Суперопасных «русских хакеров» из группы REvil могут освободить за финансовую помощь ДНР и ЛНР

Хакеров из REvil, арестованных в России в январе 2022 г. силами ФСБ, могут освободить в обмен на сделку с Генпрокуратурой. Она может включать материальную помощь ЛНР и ДНР – передачу обеим республикам всех денег, изъятых при их аресте. Это сотни тысяч рублей, долларов и евро, а также десятки люксовых автомобилей.

Свобода в обмен на деньги

Арестованные по делу о похождениях известной во всем мире хакерской группы REvil россияне, могут освободиться от уголовного преследования. Об этом «Коммерсанту» сообщил Игорь Вагин, адвокат Дмитрия Коротаева, одного из обвиняемых по этому делу.

Снять с себя уголовную ответственность хакеры могли бы в обмен на заключение сделки с Генпрокуратурой. В нее входит, в частности, передача всех средств, изъятых у хакеров во время ареста, на «благотворительность» – на гуманитарную помощь Луганской и Донецкой народным областям.

Членов группировки REvil арестовали сотрудники ФСБ в январе 2022 г. по наводке американской разведки. При задержании силовики изъяли 426 млн руб. в биткоинах, $600 тыc. и 500 тыс. евро. В списке изъятых материальных ценностей также числятся многочисленная компьютерная техника и 20 автомобилей премиум-класса.

США помогают мошенникам

Что немаловажно, американская сторона, фактически сдавшая России потенциальных хакеров, в настоящее время не принимает участие в расследовании. США отказались от дальнейшего сотрудничества, на фоне чего расследование преступлений киберпреступников зашло в тупик. По информации издания, пока что их удалось обвинить лишь в махинациях с банковским картами двух мексиканцев, проживающих на территории США.

Хакеров REvil могут освободить из-за нежелания США работать с Россией

Доказательств вины подозреваемых в других преступлениях, совершенных REvil, у российских следователей на 27 мая 2022 г. не было. REvil известна во всем мире в первую очередь своими атаками с целью шифрования данных и получения выкупа в обмен на дешифровку. Со своих жертв они требовали сотни миллионов долларов.

Список потенциальных жертв REvil включает несколько десятков крупных корпораций со всего света. Среди них: бразильская компания JBS, крупнейший производитель мяса в мире; американская Colonial Pipeline, занимающаяся строительством и обслуживанием нефтепроводов; Kaseya, поставщик мониторингового ПО; Sol Oriens, специализирующаяся на ядерных технологиях.

Отсутствие каких-либо доказательств вины подозреваемых, за исключением случаев с картами мексиканцев – это шанс для стороны защиты. Они намерены использовать его для освобождения своих клиентов.

Сложная схема по освобождению

Факт отказа США от помощи России в расследовании дела REvil весной 2022 г. подтвердил в интервью «Российской газете» замглавы российского Совбеза Олег Храмов. С его слов, партнеры из Совета нацбезопасности США отказались от дальнейшего сотрудничества после того, как российская сторона выполнила свою часть договора. Она включала и арест ресторатора из Санкт-Петербурга Даниила Пузыревского, которого американцы называли «главным хакером». Как сообщал CNews, Пузыревский владеет рестораном Vincent, в числе почетных гостей которого – музыкант Сергей Шнуров и актер Рэйф Файнс (Ralph Fiennes), наиболее известный по роли Волан-де-Морта в фильмах про Гарри Поттера.

Олег Храмов подчеркнул, что США в итоге так и не прислали «обещанные дополнительные доказательства» причастности задержанных к преступлениям и даже «не подтвердили ущерб от вымогательства». «Более того, они уведомили нас, что в одностороннем порядке выходят из переговорного процесса и закрывают канал связи», – заявил он.

Промежуточные итоги расследования пока на руку стороне защиты. После отказа США от сотрудничества нельзя даже разыскать тех мексиканцев, чьи банковские счета подверглись взлому.

Игорь Вагин, заручившись поддержкой коллеги из адвокатского агентства «Альянс» Мосюрцентра Евгения Крылова, сообщил представителю Совбеза, что потенциальная преступная деятельность REvil на территории России «даже не обсуждалась». Он добавил, что уголовном деле против этой группировки по-прежнему отсутствуют имена потерпевших, а также нет информации о нанесенном им ущербе.

Защита утверждает, что недостаток улик завел расследование в тупик. Евгений Крылов добавил, что Дмитрия Коротаева, арестованного еще в январе 2022 г. и с тех пор пребывающего в СИЗО, ни разу не допрашивали.

Освободить нельзя наказывать

Указав на отсутствие доказательств вины своего подопечного, адвокат также отметил, что Коротаева нужно освободить, поскольку он оказался в числе задержанных случайно. Адвокат также утверждает, что Коротаеву нужно срочно ухаживать за своей бабушкой, которая была вынуждена бежать в Россию после разрушения украинской артиллерией ее дома в Донбассе.

Рассказав обо всем этом и напомнив о невесте Коротаева, испытывающей проблемы со здоровьем, защитник обратился к Олегу Храмову с прямой просьбой о содействии в изменении меры пресечения для Коротаева, вплоть до полного прекращения его уголовного преследования.

Игорь Вагин добавил, что в нынешней ситуации передача дела против REvil в суд за неимением информации о потерпевших и нанесенном им ущербе «заведомо бесперспективна». Он также подчеркнул, что недостаток улик против подозреваемых едва ли позволит стороне обвинения добиться передаче в доход государства изъятых у них денег, автомобилей и техники.

«На мой взгляд, разумным выходом из этой ситуации была бы сделка обвиняемых с Генпрокуратурой, – сообщил «Коммерсанту» Игорь Вагин.– В ее рамках фигуранты получили бы освобождение от уголовной ответственности, а изъятые у них средства они добровольно передали бы в качестве гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. При этом и уникальный опыт бывших обвиняемых наверняка пригодился бы российским спецслужбам для борьбы с активизировавшимися в последнее время хакерами с Украины».