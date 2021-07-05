Чернышенко: Россия поднялась на 5 место в международном индексе кибербезопасности

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко прокомментировал журналистам позицию России в глобальном индексе кибербезопасности.

Индекс сформирован Международным союзом электросвязи — специализированным учреждением ООН в области информационно-коммуникационных технологий.

Дмитрий Чернышенко: «По итогам 2020 года Россия поднялась на 5 место в международном индексе кибербезопасности. Это на 21 позицию выше по сравнению с предыдущим рейтингом. В исследовании участвовали 193 государства, и оценивались различные аспекты национальных стратегий информационной-технологической безопасности — законодательные, организационные, технические и ряд других. Мы заняли одну строчку с ОАЭ и Малайзией. Безусловно нам есть куда стремиться — многие решения и проекты в сфере кибербезопасности еще предстоит реализовать, а следовательно и обеспечить более высокие позиции в рейтинге в ближайшие годы».

Индекс составлен на основе 82 вопросов, разбитых на пять направлений. Они затрагивают правовые, технические, организационные меры, сценарии развития потенциала и механизмы международного сотрудничества.

Согласно индексу у России есть потенциал роста в плане технических и организационных мер. По другим группам обеспечены максимальные баллы, что позволило России подняться на первое место по СНГ и занять одну строчку с ОАЭ и Малайзией.

Основная долгосрочная цель глобального индекса по кибербезопасности — оказывать содействие по принятию и интеграции кибербезопасности в глобальном масштабе. Сравнение национальных стратегий в сфере кибербезопасности позволяет определить страны, имеющие высокие показатели в конкретных областях и эффективные стратегии по кибербезопасности.

В 2021 году МСЭ выпустил «Глобальный индекс кибербезопасности» в четвертый раз.