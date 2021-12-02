Главная угроза цифровизации — не нехватка бюджетов и даже не технологическое отставание. Куда большей бедой для развития бизнесов по всему миру стали киберпреступники и взятые ими на вооружение программы-вымогатели. В июле 2020 года ежедневно фиксировались 2300 случаев заражения устройств таким ПО. Спустя всего полгода эта цифра выросла более чем в 7 раз — до 17200 устройств.

Компании все чаще становятся жертвами программ-вымогателей. Любая автоматизация расширяет поверхность атаки. Чем более успешной она окажется, тем большей окажется сумма ущерба для бизнеса. Наибольшей проблемой становятся атаки с использованием электронной почты, а также эксплойты уязвимостей «нулевого дня» и компрометация авторизованных цепочек доставки.

Android-смартфоны полностью уничтожат частную жизнь хозяев благодаря новому суперпроцессору

Фронтальная камера топовых смартфонов на новом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 всегда будет оставаться активной. Эта функция, предназначенная для сверхбыстрой разблокировки экрана, угрожает конфиденциальности владельцев смартфонов и тех, кто находится рядом с ними, так как камера будет постоянно следить за всем, что попадает в ее объектив. В MediaTek Dimensity 9000, основном конкуренте нового Snapdragon, такая функция отсутствует или, по меньшей мере, не заявлена.

Личный карманный шпион

Начиная с 2022 г. флагманские смартфоны подавляющего большинства крупных производителей будут гигантской угрозой конфиденциальности для всех, кто ими пользуется или просто находится поблизости. Как пишет The Verge, в дорогих мобильниках фронтальная камера будет активна в режиме 24/7, то есть она будет неустанно следить за всем происходящим.

Данная опция нужна, в том числе, для быстрой оплаты по лицу без необходимости предварительной разблокировки смартфона. Такой пример привел вице-президент Qualcomm по продуктам Джадд Хип (Judd Heape) во время презентации нового 4-нанометрового флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 1 в начале декабря 2021 г. Именно этот CPU будет принудительно держать фронтальный модуль включенным.

Со слов Хипа, данная опция позволит всегда искать лицо пользователя в кадре, даже когда сам смартфон заблокирован, а экран выключен. Пригодиться это может также для скоростной разблокировки экрана, когда нет возможности взять смартфон в руки.

Новшество Qualcomm нарушает приватность всех, кто попадает в объектив камеры

Специалисты The Verge считают, что новая функция несет, прежде всего, угрозу конфиденциальности, а уже потом какие-никакие удобства для пользователей. Фактически, новый процессор Qualcomm заставляет фронтальную камеру всегда захватывать изображение, то есть флагманский смартфон будет улавливать буквально все, что попадает в объектив селфи-модуля.

Слежка ради комфорта

Qualcomm продвигает новую функцию Snapdragon 8 Gen 1 как дополнительную меру безопасности. В качестве примера была приведена и возможность быстрой разблокировки мобильника, например, если владелец находится за рулем и не может отвлечься от дороги, чтобы взять телефон и направить посмотреть в камеру для разблокировки. С другой стороны, во многих странах, в том числе и в России, использование мобильного телефона за рулем влечет за собой неприятные последствия в виде штрафа.

Представители Qualcomm добавили, что нововведение позволит быстро заблокировать экран, если камера увидит, когда на дисплей смотрит посторонний человек. Оно также может блокировать отображение личной информации или уведомлений, если рядом с владельцем устройства находится кто-то еще.

«Все эти функции могут показаться полезными и, возможно, даже удобными. Но не уверен, что наличие постоянно включенной камеры стоит компромисса с точки зрения конфиденциальности», – утверждает эксперт The Verge Дэн Сейферт (Dan Seifert).

Qualcomm словно не замечает проблему

Рассказывая о новой возможности флагманского чипа Snapdragon 8 Gen 1, представители Qualcomm сравнили постоянно активную фронтальную камеру с всегда активными микрофонами в различных гаджетах. В качестве примера они привели те же смартфоны и заодно умные колонки, которые постоянно «слушают» все, что происходит вокруг, чтобы дождаться фразы, активирующей голосового помощника.

«Ключевое отличие состоит в том, что они (микрофоны – прим. CNews) прислушиваются к определенным словам пробуждения и часто ограничены в своих действиях, пока вы действительно не возьмете телефон и не разблокируете его», – пишет Дэн Сейферт.

Стоит признать, что мире уже существуют умные устройства с постоянно включенной камерой. К примеру, это могут быть хабы умного дома, способные узнавать хозяев в лицо. Однако эти гаджеты никто не носит с собой, к тому же в их памяти не содержатся гигабайты личной информации.

Главный виновник «торжества»

К тому же у таких домашних устройств часть есть специальные шторки, закрывающие объектив камеры, в 99,9% случаев отсутствующие в современных смартфонах. Qualcomm утверждает, что смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen 1 позволят отключать функцию постоянно активной фронтальной камеры, но пока далеко не факт, что эта опция не будет запрятана в самое дальнее меню настроек, знать про которое будут лишь единицы. Единственным вариантом защититься от слежки будет кусочек изоленты на объективе селфи-модуля. Или же можно выбрать смартфон на чипе другого производителя.

Когда начнется массовая слежка

Появление первых смартфонов на базе Snapdragon 8 Gen 1 предварительно запланировано на начало 2021 г. Компания Xiaomi сразу после показа процессора провела предварительный анонс своего нового флагмана 12, а компания Realme заявила о разработке собственного флагмана на этом чипе еще раньше.

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На базе топовых CPU Qualcomm свои смартфоны выпускают и другие крупные бренды, известные в России. Новейший Snapdragon 8 Gen 1, как сообщает портал 91Mobiles, станет частью смартфона OnePlus 10. Не исключено, что и компания Samsung, у которой есть линейка собственных процессоров, тоже обратит внимание на новинку Qualcomm. Она регулярно выпускает флагманы S-серии и на Snapdragon, и на собственных Exynos, но в Россию, как правило, модификации на чипах Qualcomm она не поставляет.

Подробнее о процессоре-шпионе

Процессор Snapdragon 8 Gen 1 был показан 1 декабря 2021 г. Это второй в мире CPU на 4-нанометровом техпроцессе. Первым, как сообщал CNews, стал MediaTek Dimensity 9000, анонсированный в середине ноября 2021 г.

По основным спецификациям новинка Qualcomm очень напоминает своего конкурента от MediaTek. Snapdragon 8 Gen 1 объединяет в себе восемь вычислительных ядер трех разных типов. В первом кластере находится единственное высокопроизводительное ядро Kryo Prime, оно же ARM Cortex X2, с тактовой частотой 3 ГГц. Затем идут три производительных ядра Kryo Performance (ARM Cortex A710, до 2,5 ГГц), а в третьем кластере находятся и четыре энергоэффективных ядра Kryo Efficiency (ARM Cortex A510) с тактовой частотой до 1,8 ГГц.

Snapdragon 8 Gen 1 стал первым в мире процессором со встроенным 5G-модемом класса 10 Gigabit. Это Snapdragon X65 5G, развивающий скорость загрузки по сотовым сетям пятого поколения вплоть до 10 Гбит/с.

Помимо этого, в чипе есть поддержка современной оперативной памяти LPDDR5-3200, камер до 200 МП и дисплеев с разрешением до 4К и частотой обновления до 144 Гц. В наличии модули Bluetooth 5.2 и NFC, а также поддержка всех современных навигационных систем, включая российскую ГЛОНАСС. Процессор получил высокоскоростной модуль беспроводной связи Wi-Fi 6E, но в России он, как и продвинутый 5G-модем, бесполезен.