В Рунете оттепель. Власти отменяют запрет на Tor

В России возникла вероятность разблокировки сайта проекта Tor, позволяющего безопасно и анонимно пользоваться интернетом и финансирующегося властями США. Решение о его разблокировке направлено на повторное рассмотрение из-за ряда допущенных нарушений, однако сам сайт все еще числится в реестре Роскомнадзора с пометкой о полной блокировке.

Tor могут отпустить на свободу

Решение Саратовского районного суда о блокировке проекта Tor, позволяющего всем россиянам безопасно и анонимно пользоваться интернетом и даркнетом, отменено. Дело направили на повторное рассмотрение.

В данном случае речь идет об официальном портале проекта Tor – torproject.org.

В основе Tor лежат технологии, разработанные для американских военных. Основными источниками средств для развития проекта долгое время служили Правительство США и Пентагон.

Саратовский райсуд вынес решение о его блокировке более четырех лет назад, в декабре 2017 г., по причине наличия возможности скачивания с этого сайта «программы браузера-анонимайзера для последующего посещения сайтов, на которых размещены материалы, включенные в Федеральный список экстремистских материалов». Решение о блокировке сайта Tor вынес судья Денис Симшин. Оно вступило в силу в январе 2018 г.

Tor выпускают на свободу из виртуального плена Роскомнадзора

Как пишет «Коммерсант», полная разблокировка – может быть вопросом нескольких недель.

Основание для пересмотра

На момент публикации материала причина, по которой решение по делу № 2-1373/2017 ~ М-1517/2017 было отменено, а само дело направлено на повторное рассмотрение, держалась в тайне. При этом сайт torproject.org по-прежнему числился в «черном списке» Роскомнадзора с пометкой «ограничивается к сайту». Редакция CNews убедилась, что на 20 мая 2022 г. 12:20 по Москве Tor не открывался без VPN в через проводной и мобильный интернет «Билайн», а также через сети «Дом.ру», МТС и «Мегафон».

Свое видение ситуации есть у юристов «Роскомсвободы». Они заявили, что пересмотр дела связан с тем фактом, что в 2017 г. Саратовский райсуд не стал привлекать к рассмотрению дела о блокировке сайта Tor компанию The Tor Project. Это непосредственный владелец сайта torproject.org. При этом юристы «Роскомсвободы» утверждают, что именно они добились пересмотра дела.

«У нас была – ключевых довода, – сообщила медиаюрист «Роскомсвободы», адвокат Екатерина Абашина. – Первый: в 2017 г. суд первой инстанции не привлек к участию в деле The Tor Project Inc. это безусловное основание для отмены решения, так как решение о блокировке сайта затрагивает права и обязанности его владельца».

Блокировка пока еще действует

В качестве второго довода Екатерина Абашина привела факт отсутствия в действующем российском законодательстве «общего запрета на распространение информации, связанной с технологиями VPN, анонимайзерами и т. п.» «При этом прокурор как истец письменного отзыва на жалобу не подал, устно возражал против доводов жалобы в общих чертах и лаконично, – отметила юрист. – Роскомнадзор как заинтересованное лицо письменный отзыв подал (считает, что суд может признать запрещенной любую информацию и не имеет в этом никаких ограничений)».

Екатерина Абашина подчеркнула, что апелляционный суд, в который подавалась жалоба по делу Tor, отменил решение Саратовского райсуда. Дело будет рассмотрено повторно, на этот раз при участии представителей компании The Tor Project. «Это означает, что основаниями для отмены стали процессуальные нарушения, на которые мы указали в первом доводе, – сказала медиаюрист «Роскомсвободы». – Думаю, дело вернется в суд первой инстанции в течение месяца, и мы продолжим там рассмотрение нашего второго довода об отсутствии каких-либо законодательных запретов на распространение информации и технологий, аналогичных Tor».

Как Роскомнадзор боролся с Tor

Несмотря на решение судьи Дениса Симшина о блокировке сайта torproject.org на территории России и он, и вся сеть Tor годами работали в России без каких-либо нареканий.

Первые проблемы с доступом к Tor у пользователей из России начались в первых числах декабря 2021 г., спустя ровно четыре года с момента принятия решения о блокировке. Все это время сайт Tor был в реестре Роскомнадзора под пометкой «доступ не ограничивается».

До сих пор доподлинно неизвестно, что вынудило регулятора изменить свое отношение к Tor спустя столько лет. Но 1 декабря 2021 г. крупные мобильные операторы по неустановленным причинам стали блокировать Tor без каких-либо на то предписаний со стороны властей.

Масштабные проблемы в работе Tor на территории России начались 7 декабря 2021 г. В этот день Роскомнадзор направил разработчикам проекта требование удалить с официального сайта проекта запрещенную информацию, не пояснив при этом, что именно ему так не понравилось.

Тотальная блокировка Tor стартовала еще через сутки, 8 декабря 2021 г. Разработчики оперативно распространили в интернете инструкцию по обходу этого запрета. Сделали они это, в том числе, и потому, что их сервис пользуется в России очень большим спросом. На декабрь 2021 г., ежедневно активная пользовательская аудитория Tor в России достигала 300 тыс. человек.

Как работает Tor

Проект Tor, также известный под названием The Onion Router, представляет собой широкую сеть из серверов, необходимых для обеспечения работоспособности так называемой «луковой маршрутизации». Под этим названием скрывается технология анонимного обмена информацией через компьютерную сеть. Серверы Tor расположены по всему миру. Tor надежно защищает веб-трафик своих пользователей от анализа и отслеживания.

Примечательно, что Tor базируется на криптотехнологии, в свое время разработанной для ВМС США. Американские военные использовали ее шифрования своих коммуникаций. С недавних пор технология является открытым проектом, что и позволило использовать ее в составе Tor. CNews писал, что основная часть средств на развитие Tor поступала от правительства США, а также от Пентагона. В конце 2015 г. проект стал принимать пользовательские пожертвования, чтобы ослабить финансовую зависимость от американских властей.