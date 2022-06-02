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Британский преступник грабил владельцев криптовалют без всяких технологий, а просто с ножом

В Лондоне посадили молодого грабителя, который отнимал у своих жертв смартфоны и аппаратные криптокошельки. Изначально он выдавал себя за специалиста по обналичиванию криптовалют.

Нож как орудие криптограбежа

Суд в Лондоне отправил в тюрьму на пять лет злоумышленника, грабившего обладателей криптовалют. Примечательно, что грабил он их не через интернет, а самым что ни на есть традиционным способом — с помощью ножа и угроз жизни.

Осужденный Карим Хассан (Karim Hassan) возрастом 21 год связывался с потенциальными жертвами через Snapchat и предлагал им помощь в обмене криптовалют на классическую валюту. При личной встрече Хассан усаживал жертву на заднее сиденье своего автомобиля Audi A6 и требовал отдать ему смартфон и цифровые кошельки. Ответом на любые возражения были угрозы физической расправы и изнасилования. Хассан иногда заявлял, что он «убийца, которому нечего терять», очевидно, чтобы еще сильнее запугать жертву.

Один из пострадавших лишился таким образом криптовалюты на сумму около 20 тыс. британских фунтов — с приставленным к горлу ножом ему ничего не оставалось кроме как подчиниться требованиям грабителя.

В другом случае Хассан вместе с подельником сразу же принялись избивать очередного клиента, угрожая раздеть и изнасиловать его. Жертва, Абдуллахи Голоид (Abdullahi Goloid) отдал грабителю 2,5 тыс. фунтов.

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Грабитель с ножом у горла отбирал у жертв криптокошельки

Впрочем, Голоид запомнил номера машины Хассана и сообщил об инциденте в полицию. Спустя несколько дней Хассана задержали, а при обыске машины нашли кредитную карту одной из жертв, которая опознала грабителя.

Непростое дело

Несмотря на свидетельства и улики, дело оказалось для следователей непростым. Как указывается в материале издания Bleeping Computer, установить связь между криптотранзакциями и продемонстрировать, что какие бы то ни было денежные средства переходили из рук в руки с одного криптокошелька на другой, в юридической плоскости оказалось проблемой. И все же Хассан признал себя виновным по трем эпизодам грабежа и был приговорен к пяти годам тюремного заключения.

Его защите удалось добиться мягкого приговора, ссылаясь на достаточно молодой возраст подсудимого и серьезные проблемы в его семье. За преступную деятельность Хассан, кондитер по профессии, взялся после того, как из-за пандемийных ограничений 2020 г. оказался без работы и средств к существованию.

Хассан — далеко не единственный, кто промышлял грабежом по отношению к владельцев криптовалют. Подобных историй уже довольно много. Издание TheGuardian отмечает растущее количество уличных криптограбежей, когда злоумышленники попросту отбирали смартфон и криптокошелек у жертв, после чего переводили криптовалюты на свои собственные кошельки или куда-то еще.

«Криптокошелек — материальный объект, отобрать его не сложнее, чем бумажник, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Выяснить пароли у жертвы, к горлу которой приставили нож, тоже несложно. В истории с Хассаном, однако, любопытно другое: зачем жертвы пытались обналичить криптовалютные активы таким сомнительным образом. Возможно, Хассан рассчитывал, что его потенциальным жертвам самим было что скрывать, так что полицию вовлекать они не станут. Все сложилось иначе — к счастью».

Роман Георгиев

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