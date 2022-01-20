Главная угроза цифровизации — не нехватка бюджетов и даже не технологическое отставание. Куда большей бедой для развития бизнесов по всему миру стали киберпреступники и взятые ими на вооружение программы-вымогатели. В июле 2020 года ежедневно фиксировались 2300 случаев заражения устройств таким ПО. Спустя всего полгода эта цифра выросла более чем в 7 раз — до 17200 устройств.

За последний год 90% компаний по всему миру хотя бы один раз столкнулись с внешним вторжением. При этом почти две трети организаций (63%) пережили не менее трех атак! Причиной тому стала в том числе пандемия, которая усложнила обеспечение ИБ операционных технологий.

Дешевый и полезный гаджет Apple стал инструментом слежки за пользователями Android

Метки AirTag стали сущим кошмаром для владельцев Android-устройств. Злоумышленники используют эти крошечные гаджеты для слежки, узнать о которой почти невозможно. Если iPhone сообщает о наличии поблизости посторонней метки, то на Android для этого нужно ставить специальное ПО, популярностью пока не пользующееся.

Идеальный инструмент для слежки

Метки AirTag, выпущенные Apple в апреле 2021 г., превратились в удобное устройство незаметной слежки за пользователями Android, пишет ВВС. Журналисты издания отметили, что крошечный гаджет позволяет контролировать местоположение человека без его на то разрешения.

Сотрудники ВВС пообщались с шестью женщинами из разных стран мира, которые столкнулись со слежкой при помощи AirTag. Кому-то метку подбросили в машину, кому-то – в сумку.

Первоначально Apple создавала метки AirTag для поиска утерянных вещей. Их можно прикрепить, к примеру, к связке ключей или к сумке, чтобы потом было проще и быстрее их искать .

Метки AirTag должны были нести пользу, а не развивать паранойю

Одна из шести женщин, связавшихся с ВВС, сообщила, что нашла метку Apple в своей сумке, надежно приклеенную скотчем. Другие признались, что так и не смогли найти «жучок».

В чем виноваты пользователи Android

Владельцы устройств на базе iOS по умолчанию защищены от слежки при помощи AirTag. Как только iPhone обнаружит неопознанную метку поблизости, он просигнализирует своему владельцу о ней.

В Android-устройствах такой функции нет, поскольку они не являются частью экосистемы Apple. Для пользователей таких устройств Apple создала специальное приложение Tracker Detect, доступное в Google Play, однако устанавливают его далеко не все. На момент публикации материала количество его скачиваний в магазине Google едва перевалило за 100 тыс. Для сравнения, в настоящее время в мире насчитывается около 3 млрд активных Android-устройств.

Косвенно в том, что пользователи Android могут месяцами быть объектами слежки, повинна и сама Apple. Метки AirTag поступили в продажу еще весной 2021 г., а приложение Tracker Detect компания загрузила в Google Play лишь в середине декабря 2021 г.

Россиянам бояться нечего

В России подобное, теоретически, тоже возможно. Метки AirTag на российском рынке стоят около 3000 руб., хотя в США они еще дешевле – $29 (2230 руб. по курсу ЦБ на 20 января 2022 г.). Но, как сообщал CNews, россияне пока не могут использовать весь потенциал поисковых меток Apple AirTag – в стране запрещено применение технологии UWB, за счет которой эти метки можно находить на расстоянии до 300 метров.

Главная фишка AirTag россиянам недоступна

Apple ранее получила разрешение на тестирование UWB в России – оно длилось до октября 2021 г., и в конце ноября 2021 г., по данным «Известий», появился шанс, что власти предоставят ей разрешение на использование этой технологии в России. Тем не менее, на момент публикации материала это пока не случилось.

Защита неидеальна

В сами метки AirTag встроен бипер, который начинает пищать, если метка понимает, что потеряла из видимости привязанный к ней смартфон. Издавать звуки она начинает через 8-24 часа с момента потери сигнала в зависимости от решения встроенного алгоритма.

Злоумышленник, использующий метку в качестве трекера людей, может легко обойти эту защиту. Отследив, к примеру, место проживания объекта своей слежки, он может приехать его дому и отключить AirTag прежде, чем та начнет издавать звуки.

Сам звуковой сигнал можно заглушить без особых усилий. Со слов Евы Гальперин (Eva Galperin), директора по кибербезопасности американского правозащитной организации «Фонд электронных рубежей» (Electronic Frontier Foundation), чтобы «обеззвучить» метку, достаточно просто сжать ее в кулаке.

Гальперин добавила также, что сигнал AirTar будет очень сложно услышать, даже если метка будет находиться дома, зажатая между двумя подушками дивана. «Вы не сможете ее услышать, если она размещена, скажем, под бампером вашей машины», – добавила Гальперин. Как пишет ВВС, многие также критикуют Apple за то, что пищать AirTag начинает минимум через восемь часов.

Следует отметить, что, в теории, для слежки за Android-пользователями могут использоваться и метки других производителей. Эксперты ВВС обратились к компании Tile – одному из крупнейших вендоров таких гаджетов. Со слов ее представителей, в настоящее время Tile работает над неким решением, которое позволит идентифицировать неизвестные устройства ее производства поблизости. Но оно пока еще не готово, и сроки запуска остаются неизвестными.