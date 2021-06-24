Подключающиеся к корпоративной сети устройства — основная угроза для ее безопасности. Их число постоянно растет, а прежние методы защиты становятся недостаточными. Смартфоны и планшеты сотрудников и посетителей офисов, удаленные устройства и все новые и новые устройства интернета вещей делают ключевой задачей департаментов ИБ защиту уровней доступа.

Продуманная стратегия обеспечения сетевой безопасности помогает выстроить эффективную защиту современных динамичных сред. При этом не потребуется снижать качество доступа сотрудников и клиентов, а сами сети получат простор для масштабирования и легче адптируются к цифровым инновациям. Без подобной стратегии не удастся даже задуматься о внедрении ИТ следующих поколений: гипермасштабирования, многооблачных сред и 5G.

Погиб Джон Макафи, самый эксцентричный ИТ-шник современности. Его могли убить

Умер создатель антивируса McAfee Джон Макафи. Он был обнаружен повешенным в камере испанской тюрьмы, в которой он ждал экстрадиции в США по делу о неуплате налогов. Ему грозило заключение на срок до 30 лет. Причина смерти не установлена – это могло быть самоубийство, но сам Макафи неоднократно заявлял, что никогда не наложит на себя руки. К тому же, за три года до смерти его пытались убить путем отравления.

Макафи найден мертвым

Основатель антивирусной компании McAfee Джон Макафи (John McAfee) был обнаружен мертвым в испанской тюрьме. В ней он находился по делу о неуплате налогов в ожидании экстрадиции США.

Как пишет The Verge, Макафи мог совершить самоубийство. Он был найден повешенным в своей камере за несколько часов до высылки в США, о чем сообщает Reuters со ссылкой на его адвоката Хавьера Виллальбу (Javier Villalba).

На момент смерти основателю McAfee было 75 лет. До своего 76-летия он не дожил немногим менее трех месяцев. К этому времени его срок заключения в тюрьме муниципалитета Сант-Эстеве-Сесровирес в Каталонии перевалил за восемь месяцев.

Пионера компьютерных антивирусов больше нет с нами

Макафи арестовали в начале октября 2020 г. по делу о неуплате налогов. Ему грозило до 30 лет лишения свободы.

Убийство или самоубийство

Точные обстоятельства смерти Джона Макафи на момент публикации материала установлены не были. Однако существует несколько моментов, указывающих на то, что она не стала следствием самоубийства. Еще в ноябре 2019 г. основатель McAfee опубликовал в Twitter сообщение о том, что ни при каких обстоятельствах не собирается лишать себя жизни.

Макафи был уверен, что его жизнь в опасности

В этой публикации Макафи предупредил всех, что за ним якобы охотятся «первые лица» США. Он также сделал на правой руке татуировку с надписью whaked («замочен» - англ.).

15 октября 2020 г., спустя неделю после ареста, Макафи опубликовал еще один твит, в котором заявил, что не собирается накладывать на себя руки. «Знайте, что если я повешусь, как Эпштейн, это будет не моя вина», - написал тогда Макафи.

Второе заявление Макафи о том, что его могут убить

В публикации основателя McAfee упоминался миллиардер Джеффри Эпштейн (Jeffrey Epstein), которого обвиняли в торговле людьми и ряде других преступлений. Расследование против него длилось 14 лет. Эпштейн повесился в своей камере в начале августа 2019 г., не дождавшись суда и приговора.

Как создатель антивируса оказался в испанской тюрьме

Джон Макафи был задержан в аэропорту Барселоны в первых числах октября 2020 г. по запросу Минюста США. Он хотел улететь в Стамбул (Турция). Против него были выдвинуты обвинения в неуплате налогов, мошенничестве с криптовалютами, а также отмывании денег.

Его обвинение включало 10 пунктов, часть из которых имеет отношение к оформлению имущества на других людей и проведению операций через банковские счета под чужими именами.

В середине июня Джон Макафи дал показания в испанском Национальном суде. Он полностью опроверг все обвинения, предъявленные ему американским Минюстом. Макафи добавил, что все они якобы носят политический характер, не уточнив, что именно он хотел сказать этим.

23 июня 2021 г., за несколько часов до смерти Джона Макафи, испанский суд одобрил его экстрадицию в США. Тело основателя McAfee было обнаружено за несколько часов до высылки его из Испании.

Попытка убийства Макафи

Проблемы с законом у Джона Макафи были и до ареста в испанском аэропорту. В 2012 г. он проходил подозреваемым в убийстве своего соседа Грегори Фолла (Gregory Faull) в Белизе.

В дополнение к этому полиция Белиза обвиняла его в хранении и продаже оружия и различных нелицензированных медикаментов. В его доме прошли обыски, что вынудило его сбежать в Гватемалу и частично изменить внешность. Несколькими месяцами позже Макафи был выдан правоохранительным органам США, однако в итоге все обвинения с него были сняты.

С деятельностью Макафи в Белизе могло быть связано покушение на его жизнь, произошедшее, по заверениям самого Макафи, в конце июня 2018 г., то есть за три года до его смерти. Создатель антивируса McAfee сообщил тогда, что его пытались отравить, в результате чего он два дня пролежал в больнице без сознания.

Джон Макафи на больничной койке после неудачной попытки отравления

«Меня сложнее убить, чем кто-либо может себе представить. Я вернулся», - написал Макафи в своем Twitter, прикрепив к посту свою фотографию из больничной палаты.

По данным The Independent, покушение на Макафи могли организовать преступные картели Белиза, которые охотились за ним после его побега из страны. Макафи заявил, что перед переездом в Гватемалу он добыл хакерскими способами документы, которые проливают свет на связь правительства Белиза с организованной преступностью. Дом Макафи в Белизе позже сгорел при обстоятельствах, которые он назвал подозрительными.

Неординарная личность

Джон Макафи – шотландско-американский программист, считающийся пионером в сфере антивирусного ПО. Свою компанию McAfee он основал в 1987 г., но в 1994 г. он принял решение покинуть ее. McAfee известна, помимо прочего, еще и тем, что стала первой в мире компанией, начавшей продавать антивирусные решения обычным пользователям.

После ухода из собственной компании Джон Макафи неоднократно заявлял, что не пользуется продуктами McAfee.

Репутация Макафи была известна лучше, чем он сам

В конце 2020 г. детище Макафи вышло на IPO. Факт ареста основателя компании никак не повлиял на размещение ее акций. Ей удалось привлечь $620 млн, но эти деньги она потратила не на развитие, а на погашение части гигантского долга, который на июнь 2020 г. составлял почти $5 млрд.

За годы своей жизни Макафи стал весьма одиозной личностью. Его «похождения» в Белизе даже стали основой документального фильма «Гринго: Опасная жизнь Джона Макафи», вышедшего в сентябре 2016 г. Главную роль в ленте, снятой режиссером Нанетт Берштейн (Nanette Burstein), сыграл сам Джон Макафи.

Макафи никогда не скрывал свой интерес к криптовалютам, в особенности, к биткоину. Он верил, что этот токен ждет большое будущее. Макафи настолько не сомневался в успехе биткоина, что летом 2017 г. даже пообещал съесть собственный пенис, если до конца 2020 г. курс этой валюты не достигнет отметки $500 тыс.

В декабре 2017 г., как сообщал CNews, Макафи повысил свои ставки до $1 млн. До таких вершин биткоин к нужному сроку так и не добрался, однако создатель антивируса McAfee свое обещание в итоге не выполнил.