Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность Техника
|

В ядре Linux открылась брешь высшей степени опасности

В модуле ядра ksmbd выявлена уязвимость, получившая 10 баллов CVSS из 10 возможных. Администраторам рекомендовано срочно накатить необходимые обновления.

Десятибалльный шторм

Эксперты по безопасности выявили десятибальную уязвимость в ядре Linux, позволяющую при определенных условиях запускать произвольный код в уязвимой системе удаленно.

Уязвимость затрагивает SMB-серверы с активированным модулем ksmbd (kernel SMB daemon).

Это модуль, включающий встроенную в ядро Linux реализацию файлового сервера на базе протокола SMB3.

SMB (сокр. от англ. Server Message Block) — это сетевой протокол прикладного уровня для удаленного доступа к файлам, принтерам и другим сетевым ресурсам, а также для межпроцессного взаимодействия. Этот протокол используется и в Windows, и в Linux.

linuks600.jpg

Уязвимость в ядре Linux требует срочного обновления серверов с SMB

Ключевую роль тут обычно играет Samba — пакет программ, которые позволяют обращаться к сетевым дискам и принтерам на различных операционных системах по протоколу SMB/CIFS.

Модуль ksmbd создавался в качестве дополнения к Samba; это отдельная разработка, написанная с нуля, без использования кода Samba. Разработчики до сих пор оптимизируют взаимодействие этих двух программ.

Произвольный код в контексте ядра

Проблема в ksmbd связана с обработкой команд SMB2_TREE_DISCONNECT: не производится надлежащая проверка существования объекта до осуществления операций с ним, говорится в бюллетене безопасности компании ZDI. Это позволяет запускать произвольный код в контексте самого ядра Linux.

Уязвимость выявили эксперты компании Thales Group в конце июля 2022 г. Публичное раскрытие состоялось 22 декабря 2022 г.

Как указываются некоторые исследователи, SMB-серверы, которые используют Samba, уязвимость не затрагивает. В то же время в случае с SMB-серверами с ksmbd злоумышленник с правами на чтение данных может считать содержимое памяти сервера (аналогично уязвимости Heartbleed).

Как отметил исследователь компании Wiz_IO Шир Тамари (Shir Tamari), большинство в реальности используют Samba, поскольку ksmbd — относительно новая разработка. «Так что, если у вас нет серверов SMB с ksmbd, наслаждайтесь уикендом», — добавил Тамари в своей публикации в конце прошлой недели.

Для того, чтобы устранить уязвимости, потребуется накатить обновление ядра Linux до версии 5.15.61, выпущенное в августе 2022 г., или более новой версии.

«Судя по списку изменений в версии 5.15.61, с ksmbd были связаны сразу несколько проблем, вызванных ошибками в программировании, — говорит Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. — Сейчас нет никакой информации о том, пытался ли кто-то эксплуатировать эту уязвимость или нет, но такие попытки наверняка будут предприняты сейчас, когда информация вышла в публичное поле. Поэтому очень важно накатить обновления как можно скорее».

Роман Георгиев

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

100 тыс. человек скачали в Google Play зараженное приложение под Android и помогли создать преступные аккаунты в соцсетях

Минцифры заплатит «белым» хакерам за обнаружение уязвимостей в госинформсистемах

Северокорейские хакеры выдают себя за венчурных инвесторов и обчищают своих «коллег»

Найден способ превращать антивирусы в средство уничтожения Windows

Google в одно мгновение сломает каждый 20 сайт интернета. Доступ к десяткам миллионов ресурсов будет закрыт

Не обновлять ПО, заблокировать иностранный трафик: Распоряжения властей ради кибербезопасности школ России

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Жизнь без Spotify: музыкальные сервисы, которые работают в России

9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи

Где бесплатно смотреть новогодние концерты и кино: лучшие онлайн-сервисы

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще