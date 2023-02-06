Рядовая продажа списанных школьных ноутбуков превратилась в громкое дело о вымогательстве

Американский школьный округ продал с аукциона 3500 списанных ноутбуков, на многих из которых остались персональные данные учеников и учителей. На это указал один из покупателей. В ответ власти округа хотели договориться с ним, чтобы тот помалкивал, но, получив отказ, обвинили его в вымогательстве. Доказательств вины покупателя нет, но до рассматривает прокуратура штата Техас.

Инициатива наказуема

Продажа подержанных списанных ноутбуков, принадлежавших американскому школьному округу, обернулась для покупателя иском о вымогательстве, пишет The Register. История произошла в Техасе и пока далека от завершения.

Школьные ноутбуки были проданы на аукционе, организованном в июле 2022 г. Объединенным независимый школьным округом Сан-Бенито (Техас, США). Лот состоял из более чем 3500 мобильных ПК, которые нашли сразу нескольких новых владельцев. Одного из них руководство школьного округа в итоге обвинило в вымогательстве в попытке самому не попасть под следствие из-за массовой утечки персональных данных.

Покупателем, на которого была составлена жалоба, выступила компания RDA Technologies, бизнес которой построен на ремонте и перепродаже подержанных компьютеров. На аукционе она купила 700 ноутбуков, а позже совладелец компании Дэвид Авила (David Avila) , что как минимум на 11 из них остались персональные данные школьников и их преподавателей. По каким-то причинам ИТ-специалисты школьного округа не удосужились стереть ее.

Конфликт сторон

Давид Авила заявил журналистам, что пытался связаться с представителями школьного округа. Он уведомил их об утечке информации в октябре 2022 г., заявив, что «по закону их работа – стирать или уничтожать жесткие диски».

Округ признал, что допустил утечку персональных данных в результате продаже ноутбуков RDA Technologies, но сразу после этого заявил, что компания-покупатель «не согласилась с предложенным решением». Авила оспорил это в конце января 2023 г., попутно раскрыв журналистам, о каких именно условиях идет речь.

Бизнесмен отметил, что юристы школьного округа требовали, чтобы тот подписал соглашение о неразглашении в рамках сделки по выкупу 11 компьютеров и еще 503, которые пока не были проверены.

Авила безапелляционно заявил, что хочет, чтобы округ открыто сообщал об ошибках в своем процессе. Он настаивает на своем мнении, в том числе, потому, что некоторые компьютеры в ходе аукциона достались иностранным покупателям.

Бизнесмен-вымогатель

В ответ на нежелание Авилы «сотрудничать» представители школьного округа Сан-Бенито обвинили руководство RDA Technologies в недопуске специалистов округа к осмотру проданных ноутбуков. Они должны были убедиться, что на накопителях действительно содержится чувствительная информация.

Авила со своей стороны утверждает, что представитель района посетил его магазин в октябре 2022 г. и был допущен к компьютерам. Местные СМИ позже написали, что осмотр действительно был произведен, и что наличие персональных данных на винчестерах мобильных ПК было подтверждено.

Но руководство школьного округа пока не намерено сдаваться. 2 февраля 2023 г. оно подало против Дэвида Авилы иск, в котором обвинило его в попытке вымогательства.

В качестве доказательств приводится копия всей переписки с бизнесменом. Однако в ней таинственным образом не оказалось самого первого сообщения Авилы, в котором он уведомляет округ о находке.

Но при этом во всем, что округ предложил в качестве улик, отсутствует что-либо, что фактически уличает Авилу в вымогательстве, пишет The Register.

Впрочем, пока нельзя считать, что руководство округа пытаются очернить имя Дэвида Авилы. В числе прочих доказательств есть упоминание схожей сделки по покупке ноутбуков, где RDA Technologies выступила покупателем, а продавцом – еще один техасский школьный округ – Эдкауч-Эльза.

Аукцион состоялся в 2019 г. и тогда Дэвид Авила тоже обнаружил персональные данные учеников и учителей. Представители округа заявили, что не смогли достичь соглашения с бизнесменом.

К моменту выхода материала в ситуации разбирались эксперты прокуратуры Техаса.

Аукцион персональных данных

Информация, которая ни под каким предлогом не должна оказаться в руках третьих лиц, регулярно утекает при продаже казенной техники на аукционах – обычных или электронных. Но если утечки сведений о школьниках и преподавателях имеет сравнительно небольшие масштабы, то продажа различных военных секретов может обернуться угрозой нацбезопасности.

США особенно преуспели в подобном – в этой стране через аукционы регулярно продается техника, когда-то предназначавшаяся для военных, но затем утратившая актуальность и списанная. Теперь ее можно найти на том же eBay.

Например, в марте 2020 г. на этом портале своего нового владельца нашел ноутбук с подробнейшей документацией по эксплуатации, ремонту и уничтожению системы противоракетной обороны Ozelot, используемой в ряде стран мира. Ноутбук был куплен всего за 90 евро (6900 руб. по курсу ЦБ на 6 февраля 2023 г.)

В частности, в настоящее время Ozelot стоит на вооружении как минимум Германии, Финляндии и Греции. Таким образом, на американском онлайн-аукционе продавалась информация, способная значительно ослабить систему противоракетной обороны по меньшей мере трех европейских государств.

В декабре 2022 г. на том же eBay была продана целая коллекция американских приборов для сбора биометрии, в памяти которых обнаружились отпечатки пальцев тысяч людей. Это биометрия военных, правительственных агентов, в том числе засекреченных, и даже террористов. Цена одного из таких устройств – в пределах $70 (5400 руб.), плюс покупателю оформил бесплатную доставку из США в Германию.