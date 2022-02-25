Главная угроза цифровизации — не нехватка бюджетов и даже не технологическое отставание. Куда большей бедой для развития бизнесов по всему миру стали киберпреступники и взятые ими на вооружение программы-вымогатели. В июле 2020 года ежедневно фиксировались 2300 случаев заражения устройств таким ПО. Спустя всего полгода эта цифра выросла более чем в 7 раз — до 17200 устройств.

За последний год 90% компаний по всему миру хотя бы один раз столкнулись с внешним вторжением. При этом почти две трети организаций (63%) пережили не менее трех атак! Причиной тому стала в том числе пандемия, которая усложнила обеспечение ИБ операционных технологий.

Украина созывает армию киберпреступников для борьбы с Россией

Украина созывает армию хакеров, чтобы те помогали ей бороться с Россией в киберпространстве. Минобороны страны кинуло клич на хакерских форумах, и за несколько часов на призыв откликнулись сотни потенциальных киберсолдат. Они будут защищать важные объекты инфраструктуры Украины от взлома, а также атаковать Россию.

Украина собирает киберармию

Украинское Минобороны обратилось к хакерам за помощью в противостоянии с Россией, пишет Reuters. По данным агентства, призывы помочь стране размещены на хакерских форумах.

Сообщения, разосланные украинскими военными, содержат в себе предложение принять участие в кибервойне, но именно на стороне Украины. При этом хакеры, готовые пойти на виртуальный фронт, должны отправить властям Украины специальное заявление, реализованное в виде обычной формы Google Docs. В нем им нужно указать свою «специализацию», то есть то, чем они занимаются в интернете. Например, они могут указать, что разрабатывают вредоносное ПО.

«Украинское киберсообщество! Пора заняться киберзащитой нашей страны», – гласит призыв Минобороны. При этом неизвестно, какая судьба ждет тех, кто выдаст себя и начнет работать на государство.

Первые подробности

Эксперты Reuters выяснили, что обращение к хакерам составили не сами сотрудники Минобороны Украины. По их данным, военные выступили лишь в роли заказчика, а исполнил поручение сооснователь ИБ-компании Cyber Unit Technologies Егор Аушев. Согласно официальному сайту компании, ее офисы базируются ОАЭ, Южной Корее и на Украине.

Украина превратит хакеров в солдат, пусть и в виртуальных

Компания Аушева, пишет Reuters, известна тем, что работает с правительством Украины над защитой критической инфраструктуры. Позже Егор Аушев заявил агентству, что написал этот пост по просьбе высокопоставленного чиновника Минобороны, который связался с ним в четверг, 24 февраля 2022 г. Имя чиновника Аушев не раскрыл.

Подтверждение причастности Минобороны Reuters получило от еще одного исполнителя. Другими словами, агитацией хакеров Егор Аушев мог заниматься не один, и пока доподлинно неизвестно, сколько человек вызвалось помочь Минобороны Украины собрать «киберармию».

Защита и нападение

В планы украинских военных входит создание сразу двух армий, состоящих из киберпреступников. Со слов Егора Аушева, часть бойцов виртуального фронта займется киберобороной Украины, тогда как другие будут совершать атаки на противника страны в виртуальном пространстве.

Киберзащитники должны будут отбивать атаки вражеских хакеров на различные объекты инфраструктуры Украины, включая электростанции и системы водоснабжения. Вероятно, власти страны не хотят повторения 2015 г., когда неизвестные хакеры оставили сотни тысяч украинцев без электричества.

Напомним также, что в январе 2022 г. масштабному взлому подверглись правительственные сайты Украины. Они были выведены из строя на несколько дней. Атаку приписали русским хакерам, но доказательств этого нет.

Аушев добавил, что наступательная часть киберсолдат Украины займется, помимо прочего, еще и разведкой. Хакеры будут собирать информацию о российских войск на территории Украины. «У нас внутри страны есть армия, – сказал Аушев. – Нам нужно знать, что они делают».

Добровольцы нашлись

Эксперты Reuters смогли выйти на связь с Аушевым поздним вечером 24 февраля 2022 г. Он заявил, что за первые несколько часов с момента размещения призыва ему поступили «сотни» заявлений.

С его слов, теперь каждый из претендентов должен пройти проверку, чтобы убедиться, что он не является российским кибершпионом, претворяющимся украинским хакером-патриотом. Как именно будет проводиться проверка, и будут ли в ней участвовать украинские военные, Аушев уточнять не стал.

Россия от хакеров избавляется

Пока Украина собирает свою киберармию, Россия, наоборот, теснит отечественных хакеров. За первые два месяца 2022 г. российские силовики разгромили сразу несколько группировок.

Первыми под стражу были взяты хакеры из группы REvil. Как выяснилось, среди них были не только простые взломщики, но и крупные бизнесмены, в том числе владелец популярного среди знаменитостей всего мира ресторана Vincent в Санкт-Петербурге.

Следом за REvil под арест попали российские хакеры из группы The Infraud Organization, которую американское Федеральное бюро расследований (ФБР) называет «крупнейшей группой мошенников в истории США, против которой когда-либо велось расследование». В начале февраля 2022 г. были задержаны еще шестеро хакеров, участников третьей группы, название которой пока не раскрывается. Наконец, в середине февраля 2022 г. российский суд вынес приговоры участникам российской хакерской группы Lurk. Ее глава получит 14 лет колонии строгого режима, другие проведут за решеткой до 13 лет.