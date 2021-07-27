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Придуман новый способ грабить россиян через мессенджеры. В опасности деньги миллионов пользователей

Сбербанк раскрыл новую схему обмана россиян. Мошенники рассылают им письма с конкурсами на $1 млн, якобы организованные разработчиками мессенджеров. Выигрыш в них тоже считается в долларах, а поскольку в России запрещены внутренние переводы в иностранных валютах между резидентами, киберпреступники просят россиян заплатить комиссию за конвертацию с банковской карты. Выяснив данные карты, они опустошают привязанный к ней счет.

Фиктивные конкурсы WhatsApp и Viber

В России выявлена новая схема мошенничества, целью которого является кража денег с банковских карт граждан. По данным Сбербанка, киберпреступники начали использовать для обмана своих жертв популярные сервисы обмена сообщениями – мессенджеры.

Эксперты банка отметили, что злоумышленники рассылают пользователям мессенджеров письма о различных конкурсах, якобы проводимых создателями этих сервисов. Победа в них дает право на приз в виде крупных сумм денег. Завлекают россиян не столько возможностью получить много денег, сколько возможностью стать обладателем немалого приза в долларах, а не в рублях.

Другими словами, мошенники играют на желании любого человека заработать много денег, не прикладывая к этому почти никаких усилий. Также они эксплуатируют страх россиян перед крахом национальной валюты, позиции которой за последние пять лет заметно ослабли.

Как завлекают жертву

Рассылка с информацией о конкурсе с крупными денежными призами содержит в себе ссылку на сайт, где якобы и проходит все мероприятие. Потенциальная жертва, перейдя по этой ссылке, увидит веб-страницу, сообщающую о призовом фонде в размере $1 млн (73,7 млн руб. по курсу ЦБ на 27 июля 2021 г.).

Мошенники зарабатывают на доверчивых россиянах миллиарды рублей

Сайт предлагает пользователю выбрать любой из предложенных мессенджеров, после чего на экране появляется сообщение с суммой выигрыша в размере от $10 (737 руб.) до $5000 (368,6 тыс. руб.).

После этого открывается чат с «администратором», но пользователь общается в нем с ботом, хотя и не знает об этом. Тот сообщает, что участнику повезло, и что он может рассчитывать еще на несколько призов. Итоговая сумма «выигрыша» увеличивается до нескольких тысяч долларов.

В чем кроется обман

Выигрыш указан в иностранной валюте неспроста. Это не только игра на стремлении россиян хоть немного обогатиться на перманентном ослаблении курса рубля, но и знание тонкостей действующего российского законодательства.

Оно в настоящее время запрещает любые внутренние переводы в иностранной валюте между россиянами. Бот сообщает об этом потенциальной жертве в чате и заявляет, что деньги надо сперва конвертировать в рубли, чтобы дальнейший перевод прошел без проблем. Но для конвертации пользователю нужно заплатить комиссию размером в несколько сотен рублей.

Оплатить ее бот предлагает путем ввода данных банковской карты, включая CVC-код, а затем указать код из SMS-сообщения. Если жертва попадается на эту уловку и вводит все данные, мошенники, получив все реквизиты карты, опустошают привязанный к ней счет.

Как избежать обмана

Единственный способ гарантированно не попасться на новую уловку мошенников – не открывать подозрительные электронные письма и сообщения в мессенджерах от не менее подозрительных отправителей. Также ни при каких обстоятельствах не стоит переходить по ссылкам, полученным от неизвестных людей.

Кроме того, если известные во всем мире мессенджеры будут устраивать подобные конкурсы, то они наверняка объявят об этом на своих официальных сайтах и не станут прибегать к рассылкам писем.

Также мошенническую схему можно вычислить по наличию в условиях тех же конкурсов каких-нибудь комиссий. «Если для участия в конкурсе необходимо оплатить "комиссию" или "взнос", делать этого не нужно ни при каких обстоятельствах. Об этом просят только мошенники. Помните, что при конвертации валюты комиссию не нужно оплачивать отдельно, она взимается автоматически. Более того, если речь идёт о зачислении приза, все организационные расходы должен брать на себя организатор», – сообщил РИА «Новости» зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Предупрежден – не вооружен

Несмотря на то, что российский сегмент интернета переполнен статьями и историями с примерами самых разных видов мошеннических схем, россияне по-прежнему с большой охотой делятся своими деньгами со злоумышленниками. Более того, с течением времени доверчивость россиян приносит киберпреступникам все больше денег.

На это прямо указывает статистика Центробанка. Она гласит, что за один только I квартал 2021 г. мошенники украли со счетов россиян 2,87 млрд руб.. Это в 1,6 раза больше показателей за аналогичный период 2020 г.

На долю социальной инженерии, к которой относятся и рассылки про «конкурсы», пришлось 56,2% случаев мошенничества в первой четверти 2021 г. Однако годом ранее этот показатель составлял 64%.