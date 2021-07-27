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Россия первой внесла в ООН проект конвенции по борьбе с киберпреступностью

Россия первой среди государств мира разработала и внесла в ООН проект конвенции о противодействии киберпреступности. Документ учитывает современные вызовы в сфере технологичного криминала, вводит понятия новых видов преступлений с использованием ИКТ и описывает форматы международного сотрудничества в борьбе с цифровой преступностью.

Российская конвенция для ООН

Россия внесла в специальный комитет Организации объединенных наций (ООН) проект конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. По сообщению Генпрокуратуры, принимавшей участие в разработке документа, наша страна стала первым государством, представившей в упомянутой международной организации свое видение проблематики технологических преступлений.

Документ официально был передан российской стороной 27 июля 2021 г. в штаб-квартире ООН в Вене и. о. исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступности Деннису Чатчавалиту (Dennis Chatchavalit) и председателю спецкомитета ООН по разработке конвенции Фаузии Мебарки (Faouzia Mebarki). Делегацию нашей страны возглавлял замгенпрокурора Петр Городов.

Упомянутый специальный межправительственный комитет был создан в декабре 2019 г. резолюцией Генеральной ассамблеи ООН № 74/247.

Что включает проект конвенции

Проект конвенции в публичном доступе пока не представлен. Как отмечает Генпрокуратура, документ учитывает современные вызовы и угрозы в сфере международной информационной безопасности, в том числе, как подчеркивают в ведомстве, криминальное использование криптовалюты.

Россия разработала для ООН конвенцию по борьбе с киберпреступностью

Также он описывает новые составы преступлений, совершаемых с использованием ИКТ. Среди них — распространение фальсифицированной медицинской продукции, оборот наркотиков, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных деяний, опасных для их жизни и здоровья, и др.

Кроме того, проект расширяет сферу международного сотрудничества в вопросах выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, включая выявление, арест, конфискацию и возврат активов.

Кто стал авторами документа

Разработка российского проекта конвенции стала одной из задач, которую генпрокурор Игорь Краснов поставил перед межведомственной рабочей группой по противодействию киберпреступности.

Данная группа была создана стараниями самого генпрокурора в 2020 г. в качестве ответа на взрывной рост киберпреступности во всем мире. В группу входят представители Генпрокуратуры, МИДа, МВД, ФСБ, Следственного комитета и Минюста.

Место России в международном индексе кибербезопасности

В начале июля 2021 г. России оказалась на пятой строчке в международном индексе кибербезопасности, который был в четвертый раз составлен Международным союзом электросвязи — специализированным учреждением ООН в области ИКТ.

Комментируя эти данные, зампредседателя Правительства Дмитрий Чернышенко указал, что Россия в этом рейтинге поднялась сразу на 21 позицию по сравнению с предыдущей редакцией списка.

«В исследовании участвовали 193 государства, и оценивались различные аспекты национальных стратегий информационной-технологической безопасности — законодательные, организационные, технические и ряд других, — отметил чиновник. — Мы заняли одну строчку с ОАЭ и Малайзией. Безусловно нам есть куда стремиться — многие решения и проекты в сфере кибербезопасности еще предстоит реализовать, а следовательно и обеспечить более высокие позиции в рейтинге в ближайшие годы».

Согласно индексу, у нашей страны есть потенциал роста в части технических и организационных мер. По другим оцениваемым параметрам Россией были получены максимальные баллы, что позволило ей подняться на первое место среди стран СНГ.