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США включили Россию в список 15 сильнейших кибердержав мира

Национальные киберсилы

Редакция CNews ознакомилась с отчетом Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies IISS), аналитики которого сделали попытку оценить потенциал кибервозможностей 15 стран мира по итогам двухлетнего исследования с применением современных подходов и методов анализа данных. Согласно выводам документа, Россия наряду с Австралией, Канадой, Китаем, Францией, Израилем и Великобританией вошла во «вторую группу» ведущих кибердержав мира, которые имеют ряд преимуществ в некоторых оценочных категориях.

Единственным представителем «первой группы» стран с преобладающими возможностями во всех категориях стали США, они же возглавили рейтинг кибердержав IISS. В третью группу стран с отдельными преимуществами, потенциалом для их развития и одновременно недостатками вошли Индия, Индонезия, Иран, Япония, Малайзия, Северная Корея и Вьетнам.

Великобритания, Канада, Австралия, Франция, Япония и Израиль характеризуются в документе как союзники и ближайшие партнеры США в киберпространсте; Китай, Россия, Иран и Северная Корея – как основные государства, «представляющие киберугрозу интересам Запада»; Индия, Индонезия, Малайзия и Вьетнам названы странами на ранних этапах развития своих киберсил.

IISS: лидерство США в киберпространстве сохранится как минимум ближайшее десятилетие

Для оценки киберпотенциала государств аналитики IISS использовали такие категории как стратегия и доктрина; управление, командование и контроль; основные возможности киберразведки; расширение возможностей киберпространства; кибербезопасность и киберустойчивость; глобальное лидерство в киберпространстве; наступательные кибервозможности.

Как отмечается в документе, исследование призвано помочь ответственным лицам сфокусироваться на кибервозможностях, которые имеют ключевое значение для государственной власти, а также правительствам и корпорациям в расчетах стратегических рисков и инвестиций.

Российская кибердержава

Киберстратегии России в докладе IISS посвящено девять страниц. Структура российской кибербезопасности описывается в документе как централизованная и иерархичная, находящаяся «под личным контролем президента». Стратегию российских властей документ описывает как «продиктованную противостоянием с Западом», где кибероперации выглядят как важный компонент в рамках более широкой информационной войны».

Россия характеризуется как страна, сильно зависящая от иностранных ИКТ-корпораций, но, тем не менее, с не менее впечатляющей цифровой экономикой, чем, например, у Великобритании или Франции. Российские власти стремится исправить ключевые слабые места в своей кибернетической безопасности за счет госрегулирования, создания суверенного интернета и поощрения развития местной цифровой индустрии, отмечается в документе.

В документе отмечаются успехи России в последние два десятилетия по сокращению разрыва с западными странами в технологических преимуществах в киберпространстве, особенно с США. Российские наступательные кибервозможности характеризуются как «надежные». Отмечается успешное их использование для вмешательства в политические процессы потенциальных противников, включая США, а также успешные операции российской киберразведки, некоторые из которых позволяют оценить возрастающий уровень ее технической сложности.

Среди минусов российской киберстратегии отмечается отсутствие достаточного внимания развитию инструментов для совершения «хирургических» киберпреступлений, которые, по мнению авторов доклада, необходимы «для ведения войны высокой интенсивности».

В целом Россия характеризуется как кибердержава второго уровня, которой для достижения уровня США потребуется существенное улучшение кибербезопасности, увеличение доли на мировом рынке цифровых технологий и дальнейший прогресс в разработке сложных наступательных военных кибернетических инструментов.

Противостояние в киберпространстве

Авторы исследования отмечают отставание Китая и России с точки зрения кибербезопасности от стран разведывательного альянса Five Eyes (Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США – прим. CNews), а также от Израиля и Франции. В качестве аргументов приводятся доказательства из внутренних отчетов стран, позиции в глобальном индексе кибербезопасности Международного союза электросвязи (ITU Global Cybersecurity Index), а также усиление госконтроля России и Китая над суверенным киберпространством и частичное стремление к технической изоляции от глобального интернета.

По развитию наступательных киберсил, наличию соответствующего опыта, уровню кибершпионажа, определенности политического курса и доктринального мышления Китай и Россия характеризуются в отчете как превосходящие все другие государства кроме США, а по внедрению киберметодов для массового влияния и подрывной деятельности против противников – как не имеющие равных.

По мнению аналитиков IISS, Китай является единственным государством, которое потенциально способно занять место в первой категории кибергосударств рядом с США. Несмотря на возможность замедления этого процесса из-за принимаемых с 2019 г. мер США по ограничению доступа китайских компаний к своему рынку и рынкам союзников, Китай обладает двумя преимуществами.

Во-первых, там живет более 1 млрд из 4,5 млрд интернет-пользователей интернета в мире (больше, чем в США и Европе вместе взятых). Во-вторых, привлекательность китайских технологий для развивающихся стран за счет их дешевизны.

Перспективы мирового баланса киберсил

По мнению авторов доклада, лидерство США в киберпространстве – в том числе, благодаря союзническим отношениям, сохранится как минимум на ближайшее десятилетие. Во-первых, за счет передовых кибертехнологий и их использовании в экономике и обороне, где США по-прежнему опережают Китай, во-вторых, за счет ограничений доступа Китая к ряду западных технологий, которые США и их ведущие союзники вводят с 2018 г.

Все это потенциально может помешать Китаю в разработке собственных передовых технологий. От того, насколько «решительно США продолжат эту стратегию и как отреагирует Китай, будет зависеть будущий баланс киберсилы», считают авторы доклада.