотря на внушительное число нововведений в этой версии платформы, «Локатора» среди них не оказалось.

До выхода стабильной версии Android 12 остается некоторое время – релиз ожидается в конце августа или начале сентября 2021 г. Вероятно, «Локатор» тоже будет готов к этому времени.

Первые наработки Google

У Google в настоящее время есть сервис, отдаленно напоминающий «Локатор» Apple. Это приложение под названием Find My Device, доступное для скачивания из магазина Google Play.

Find My Device по своим возможностям сильно отстает от "Локатора" Apple

Приложение Find My Device обеспечивает базовый поиск устройств Android, но только тех, что привязаны к аккаунту пользователя в Google, и те, что подключены к интернету. Злоумышленник, укравший смартфон, или человек, нашедший его, может просто сбросить аппарат на заводские настройки и выкинуть SIM-карту, тем самым исключив возможность определения его местоположения.

Пользователи Android оценили возможности Find My Device

Функции передачи сигнала через другие Android-устройства на сервер Google в приложении Find My Device нет. Тем не менее, среди пользователей оно пользуется спросом – количество его скачиваний превышает 100 млн, а общий рейтинг составляет 4,4 балла из пяти возможных. Приложение было загружено в Google Play в декабре 2013 г., а свой последний на момент публикации материала апдейт оно получило в феврале 2021 г.

Смартфонам Huawei «Локатор» не положен

Новый сервис Google по поиску утраченных устройств станет частью Google Play Services, согласно находке XDA-Developers. Это сразу исключает возможность использования данной функции в Китае, где сервисы Google не работают.

То же касается и смартфонов китайской компании Huawei. По решению американских властей она с мая 2019 г. не имеет права ставить на свои мобильники сервисы Google, даже на те, что продаются за пределами Китая, в том числе в России.

Исключение составляют устройства Honor. До ноября 2020 г. этот бренд принадлежал Huawei, теперь же это отдельная компания. В середине июня 2021 г. стало известно, что новые смартфоны Honor вновь будут поставляться с предустановленными сервисами Google.

Как работает «Локатор» в iOS

Сервис «Локатор» превращает каждое современное мобильное устройство Apple в ретранслятор сигнала потерянного устройства. Владелец потерянного гаджета может удаленно активировать его поиск, и на нем включатся модуль Bluetooth и чип UWB (UltraWideBand, есть в новых iPhone 11 и 12).

"Локатор" в смартфоне Apple iPhone

После этого гаджет начнет рассылать сигнал другим устройствам Apple. Для устройств поблизости используется Bluetooth, для тех, что подальше – UWB. Получившие сигнал устройства передают информацию на сервер Apple, и в итоге пользователь определяет точное местоположение своего потерянного iPhone, даже если тот находится в движении.

Сигнал передается по закрытому беспроводному каналу в фоновом режиме. Владельцы устройств, используемых для его ретрансляции, не могут перехватить его.

Apple поможет

Владельцы Android-устройств в скором будущем смогут пользоваться сразу двумя средствам поиска утерянных или украденных гаджетов. В дополнение к Find My Device за авторством Google собственное приложение для Android выпустит и сама Apple.

В начале июня 2021 г. ее представители рассказали порталу Cnet, что работа над «Локатором» в версии для конкурирующей платформы сейчас в самом разгаре. И если Google ничего не говорит о сроках выпуска своего сервиса, то оригинальный «Локатор» Apple станет доступен Android-пользователям до конца 2021 г.

Как именно приложение будет работать, и в чем будут заключаться его отличия от версии под iOS, пока остается неизвестным. Следует отметить лишь, что в России технология UWB, на которую «Локатор» полагается в первую очередь, не работает.

Что предлагают Android-производители

Функция поиска устройства встроена в кастомизированные прошивки смартфонов многих крупных брендов, популярных в России. Она есть, к примеру, в устройствах компании Xiaomi, по итогам I квартала 2021 г., занявшей второе место на российском рынке смартфонов с долей 28,2%.

У компании Samsung, лидера российского рынка (35,6%), тоже есть такой сервис. Он называется «Поиск устройства» или Find My Mobile.

По данным портала Android Police, в конце августа 2020 г. Samsung добавила в него функцию «Автономный поиск», по своим возможностям схожую с «Локатором» Apple. Она позволяет отслеживать мобильное устройство, даже если оно не подключено к Интернету. В числе первых нововведение обнаружил специалист Android Police Макс Вайнбах (Max Weinbach).

Google позаимствует фишку поиска гаджетов при помощи других устройств еще и у Samsung

«Автономный поиск» задействует Bluetooth для передачи сигнала о местоположении устройства на другие устройства поблизости. На момент запуска сервис работал на гаджетах Samsung в США и Южной Корее. Для его работы нужна прошивка не старее Android 8 Oreo.