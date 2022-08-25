Linux превращается в Windows. Дистрибутивы с GNOME начинают массовый сбор телеметрии и слежку за пользователями

Силами разработчиков из Red Hat в оболочке GNOME для Linux появилось средство сбора телеметрии. Дистрибутивы будут собирать огромные массивы данных, но пока обезличенных, и отправлять их на серверы GNOME, якобы для дальнейшего развития оболочки. В мире Windows пользователи сталкиваются с подобным на протяжении семи лет – с момента выхода Windows 10. Они научились бороться со слежкой со стороны Microsoft при помощи специальных программ.

И ты, GNOME

Среда рабочего стола GNOME для Unix-подобных операционных систем научилась собирать пользовательские данные и отсылать их третьим лицам. Навык сбора телеметрии GNOME приобрела благодаря новому инструменту gnome-info-collect.

На начальном этапе пользователям предложено принять участие в сборе телеметрии на добровольной основе – они могут дать свое согласие на это путем самостоятельной инъекции инструмента gnome-info-collect в состав GNOME. Для этого им требуется скачать готовый пакет, реализованный пока лишь только для Fedora, Arch Linux, а также для Ubuntu. Не исключено, что в дальнейшем этот инструмент будет включен в состав GNOME по умолчанию.

Linux перенимает у Windows не самые лучшие ее черты

За gnome-info-collect стоит не небольшая группа разработчиков, а крупная корпорация – Red Hat. Она известна в первую очередь своим одноименным Linux-дистрибутивом для корпоративных клиентов Red Hat Enterprise Linux, в начале 2021 г. ставшим бесплатным. Кроме того, она же занимается разработкой и продвижением Fedora. С 2019 г. Red Hat принадлежит IBM. И Red Hat, и IBM покинули российский рынок весной 2022 г. в угоду западным санкциям.

Гигантский массив данных

Инструмент gnome-info-collect позволяет собирать внушительный объем информации о каждом пользователе. В первую очередь это производитель компьютера и его модель, если речь идет о фирменной сборке, неттопе или ноутбуке. Обычные сборки поделятся посредством GNOME данными о своем аппаратном оснащении. Фирменные ПК тоже раскроют эту информацию.

Наряду с этим те, кому GNOME будет отсылать все сведения, смогут узнать, какие программы установил на свой ПК тот или иной пользователь, а также какие утилиты он использует чаще всего, и какие из них вынесены на панель быстрого доступа.

Никто не гарантирует, что в этом перечне никогда не появится пара (десятков) новых пунктов

Список отправляемых данных включает название и версию предпочитаемого браузера, перечень активированных расширений GNOME, настройки виртуальных рабочих столов. Наконец, придется поделиться даже информацией о количестве учетных записей на одном ПК.

Безопасно, но только на первый взгляд

По заявлению разработчиков, пакет gnome-info-collect собирает исключительно обезличенную информацию о пользователях. По их словам, IP-адрес и подобные сведения, способные деанонимизировать пользователя, сбору не подлежат. Причин не верить им нет, но очень уж часто в Сети происходят утечки персональных данных, обезличенными которые назвать нельзя.

Все сведения передаются на сервер GNOME. Утверждается, что сбор осуществляется исключительно для дальнейшего исследования с целью развития оболочки в правильном направлении и повышения удобства ее использования.

Разработчики утверждают, что перед отправкой архива пользователю будет показано его содержимое, чтобы тот мог согласиться с передачей данных или отменить ее.

Почему именно GNOME

Разработчики не уточняют, что побудило их выбрать именно GNOME среди всех существующих оболочек для Linux для проведения своего эксперимента с телеметрией. Нельзя исключать, что они ориентировались на популярность графической среды – GNOME или GNU Network Object Model Environment является одним из самых распространенных Linux-интерфейсов, не уступая по востребованности даже KDE.

GNOME существует и развивается с марта 1999 г. В январе 2021 г. проект дорос до версии 40, получив многочисленные изменения в дизайне интерфейса. На момент публикации материала самая актуальная стабильная версия оболочки имела индекс 42,3, датированная июлем 2022 г.

GNOME в современном исполнении

GNOME является частью проекта евангелиста свободного ПО Ричарда Столлмана (Richard Stollman) GNU. Координацией развития проекта занимается некоммерческая организация GNOME Foundation.

По примеру Windows

В мире существует один очень яркий пример сбора телеметрии популярной операционной системой. Этот механизм встроен в Windows 10 – самую востребованную ОС в мире на июль 2022 г. (статистика StatCounter).

Microsoft встроила сбор телеметрии в Windows 10 еще на этапе ее разработки и не стала удалять ее из стабильной сборки системы, за что сразу после ее релиза в июле 2015 г. ощутила на себе силу массового гнева пользователей. Собираемые Windows 10 объемы информации поистине гигантские, даже в сравнении с GNOME. В пакет входят данные об использовании продуктов и сервисов, установке приложений, потреблении контента, а также о просмотре страниц, поиске и запросах в интернете. Сюда же относятся сведения о рисовании, наборе текста и распознавании речи, данные о лицензии и приобретении. Другими словами, полный набор подразумевает сбор сведений о практически любой деятельности пользователя за ПК под управлением Windows 10.

Microsoft много раз обещала сделать что-нибудь с постоянным сбором телеметрии – или научить его работать периодически, или уменьшить количество собираемых сведений, или дать пользователям возможность самим отключать слежку. Но на деле изменений в этом плане не было на протяжении многих лет.

Лишь в феврале 2020 г. В Windows 10 появилась функция полного отключения телеметрии. Единственное, столь полезное новшество коснулось исключительно корпоративных пользователей. Впрочем, обычных пользователей едва ли затронул данный факт – за годы существования Windows 10 в Сети появились десятки программ, успешно и полностью блокирующие отправку телеметрии на серверы Microsoft, например, Disable Windows Spying (DWS). С не менее хорошей стороны они показывают себя и в новой ОС Windows 11.