Таинственные хакеры бесплатно и легально рекламируют себя на официальном сайте Евросоюза

Хакеры начали использовать официальный сайт Евросоюза (europa.eu) для рекламы своих мошеннических сайтов. Они легально загрузили на него тысячи документов с ключевыми словами, например, про просмотр новых фильмов онлайн, и ссылками на опасные сайты, и теперь они выдаются в первых строчках поисковой выдачи. По сути, сайт ЕС бесплатно рекламирует мошеннические сайты, и притом все это в рамках закона, так никакого взлома не было.

Дерзкая, но успешная выходка хакеров

Киберпреступники втянули в свои махинации Евросоюз, пишет портал TorrentFreak. Официальные веб-ресурсы ЕС (europa.eu) вовсю рекламируют хакерские сайты, притом происходит это на совершенно легальной основе, потому что сайты никто не взламывал.

Свою лепту вносят и поисковые системы. Как известно, они удаляют из выдачи ссылки на хакерские и пиратские сайты, но они точно не станут удалять из выдачи ссылки, ведущие на официальные ресурсы Евросоюза.

Как результат, ссылки на потенциально опасные сайты выводятся в верхних строках поисковой выдачи.

Попасть на первую строчку выдачи в Google крайне непросто. Но у хакеров получилось с минимальными усилиями

О еще более лучшем результате и мечтать не приходится, потому что многие компании зачастую прикладывают неимоверные усилия, чтобы их сайт оказался хотя бы на одной из первых десяти строчек выдачи по нужному поисковому запросу.

Все гениальное просто

По сути, хакеры просто нашли лазейку, позволяющую им на вполне законных основаниях превратить сайты Евросоюза в свою рекламную площадку. Они массово загружают на них PDF-документы, переполненные различными ключевыми словами, используя для этого формы отправки файлов и обратной связи.

Другими словами, обвинить мошенников на данном этапе не в чем. Они ничего не взламывали, не проникали в компьютерную сеть ЕС, а лишь воспользовались возможностями сайта, доступ к которым предоставлен всем без исключения пользователям.

Отдельные подразделы сайта ЕС полюбились мошенникам больше всего. Чаще всего они заливают документы через подразделы, посвященные некоторым связанным с ЕС организациям. Среди них – Обсерватория Европейского союза по наноматериалам (European Union Observatory for Nanomaterials, EUON) и Европейское общество химиков (European Chemicals Society, ECHA).

Доподлинно неизвестно, сколько именно файлов хакеры успели загрузить на сайты ЕС на 8 декабря 2022 г. Специалисты TorrentFreak нашли тысячи PDF-документов, ведущих на весьма сомнительные сайты. И никто не исключает, что в будущем их станет еще больше, даже после огласки.

Что «рекламирует» Евросоюз

Документы, которыми хакеры накачивают накопители привязанных к сайтам ЕС серверов, содержат призывы посетить сайты с бесплатными копиями последних новинок мирового кинематографа. В частности, они предлагают недавно вышедшие в мировом (но не в российском) прокате фильм «Черный Адам» и вторую часть киноленты «Энола Холмс».

Ссылку на сайт ЕС с хакерскими документами получат те, кто желает посмотреть фильм онлайн.

Сайт, один из сайтов, которые видят пользователи, перешедшие по ссылке из документа

Рекламные документы уверяют, что за просмотр фильмов не нужно платить, и что никто не будет интересоваться реквизитами банковской карты желающего сэкономить на походе в кинотеатр и заставлять его регистрироваться.

Разумеется, ни каких фильмов по ссылкам, которые мошенники подсовывают доверчивым пользователям, нет. Они ведут на крайне сомнительные сторонние сайты, которые многие современные антивирусные системы помечают как вредоносные. Однако не все пользуются антивирусами, плюс тот факт, что документ загружен на сервер Евросоюза, может надежно усыпить бдительность даже самого искушенного пользователя.

Золотая жила

Редакция CNews обнаружила на некоторых хакерских сайтах информацию о возможности загрузки на серверы Евросоюза документов с любым требуемым содержимым, которые впоследствии будут отображаться в верхних строках поисковых выдач. По всей видимости, администраторы этих серверов уже осведомлены о проблеме, поскольку, как пишет TorrentFreak, одна из обнаруженных киберпреступниками лазеек уже закрыта. Они закачивали документы на сайт инициативы ЕС Joinup путем создания новых учетных записей, но в настоящее время такой возможности нет. Это может быть временной мерой в связи с недавним наплывом мошенников. К тому же некоторые загруженные PDF-документы уже удалены с серверов.

Однако ничто не мешает хакерам провернуть такой же фокус с сайтами других государств и госструктур. Так что, создав прецедент, те, кто придумал использовать сайт ЕС в своих мошеннических целях, вероятно, показали пример другим киберпреступникам.