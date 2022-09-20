Сверхзащищенная ОС «Касперского» впервые в истории вышла на заграничный рынок

Платформа KasperskyOS «Лаборатории Касперского» впервые за шесть лет своего существования отправилась покорять другие государства. Первой целью стали ОАЭ. ОС в составе двух шлюзов для промышленного интернета вещей тестируют две компании в ОАЭ. Также «Лаборатория» проявляет интерес в плане распространения KasperskyOS к странам Африки и Ближнего Востока, а также к Турции.

KasperskyOS захватывает мир

«Лаборатория Касперского» начала распространение своей защищенной операционной системы KasperskyOS за пределами России, пишут «Ведомости». Международная экспансия стартовала с Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ).

KasperskyOS – это специализированная программная платформа с повышенным уровнем защиты для использования в различных индустриальных системах. Ее нельзя считать заменой ОС. Базовый принцип работы KasperskyOS с различным оборудованием – «запрещено все, что не разрешено».

Об интересе компаний из ОАЭ к операционной системе «Касперского» изданию сообщил директор по развитию бизнеса KasperskyOS Андрей Суворов. По его словам, в настоящее время ОС находится на тестировании в двух компаниях в ОАЭ. Их названия на момент публикации материала не раскрывались. Редакция CNews обратилась в «Лабораторию Касперского» с этим вопросом и ожидает ответа.

Операционке «Лаборатории Касперского» стало тесно в границах России

Также пока неясно, прочему первой страной за пределами России, в которой появилась KasperskyOS, стали именно ОАЭ. По словам Андрея Суворова, «Лаборатория Касперского» весьма заинтересована в ее распространении регионе МЕТА. В него входят Африка, Турция и Ближний Восток. Почему компания присматривается именно к этому региону вместо, к примеру, Азии, неизвестно.

Суворов заявил изданию, что компания «видит интерес» в странах Персидского залива, в особенности ОАЭ. Чем именно российскую компанию привлекает этот рынок, он не уточнил, отметив лишь, что отчасти на выбор повлияло наличие у «Касперского» «сильной локальной команды» в ОАЭ.

Геополитика – не помеха

Андрей Суворов подчеркнул, что тестирование KasperskyOS двумя компаниями в ОАЭ началось еще в конце зимы 2022 г., но до 24 февраля 2022 г. Он акцентировал внимание на том, что эскалация конфликта между Россией и Украиной никак не отразилась на их планах.

При этом Суворов ничего не стал говорить о том, были ли у компании планы по экспансии KasperskyOS на рынки США и европейских государств. Эти страны в числе первых ввели антироссийские санкции

Как у «Касперского» появилась своя ОС

KasperskyOS – это давний проект «Лаборатории Касперского». Над этой системой компания работает почти с самого начала предыдущего десятилетия, а дебютировала она в середине августа 2016 г.

Система ориентирована на интеграцию и использование в критически важных инфраструктурах и умных устройствах. Во время премьеры системы представители «Касперского» заявили, что она будет поставляться в качестве предустановленного ПО на различных типах оборудования, применяемого в индустриальных и корпоративных сетях.

Первым устройством, получившим новую ОС «Лаборатории Касперского», стал маршрутизирующий коммутатор компании Kraftway, к моменту релиза KasperskyOS уже поступивший в продажу. KasperskyOS интегрирована непосредственно в его модуль управления, за счет чего у нее есть возможность контролировать легитимность всех запросов, которые администраторы отправляют на устройство. И если какое-либо действие запрещено в соответствии с настройками безопасности, операционная система не допустит его выполнение.

В конце осени 2021 г. «Лаборатория Касперского» сделала новый шаг на пути продвижения своей ОС в массы – она открыла доступ к ее дистрибутиву обычным пользователем. Специальная версия системы получила название Community Edition. Распространяется она в составе deb-архива, а установить ее на момент релиза можно было исключительно на одноплатный ПК Raspberry Pi 4.

Как продвигается захват ОАЭ

По словам Андрея Суворова, в настоящее время в ОАЭ проходит пилотное тестирование шлюзов для промышленного интернета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT), притом оно реализовано в закрытом режиме. Две компании в этой стране тестируют специальное сетевое оборудование – своего рода агрегаторы сигналов с датчиков и других умных устройств.

На сентябрь 2022 г. в распоряжении «Лаборатории Касперского», согласно ее официальному веб-сайту, имелось два шлюза. Первый – это модель KISG 100, собранная на зарубежной аппаратной платформе Siemens Simatic IOT2040. Второй шлюз называется KISG 1000 и собирается на платформе Advantech UTX-3117.

Шлюзы «Касперского» создавались в тесном сотрудничестве с компанией «Апротех», являющейся «дочкой» самой «Лаборатории Касперского». По информации издания, специалисты «Лаборатории» в данном тандеме занимаются вопросами развития Kaspersky OS, тогда как в список задач сотрудников «Апротеха» входит строительство на ее основе готовых IoT-шлюзов. Целевая аудитория устройств – госсектор, банки, система здравоохранения, промышленность и т. д.

В России распространением данных шлюзов занимается дистрибутор Merlion. Кто стал партнером «Лаборатории» в ОАЭ по части продвижения шлюзов, неизвестно.