Главная угроза цифровизации — не нехватка бюджетов и даже не технологическое отставание. Куда большей бедой для развития бизнесов по всему миру стали киберпреступники и взятые ими на вооружение программы-вымогатели. В июле 2020 года ежедневно фиксировались 2300 случаев заражения устройств таким ПО. Спустя всего полгода эта цифра выросла более чем в 7 раз — до 17200 устройств.

Компании все чаще становятся жертвами программ-вымогателей. Любая автоматизация расширяет поверхность атаки. Чем более успешной она окажется, тем большей окажется сумма ущерба для бизнеса. Наибольшей проблемой становятся атаки с использованием электронной почты, а также эксплойты уязвимостей «нулевого дня» и компрометация авторизованных цепочек доставки.

Роскомнадзор запрещает в России Tor, но не говорит, за что

Над системой Tor нависла неиллюзорная угроза блокировки. Роскомнадзор направил ее разработчиком требование удалить с официального сайта проекта запрещенную информацию, но не пояснил, что именно ему так не понравилось. В итоге разработчики попросту не знают, что им удалять, и это в разы повышает риск блокировки. Tor используется россиянами для доступа к заблокированным в стране сайтам.

Россиян оставят без Tor

В России может быть заблокирована сеть Tor, позволяющая россиянам пользоваться веб-сайтами из «черного списка» Роскомнадзора. Угроза блокировки содержится в письме Роскомнадзора, направленном американской некоммерческой организации Tor Project. Именно она стоит за разработкой Tor.

Смысл письма вполне стандартный. От Tor Project требуется удалить запрещенный контент, иначе сайт www.torproject.org будет заблокирован в России. При этом, что немаловажно, никакой конкретики в письме нет, то есть на момент публикации материала не было доподлинно известно, что именно Tor Project должна удалить, чтобы не попасть в немилость к российскому регулятору.

У россиян отнимут еще один инструмент пользования запрещенными в стране сайтами

«В случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем сайта мер по удалению запрещенной информации и (или) ограничению доступа к сайту в сети “Интернет”, будет принято решение о включении в единый реестр сетевого адреса, позволяющего идентифицировать сайт в сети “Интернет”, содержащий информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, а доступ к нему будет ограничен», – говорится в письме Роскомнадзора, адресованном Tor Project. Полный текст письма опубликован на GitLab.

Начало положено

На 7 декабря 2021 г. Роскомнадзор ограничился лишь отправкой этого письма. Между тем, на сайте регулятора все же есть одно упоминание Tor.

Сайт torproject.org был внесен в базу Роскомнадзора еще четыре года назад, в декабре 2017 г., на основании решения Саратовского районного суда. При этом в базе прямым текстом указано, что ограничение доступа этому ресурсу не требуется.

Письмо Роскомнадзора

Решение по делу № 2-1373/2017 ~ М-1517/2017 принимал судья Денис Симшин. Оно вступило в силу в январе 2018 г. В нем говорится о возможности скачивания с этого сайта «программы браузера-анонимайзера для последующего посещения сайтов, на которых размещены материалы, включенные в Федеральный список экстремистских материалов».

О нависшей над Tor угрозе блокировки по всей России впервые стало известно еще в начале декабря 2021 г. Как сообщала тогда «Роскомсвобода», некоторые крупные мобильные операторы по неустановленным причинам стали блокировать Tor, хотя предписаний к этому никаких не поступало.

Эксперты «Роскомсвободы» выяснили, что в числе первых к блокировке Tor приступил московский филиал «Ростелекома». К нему в дальнейшем подключился и оператор МТС.

Единственное упоминание сайта Tor Project в реестре Роскомнадзора

По информации Telegram-канала GlobalCheck, блокировка ведется при помощи так называемых «технических средств противодействия угрозам» (ТСПУ). Это специальные устройства, установленные Роскомнадзором на оборудовании операторов связи и интернет-провайдеров в рамках «закона Яровой». Сами операторы доступа к ним не имеют.

Причины неизвестны

По оценке специалистов «Роскомсвободы», новые требования Роскомнадора, предъявленные Tor Project, никак не связаны с рушением судьи Дениса Симшина четырехлетней давности. Между тем, у отечественного регулятора уже есть опыт блокировки популярных ресурсов и сервисов на основании судебного решения, вынесенного несколькими годами ранее.

В начале декабря 2021 г. CNews рассказывал о блокировке Роскомнадзором сайта Etsy – крупнейшей международной площадки по продажи вещей ручной работы. Основанием для блокировки стало выявление одним из российских судов страницы на этой площадке, на которой продавалась контрафактная продукция Gucci.

На момент внесения Etsy в «черный список» страница с контрафактом давно была удалена. Однако это не остановило Роскомнадзор от блокировки всех площадки целиком. Запретные действия в отношении Etsy были прекращены лишь спустя сутки якобы по причине удаления запрещенной информации.

Что такое Tor

Система Tor (The Onion Router) представляет собой разветвленную систему серверов, необходимых для поддержки так называемой «луковой маршрутизации». Это специальная технология анонимного обмена информацией через компьютерную сеть.

Другими словами, при помощи Tor пользователь может заниматься веб-серфингом в режиме полной анонимности и открывать любые заблокированные в России сайты. Кроме того, Tor надежно защищает пользовательский трафик от анализа.

Работу сети Tor обеспечивают узлы (серверы, relays) четырех типов: входные (Guard), посредники (Middle), выходные (Exit) и мосты (Bridge).

Входные и выходные узлы, как следует из их названия, являются начальной и конечной точками в маршруте пользовательского трафика, проходящего через сеть Tor.

Узлы-посредники занимаются тем, что «перебрасываются» трафиком друг с другом, прежде чем тот покинет сеть. Это необходимо для того, чтобы сделать источник трафика максимально неочевидным для тех, кто пожелает его отследить.

Проект Tor регулярно обновляется и дополняется новыми функциями, в том числе и помогающими обходить блокировки самого Tor. Один из таких апдейтов, как сообщал CNews, вышел в июле 2021 г.

Технология, лежащая в основе Tor, была разработана ВМС США для шифрования военных коммуникаций, но впоследствии приобрела статус открытого проекта, доступного всем желающим. CNews писал, что основная часть средств на развитие Tor поступала от правительства США, а также от Пентагона. В конце 2015 г. проект стал принимать пользовательские пожертвования, чтобы ослабить финансовую зависимость от американских властей.