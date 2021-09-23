Бизнес сталкивается с отсутствием эффективной защиты от киберугроз. При этом ИБ-департаментам не хватает финансирования, а свободных кадров на рынке практически нет. Чтобы защитить свой бизнес в этой ситуации необходимо внедрять решения расширенного обнаружения и реагирования на угрозы (XDR).

Многие компании используют VPN для соединения с корпоративной сетью. Но такой сценарий может полностью уничтожить защитные инструменты организации. Даже когда пандемия закончится, руководителям ИБ-отделов понадобится более эффективная стратегия поддержки удаленной работы.

Развитые арсеналы киберпреступников и бесконечный поток ИБ-технологий критическим образом сказываются на небольших компаниях с маленькими отделами информационной безопасности. Разобраться в сложных продуктах разных поставщиков самостоятельно - почти нереально, но хакеры не дают времени на передышку. Консолидировать данные из разных систем помогают решения расширенного обнаружения и реагирования на сложные угрозы (XDR).

У основателя Chronopay требуют миллионы

У основателя платежной системы Chronopay Павла Врублевского и бывших гендиректоров компании пытаются взыскать компенсацию убытков на сумму 67 млн руб. Требование связано с банкротством прежнего юридического лица системы «Хронопэй Сервисез». Непогашенная задолженность есть и у нынешнего юрлица системы – «Хронопэй Восток».

Иск против Врублевского и бывших гендиректоров Chronopay

В Арбитражный суд Москвы поступило заявление арбитражного управляющего «Хронопэй Сервисез», бывшего юридического лица платежной системы Chronopay, Марины Заколупиной о привлечении к субсидиарной ответственности основателя и владельца платежной системы Павла Врублевского, а также бывших гендиректоров компании Алексея Ковыршина, Дмитрия Артимовича и Сергея Олевского. Заколупина просит взыскать с них солидарно 67 млн руб.

До этого суд удовлетворил другое ходатайство Заколупиной о взыскании с Врублевского и Ковыршина солидарно 2,3 млн руб. Ковыршин был гендиректором «Хронопэй Сервисез» с 2012 по 2015 гг. и перевел указанную сумму в счет обучения несовершеннолетних детей Врублевского в АНО «Школа «Президент». Заколупина отказалась сообщать CNews причины своих новых требований.

Отдельное исполнительное производство введется в отношении Дмитрия Артимовича, возглавлявшего «Хронопэй Сервисез» с 2016 по 2018 гг. В 2019 г. суд обязал его предоставить документацию компании, но это решение не было исполнено. Артимович утверждает, что он не был уведомлен об этом и случайно узнал о своем участии в данном разбирательстве: минувшим летом он пытался выехать с семьей на отдых в Абхазию, но, оказалось, что в отношении него действует запрет на выезд из страны.

С основателя платежной системы Chronopay Павла Врублевского и бывших гендиректоров компании пытаются взыскать 67 млн рублей

Дмитрий Артимович не согласен с привлечением его к данному процессу: он покинул пост гендиректора «Хронопэй Сервисез» весной 2018 г., до признания компании банкротом. Артимович также указывает, что после его ухода Врублевский отказался назначать нового гендиректора компании, в результате чего ему пришлось добиваться от налоговой инспекции внесения в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) информации о том, что запись о занятии им должности гендиректора недостоверна. В то же время апелляционная инстанция отказалась удовлетворять жалобу Артимовича о восстановления пропущенного срока для обжалования, так как на момент своего ухода из компании в отношении «Хронопэй Сервисез» уже велась процедура наблюдения.

Проблемы у Chronopay

Компания Chronopay во второй половине 2000-х годов была лидером в на рынке платежей в российском интернете. В 2018 г. «Хронопэй Сервисез» была признана банкротом по иску Forex-брокера Liberty On Line из-за задолженности на сумму 19 млн руб.

В реестр кредиторов вошли также Wildberries, Yves Rocher, инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) №30, «Центральный телеграф» («дочка» «Ростелекома», была арендодателем офиса Chronopay), футбольный клуб «Зенит» и другие.

Система Chronopay продолжила работать через другое юридическое лицо – «Хронопэй Восток».

В числе прочего, между «Хронопэй Сервисез» и Промсвязьбанком действовал договор об оказании услуг эквайринга в интернете, права и обязанности по которому в 2016 г были переданы «Хронопэй Восток». Заколупина добилась через суд признания недействительным данного изменения в договоре и обязала «Хронопэй Восток» перевести полученные по данному договору 8,2 млн руб. в конкурсную массу «Хронопэй Сервисез».

У «Хронопэй Восток» также имеется множество проблем. За последнее время ФНС неоднократно накладывала ограничения на движения по банковским счетам компании из-за задолженностей по налогам и сборам. Согласно базе Федеральных судебных приставов (ФССП), у компании имеется масса незакрытых исполнительных производств по взысканию налогов. Общая задолженность по налогам составляет 2 млн руб., еще 4,2 млн руб. у платежной системы отсудил арендодатель ее офиса компания «Московский шелк».

Уголовное дело о DDoS-атаке «Аэрофлота»

Основатель Chronopay Павел Врублевский приобрел особую известность после того, как летом 2010 г. DDoS-атаке подвергся ее основной конкурент компания «Ассист».

Из-за этого неделю не работала оплата электронных билетов на сайте ее основного клиента «Аэрофлота». В 2011 г. Федеральная служба безопасности (ФСБ) раскрыла данное дело и задержала всех обвиняемых: заказчика атаки Врублевского и исполнителей братьев Дмитрия и Игоря Артимовичей, а также посредника между ними сотрудника службы безопасности Chronopay Максима Пермякова.

Расследованием дела занимался замглавы Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов. Все четверо задержанных сначала признали свою вину, однако с началом судебного процесса Врублевский и братья Артимовичи отказались от признательных показаний. В 2013 г. суд признал всех обвиняемых виновных и приговорил Врублевского и братьев Артимовичей к двум с половиной годам заключения. Пермяков, не отказавшийся от признаний, получил условный срок.

После этого Врублевский и братья Артимовичи вновь признали свою вину. Павел Врублевкий и Дмитрий Артимович провели половину срока в колонии-поселении, после чего вышли в рамках условно-досрочного освобождения (УДО). Игорь Артимович не выполнил требование о самостоятельном этапировании в колонию и был объявлен в федеральный розыск.

В дальнейшем дело имело совершенно неожиданный поворот. В конце 2016 г. были арестованы Сергей Михайлов, его сотрудник Дмитрий Докучаев, специалист по расследованию киберпреступлений «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов и предприниматель Григорий Фомченков. Их обвинили в измене Родине и приговорили к длительным срокам заключения. По неофициальной информации, обвинение было связано с передачей в США оперативных справок в отношении Врублевского и дела о DDoS-атаке «Аэрофлота».

Конфликт Врублевского и Артимовича

После выхода на свободу Дмитрий Артимович на некоторое время стал «правой рукой» Врублевского: как уже отмечалось, он возглавлял «Хронопэй Сервисез», также он получил миноритарную долю в «Хронопэй Восток». Однако затем, из-за конфликта с Врублевский, Артимович покинул компанию и отсудил у «Хронопэй Восток» 2 млн руб. Артимович написал книгу «Электронные платежи в интернете», создал Telegram-канал «Лаборатория Артимовича» и активно дает комментарии СМИ по теме информационной безопасности.

Павел Врублевский заявил CNews, что он возражает против привлечения его к субсидиарной ответственности, так как на момент описываемых событий он находился в колонии и не мог управлять компанией. Предприниматель также обращает внимание, что дело о банкротстве «Хронопэй Сервисез» инициировано Forex-брокером Liberty On Line, у которого была отозвана лицензия Центробанка. Отметим, согласно материалам суда, арбитражный управляющий Марина Заколупина получила от Liberty On Line вознаграждение в размере 330 тыс. руб.

«Весь смысл этого иска заключается в постоянном отвлечении моего внимания как эксперта высочайшего уровня от вопросов, связанных с регулированием платежных карт – предмета, который мне всегда нравился», - считает основатель Chronopay.

Относительно Артимовича Врублевский считает, что именно он подсказал ему идею написать книгу о платежных системах. «Теперь он стал ньюсмейкером по теме хакерства – именно то, от чего я его предостерегал, - сетует Врублевкий. - Он разменял реальную работу ученым, которым мог стать, на публичную дешевую славу и возможность дать комментарии на две строчки».