Паспорт больше не нужен. Российские МФЦ повсеместно перейдут на биометрию

Россияне смогут получить услуги в МФЦ без предъявления паспорта. Его им заменят биометрические данные из базы ЕБС. Требовать от граждан предоставлять свою биометрию работники МФЦ не смогут. Такие условия описаны в готовящемся законопроекте о регулировании работы ЕБС.

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Российские многофункциональные центры (МФЦ) в обозримом будущем могут начать предоставлять услуги россиянам без предъявления удостоверяющего личность документа, то есть паспорта. Как пишут «Ведомости», идентификация клиента будет осуществляться по его биометрическим данным.

Реализовано это будет на уровне закона. В настоящее время изменения в работе МФЦ по части использования биометрии для идентификации личности прописаны в законопроекте по регулированию работы госинфосистемы «Единая биометрическая система» (ЕБС).

Первая версия законопроекта была готова еще в середине октября 2022 г. На тот момент депутат Госдумы Антон Горелкин из «Единой России» внес ее на рассмотрение нижней палаты парламента.

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На момент публикации материала документ успешно прошел первое чтение в Госдуме. Впереди еще два, а также рассмотрение Советом Федерации и Президентом России Владимиром Путиным.

Переживать не стоит

Биометрия, в частности, отпечатки пальцев и скан сетчатки глаза – это персональные данные, которыми далеко не каждый россиянин захочет делиться не только с государством, а вообще с кем бы то ни было ни фоне участившихся случаев мошенничества. Однако в данном случае предоставлять биометрию в МФЦ можно исключительно по желанию.

Другими словами, процедура не является обязательной. Законопроект уже получил ряд правок, одна из которых привнесла в него пункт о принципе добровольности. Это означает, что пользоваться услугами многофункциональных центров можно будет «по-старому», то есть с предъявлением паспорта.

В целом, у россиян уже есть право отказа от сбора биометрии. Оно обеспечено поправками к закону «О персональных данных».

Право на забвение

Находящийся на рассмотрении законопроект содержит еще несколько важных изменений к текущим правилам работы ЕБС. В частности, если он будет принят, каждый россиянин получит возможность потребовать удалить свою биометрию из базы и прекратить ее обработку.

По информации издания, появится еще один способ удаления биометрии из ЕБС. Сделать это можно будет по «мотивированному запросу» федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в области безопасности, деятельности войск национальной гвардии и СВР.

Немного таинственности

В законопроекте прописаны правила удаления биометрии из ЕБС и возможность отказа от ее предоставления в МФЦ. В то же время документ не содержит ни слова о том, какие именно услуги многофункциональные центры будут предоставлять по биометрическим данным клиента, то есть без предъявления паспорта.

В то же время законопроект запрещает МФЦ отказывать клиентам в предоставлении той или иной услуги, если тот не намерен делиться с Центром своей биометрией.

Поправки к законопроекту тоже содержат несколько важных изменений. В частности, в них перечислено, какую информацию о человеке нельзя помещать в базу ЕБС, а также сведения о каких россиянах ни под каким предлогом не должны присутствовать в системе.

Так, запрещен сбор биометрии лиц, которым еще не исполнилось 14 лет. Наряду с этим в ЕБС нельзя вносить геномную информации и сведения, приравненные к гостайне.

Геномная информация, по информации издания, берется из образцов крови и тканей во время их исследования в лаборатории. Эти сведения в действующем российском законодательстве позиционируются как персональные данные, включающие сведения об определенных фрагментах ДНК.

В настоящее время перечисленные сведения в базу ЕБС не вносятся. Если поправки к законопроекту будут приняты, то законным путем они в ней и не появятся.

Подробнее о ЕБС

ЕБС существует с 2016 г. на ее разработку ушло два года – она функционирует во всех регионах страны с лета 2018 г. Инициатор разработки системы – Минцифры, на тот момент известное как Минкомсвязи.

Пополнение базы ЕБС планировалось самыми разными способами. В частности, предполагалось, что информацией о биометрии своих клиентов будут делиться банки. В 2018 г. планировалось, что эти сведения планировалось монетизировать – CNews писал, что оператор ЕБС, «Ростелеком, собирался продавать биометрические данные россиян банкам по 200 руб. за штуку.

По прошествии более четырех лет с момента запуска популярностью ЕБС в России не пользуется. Это подтверждает и тот факт, что в начале весны 2021 г. власти рассматривали различные варианты стимулирования сбора биометрических данных граждан. Они намеревались в течение двух лет собрать биометрию у 70 млн россиян. С того момента минуло более полутора лет. Информации о том, сколько россиян за это время согласились пополнить своими персональными данными систему ЕБС, в открытом доступе нет.