Подключающиеся к корпоративной сети устройства — основная угроза для ее безопасности. Их число постоянно растет, а прежние методы защиты становятся недостаточными. Смартфоны и планшеты сотрудников и посетителей офисов, удаленные устройства и все новые и новые устройства интернета вещей делают ключевой задачей департаментов ИБ защиту уровней доступа.

Продуманная стратегия обеспечения сетевой безопасности помогает выстроить эффективную защиту современных динамичных сред. При этом не потребуется снижать качество доступа сотрудников и клиентов, а сами сети получат простор для масштабирования и легче адптируются к цифровым инновациям. Без подобной стратегии не удастся даже задуматься о внедрении ИТ следующих поколений: гипермасштабирования, многооблачных сред и 5G.

Google превратил простого программиста в серийного убийцу

Алгоритмы Google прикрепили фотографию программиста Христо из Швейцарии к статье в «Википедии» серийном убийце из Болгарии – его полном тезке. Искаженная информация выдавалась в результатах поиска по его имени, а сама статья изображений не содержит. Почему алгоритмы интернет-гиганта сработали именно так, остается загадкой, но подобное, по мнению, подобное запросто может сломать чью-то жизнь.

Крупнейший поисковик поломался

Программист Христо Георгиев (Hristo Georgiev) из Швейцарии на несколько дней против своей воли стал болгарским серийным убийцей, расстрелянным в 1980 г. Из-за неправильной работы алгоритмов Google поисковик по запросу «Hristo Georgiev» выдавал статью на «Википедии», посвященному маньяку – полному тезке программиста, с прикрепленной к ней его фотографией.

Георгиев написал в своем блоге, что узнал о проблеме совершенно случайно. О ней ему сообщил по электронной почте его бывший коллега. Неизвестно, зачем этот коллега искал Георгиева в Google, но именно он первым увидел сбой в работе поисковика.

Когда расстреляли болгарского маньяка, его тезка-программист еще даже не родился

Со слов Христо Георгиева, он без промедлений открыл Google и ввел свое имя в строке поиска. Сервис действительно отобразил часть статьи о болгарском маньяке, и там действительно была его собственная фотография.

Google не шутит

Христо Георгиев написал в блоге, что расценил подобное всего лишь как шутку какого-либо их его знакомых. Он подумал, что кто-то настолько хотел разыграть его, что даже не поленился отредактировать статью в «Википедии».

Почему Google увидел связь между разработчиком из Швейцарии и убийцей из Болгарии, неизвестно

Следует отметить, что статьи в этой энциклопедии при наличии желания может редактировать почти любой пользователь интернета. Однако большинство правок до их принятия проверяют модераторы.

Георгиев открыл статью в «Википедии», посвященную его болгарскому тезке и увидел, что она не содержит никаких изображений. Тогда он понял, что это не был розыгрыш.

Фотографий швейцарца в статье о Георгиеве из Болгарии нет

Позже программист выяснил, что проблема крылась именно в алгоритмах Google. Он совершенно не представляет, почему крупнейший поисковик в мире (доля 92,2% на глобальном рынке на май 2021 г. по данным StatCounter) выбрал именно его снимок для иллюстрации статьи о серийном убийце.

Со слов Георгиева, его ФИО далеко не уникальны. «Буквально сотни других людей носят мое имя, и, несмотря на все это, моя личная фотография оказалась связана с серийным убийцей. Я не могу объяснить себе, как это произошло, но это странно», - написал он в своем блоге.

Христо Георгиевых много, некоторых можно найти на той же "Википедии"

Действительно, в Google есть информация и о других Христо Георгиевых. Это имя, к примеру, носил болгарский банкир, и о нем тоже есть статья в «Википедии». Также так зовут генерального директора компании Resolute Software.

Потенциальные масштабы проблемы

Поначалу Георгиев продолжил относиться к подмене поисковиком информации как к простой шутке и даже поделился ссылкой с его друзьями. Позже он задумался, что все могло сложиться гораздо хуже. По его словам, достаточно прочесть статью о болгарском Христо Георгиеве, чтобы убедиться, что программист с теми же именем и фамилией никак с ним не связан.

«Однако тот факт, что алгоритм, который используют миллиарды людей, может так легко искажать информацию таким образом, поистине ужасает. <…> Небольшая ошибка в системе может привести к чему угодно – от незначительного неудобства до катастрофы, которая может в считанные дни подорвать карьеру и репутацию людей», - отметил Георгиев. Он добавил, что всегда считал, будто подобное может случиться с кем угодно, но только не с ним.

Еще один полный тезка программиста, и тоже из Болгарии

«Я определенно ошибался насчет этого. Возможно, позволить одной интернет-компании “организовать мировую информацию”, вероятно, не такая уж и хорошая идея. Пища для размышлений», - подытожил программист.

Проблема решена

На момент публикации материала интернет-гигант Google исправил допущенную его алгоритмами неточность. Теперь по запросу «Hristo Georgiev» фотография швейцарского программиста не прикрепляется к статье из «Википедии», однако она по-прежнему доступна в «Картинках», притом в числе первых.

Актуальный вид выдачи по запросу "Hristo Georgiev"

Пока неизвестно, планирует ли Google как-либо компенсировать Христо Георгиеву доставленные ему неудобства. Сам Георгиев в настоящее время не планирует требовать от интернет-гиганта возмещения ущерба, но ситуация всегда может измениться. «Я могу потребовать компенсацию от Google, но поскольку я не нахожусь в США (и не имею юридического представителя в США), и у меня нет контактов с юристами, которые могут и хотят работать над подобным делом. Я думаю, что разумнее сосредоточиться на более продуктивных вещах», - сказал Христо Георгиев.