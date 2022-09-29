В смартфонах Samsung есть «функция самоуничтожения». Аккумуляторы вздуваются и ломают экраны и электронику

Современные смартфоны Samsung комплектуются аккумуляторами, способными неожиданно вздуваться. Это дефект, который может привести к взрыву АКБ, и который гарантированно повреждает целостность самого устройства. Также такая батарея может сломать плату или раздавить матрицу экрана. А началось все с Galaxy Note 7 шестилетней давности.

Samsung взялась за старое

Смартфоны компании Samsung, выпущенные за последние несколько лет, страдают одним и тем же дефектом. Их аккумуляторы с течением времени сильно вздуваются и могут в любой момент взорваться.

Проблему выявил известный блогер Mrwhosetheboss (почти 12 млн подписчиков на YouTube). По его словам, в его распоряжении есть смартфон Galaxy Note 8 – это флагман Samsung образца 2017 г. Его аккумулятор внезапно вздулся так сильно, Что корпус потерял целостность – батарея буквально выдавила заднюю крышку.

С одной стороны, смартфону Note 8 уже пять с половиной лет – не исключено, что в экземпляре Mrwhosetheboss стоит заводская батарея, которую никто не менял. С другой же, именно Note 8 должен был стать смартфоном, который обелит репутацию Samsung после оглушительного фиаско с Note 7. Это тот самый мобильник, который сжигал дома и машины, взрывался во время зарядки калечил людей и даже едва не унес жизнь шестилетнего ребенка, а также оставил Samsung с многомиллиардными убытками.

Вздуться может как совсем старый аккумулятор, так и выпущенный несколько месяцев назад

Однако если бы все ограничилось одним лишь Note 8, едва ли Mrwhosetheboss стал бы выносить случившееся на всеобщее обсуждение. Он опубликовал на своем канале ролик, в котором рассказал, что за короткий промежуток времени сразу в нескольких его смартфонах Samsung вздулись аккумуляторы.

Цепная реакция

Первым «недуг» вздутия батареи поразил принадлежащий Mrwhosetheboss Galaxy Note 8. Спустя короткий промежуток времени то же самое произошло с флагманским S6 2015 года выпуска.

Но если семилетнему смартфону такое точно можно простить (хотя такой дефект АКБ все равно очень опасен), то как быть с более современными моделями? Вскоре после S6 аналогичный симптом проявился и у S10, выпущенный Samsung весной 2019 г.





К моменту публикации материала другие смартфоны из коллекции Mrwhosetheboss оставались в целости – их аккумуляторы не меняли форму и не угрожали взорваться в любую секунду. Samsung связалась с блогером и попросила передать поврежденные мобильники для исследования.

На этом, казалось бы, история должна закончиться, но на деле это лишь ее начало. В видеоролике, посвященном проблеме с АКБ в смартфонах Samsung, Mrwhosetheboss подчеркнул, что обнаружил в Сети немало сообщений других пользователей, сетующих на вздувшиеся батарейки.

«Проклятие» Samsung

Galaxy Note 7 вышел более шести лет назад и в итоге заставил топ-менеджмент Samsung встать на колени перед всем миром в знак извинения. Но, как показало исследование Mrwhosetheboss, за все эти годы аккумуляторы в телефонах компании по-прежнему таят в себе опасность.

Блогер убедился, что беда носит едва ли не массовый характер. Один из пользователей, в частности, написал, что аккумуляторы вздулись во всех без исключения смартфонах Samsung, которые есть в его распоряжении.

Что скрывается за столь массовым дефектом АКБ в смартфонах Samsung, неизвестно

В некоторых случаях АКБ выходит из строя даже в совсем свежих моделях. Устройства Z-серии (имиджевые смартфоны Samsung с гибкими дисплеями), как выяснилось, не являются исключением.

На начальном этапе своего исследования сам Mrwhosetheboss располагал лишь тремя смартфонами Samsung со вздувшимися батареями – Note 8, S6 и S10. К финишу он пришел с очень неутешительными (для Samsung в первую очередь) результатами. Коллекция мобильников с деформированными батареями пополнилась моделями S8 (релиз в 2017 г.), S10e и S10 5G (2019 г.), а также складным Galaxy Z Fold 2 и молодежным S20 FE (2020 г.)

Блогеры против Samsung

В теории, могла существовать вероятность, что или так сложилось, что все мобильники Samsung в пользовании Mrwhosetheboss имели скрытый дефект АКБ, или он намеренно пытается испортить репутацию корейского вендора. Но, как выяснилось, оба эти варианта неверны.

На сторону блогера встали его известные коллеги с англоязычного YouTube. В частности, факт наличия проблемы со вздувающимися АКБ в мобильниках Samsung подтвердил блогер JerryRigEverything (испытывает устройства на прочность). Он вынес предположение, что это происходит из-за химических процессов внутри батареи, побочным эффектом которых является выделение газа. А поскольку аккумулятор герметичен, газу некуда деваться, и при повышении его объема внутри батареи он распирает его стенки, вследствие чего она становится похожей на шар.

Нельзя исключать, что в некоторых случаях вздутия АКБ вина может лежать на пользователе, а не на производителе

Блогер Маркес Браунли (Marques Brownlee, обозревает новые устройства) тоже заявил, что у него в коллекции есть несколько смартфонов Samsung с идентичными симптомами

Весь мир в опасности

По подсчетам Mrwhosetheboss, батарея вздулась приблизительно в 25% всей его коллекции смартфонов Samsung. Если экстраполировать это на весь мир, то, по оценке блогера, сейчас на планете около 250 млн смартфонов корейского техногиганта с аналогичным дефектом.

Блогер исходит из статистики, что по всему миру в настоящее время используется около 1 млрд мобильников данной марки. Даже если допустить, что его подсчеты имеют большую погрешность, все это может привести к не самым лучшим последствиям. Тот же Galaxy Note 7 успел наделать немало шума всего-навсего за пару месяцев, прежде чем его сняли с производства, а уже проданные модели деактивировали удаленно.

Все упомянутые смартфоны Samsung официально продавались в российской рознице. Многие из них в настоящее время легко можно найти на вторичном рынке, так что даже россияне не защищены от тех потенциальных последствий, которые может повлечь за собой внезапно вздувшаяся батарея. Даже если она не взорвется, она вполне может раздавить дисплей или повредить внутренние компоненты устройства, вследствие чего пользователь лишится как самого смартфона, так и личной информации в его памяти.