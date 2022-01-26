Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Пользователю Техника
|

Новый троянец ворует данные в Android и сбрасывает настройки на заводские

Вредоносная программа BRATA использует сброс настроек атакованных устройств на заводские для заметания следов. Вредонос в основном нацелен на кражу денег с банковских счетов.

Троянец-камикадзе

Эксперты компании Cleafy выявили новый вариант BRATA, RAT-троянца под ОС Android, который не только крадёт данные, но и сбрасывает настройки атакованного устройства на заводские.

Первый вариант BRATA был обнаружен в 2019 г. экспертами «Лаборатории Касперского». Вредонос, нацеленный на пользователей в Бразилии, распространялся через ссылки в WhatsApp и SMS-сообщениях. Им также были заражены приложения, каким-то образом просочившиеся в Google Play Store и неофициальные магазины приложений под Android; большая часть этих приложений выдавали себя за обновления к WhatsApp, устранявшие уязвимость CVE-2019-3568. Эта уязвимость допускала запуск произвольного кода на устройстве и использовалась для установки шпионского ПО.

Троянец в псевдообновлениях также использовался для кражи информации - в первую очередь, путём перехвата данных с виртуальных клавиатур в различных приложениях. Троянец использовал службу Android Accessibility Service для взаимодействия с другими приложениями, установленными на устройство.

shopper6001.jpg

Новый вариант троянца BRATA под ОС Android не только крадёт данные, но и сбрасывает настройки атакованного устройства на заводские



Кроме этого, BRATA способен выполнять различные команды, присланные ему операторами, такие как разблокирование устройств, сбор информации о них, выключение экрана для скрытного выполнения некоторых операций, запуск любых приложений, а также самоудаления и зачистки любых следов заражения.

В декабре 2021 г. специалисты Cleafy выявили новый вариант, нацеленный на пользователей уже в Европе.

Сброс настроек

И вот теперь появился новый вариант, который способен сбрасывать настройки смартфона на заводские, то есть, удалять все пользовательские данные с него. Кроме того, BRATA способен отслеживать местоположение устройства через GPS.

Новый вариант атакует пользователей банковских приложений в Великобритании, Польше, Италии, Испании, Китае и Латинской Америке. Троянец перекрывает интерфейс приложений поддельными страницами с формами авторизации и таким образом крадёт реквизиты доступа.

Среди других функций троянца - возможность постоянно мониторить приложение через VNC и кейлоггер.

Функция сброса настроек, по сведениям экспертов, изучивших троянец, применяется в двух случаях: после окончания атаки на банковский счёт жертвы и когда BRATA обнаруживает, что находится в виртуальной среде.

«Сброс настроек даёт злоумышленникам дополнительное время на то, чтобы вывести и обналичить украденные деньги, - пользователь не сразу узнаёт, что его ограбили, и не успевает обратиться в банк вовремя, чтобы откатить транзакции злоумышленников, - говорит Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. - Что касается виртуальной среды, то самоуничтожение вредоносов в ней - это довольно распространённый способ «застраховаться» от динамического анализа. В целом вектор эволюции этого RAT-троянца указывает на то, что он вполне может превратиться со временем во что-то куда большее, чем просто очередное средство кражи чужих денег».

Эксперты Cleafy указывают, что троянец действительно активно доразрабатывается и, скорее всего, новые функции будут продолжать появляться.

Роман Георгиев

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Очевидная ошибка программиста, которую никто не замечал 12 лет, позволяет кому угодно легко стать админом в ОС Linux, Solaris и BSD

Хакеры встроили в ПО «1С» вредоносный код, который ворует клиентские базы и данные о платежах компаний

Знаменитый антивирус McAfee распахнул хакерам путь к захвату ПК на Windows

У всемирно известного браузера выходит версия для любителей криптовалюты

Российских хакеров охватила паника после разгрома ФСБ известной всему миру группировки

Microsoft лихорадочно исправляет ошибки свежайших исправлений ошибок Windows

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Технологии для детей: супергаджеты для самых маленьких

Самые полезные офлайн-приложения для туристов: выбор ZOOM

Бюджетные 4K-телевизоры до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Лунный коллайдер частиц может перевернуть основы физики

Газовый пузырь возрастом 14 миллионов лет — источник всех новых звезд вокруг нас

В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего
Показать еще