Власти новым суровым законом запретят российским ИТ-шникам работать удаленно

Госдума подготовила проект постановления Правительства, запрещающий российским ИТ-специалистам работать удаленно из другой страны. Ограничения касаются пока лишь работников, связанных с ГИС, объектами КИИ и персональными данными, и распространяются на тех, кто покинул Россию после 24 февраля 2022 г.

Удаленка под запретом

В России на уровне государства готовится запрет российским ИТ-специалистам работать удалено. Ограничения прорабатывает Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, они прописаны в проекте постановления Правительства России №297029-8, опубликованном в «Системе обеспечения государственной деятельности» (sozd.duma.gov.ru).

В этом случае запрет работать удаленно распространяется на ИТ-шников, уехавших из России, но продолжающих работать на российские организации. Фактически, им предоставят выбор – сменить работу, вернуться в Россию и продолжить работать в офисе или снова удаленно, но на этот раз в пределах своей страны, или лишиться источника средств к существованию, находясь вдали от дома.

Как власти собираются отслеживать местоположение ИТ-специалистов, в документе не прописано.

Пока не для всех

Запретить ИТ-работникам трудиться из-за рубежа власти хотят с целью обеспечения информационной безопасности. Авторы проекта постановления подготовили список должностей, которые подпадут под новые ограничения.

Запрет работать удаленно, проживая за пределами России, ждет ИТ-специалистов, занимающихся обслуживанием государственных инфосистем (ГИС), а также системы объектов критической информационной инфраструктуры (объекты КИИ). Под этими объектами подразумеваются критически важные сети и информационные системы субъектов КИИ, к которым относятся государственные организации, юрлица и индивидуальные предприниматели, владеющие информационными системами из ряда стратегически важных отраслей. Среди таких отраслей — транспорт, телекоммуникаций, банковская сфера, атомная энергетика, ТЭК, здравоохранение, наука, металлургия, оборонная, ракетно-космическая и химическая промышленности.

Что касается ГИС, то в качестве примера можно привести единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), единую инфосистему в сфере закупок (zakupki.gov.ru), а также портал «Госуслуги».

В дальнейшем перечень ИТ-сфер, работников которой власти захотят вернуть в Россию, может расшириться

В списке также есть ИТ-работники, имеющие доступ к персональным данным в своих компаниях. По мнению авторов документа, им тоже следует запретить работать из другой страны.

Вернуть невозвращенцев

Разработанный Комитетом Госдумы по информполитике проект постановления предполагает участие Минцифры в подготовке ограничений. Рекомендации министерству прямо указывают, что запрет коснется исключительно тех ИТ-специалистов, которые покинули Россию после 24 февраля 2022 г. «Совместно с Государственной думой проработать вопрос о запрете удаленной работы для граждан — ИТ-специалистов, выехавших за пределы России после начала специальной военной операции, связанной с разработкой, внедрением и администрированием государственных информационных систем, информационных систем объектов критической информационной инфраструктуры, а также с оборотом персональных данных», – говорится в рекомендациях ведомству.

В 2022 г. Россия пережила две крупные волны бегства населения в другие страны. Первая пришлась на март-апрель 2022 г. Как сообщал CNews, в этот период Россию покинуло несколько десятков тысяч ИТ-специалистов. Власти утверждают, что многие из них позже вернулись в страну.

Вторая волна прошла в конце сентября 2022 г. одновременно с началом мобилизации. По различным оценкам, всего за несколько недель Россию с билетом в один конец покинули около 1 млн человек. Сколько из них работают в ИТ-сфере, неизвестно.

Пока нет данных, коснется ли запрет работать из другой страны ИТ-шников, покинувших Россию, например, в 2020 г., не желая против своей воли сидеть дома из-за пандемии коронавируса. Редакция CNews обратилась с этим вопросом в Минцифры и Комитет Госдумы по информполитике и ожидает ответа.

Дефицит кадров

ИТ-специалисты, находясь за рубежом, но при этом работая в России, помимо прочего, платят государству налоги. Сколько из них, сами того не желая, оказавшись перед выбором между возвращением на родину и увольнением, предпочтут второй вариант, предугадать невозможно.

В России и до всем известных событий наблюдался острый дефицит кадров. Например, о нехватке специалистов в сфере кибербезопасности эксперты говорили еще в конце 2021 г. Месяцем ранее CNews писал, что две трети всех российских ИТ-шников готовы уехать из страны, и что им нужен лишь весомый повод, чтобы собрать чемоданы.

Еще раньше, в феврале 2021 г., Минцифры оценивало дефицит ИТ-кадров в России в пределах 1 млн человек. На тот момент их не хватало в самых разных сферах, в той или иной степени переплетенных с информационными технологиями.

В 2022 г. ситуация усугубилась. Еще до сентябрьской волны отъезда россиян за границу госкорпорация «Ростех» заявила о масштабном недоборе ИТ-специалистов по всей России. Конкретно «Ростех» на тот момент нуждался в специалистах в 40 ИТ-направлениях. Ему, помимо прочих, были нужны программисты, системные администраторы, «безопасники», инженеры-схемотехники и системные аналитики.

На январь 2023 г. в этом плане ничего не изменилось. По всей России было открыто несколько десятков тысяч ИТ-вакансий – это на 63% больше, чем годом ранее.

Для примера, только лишь в «Яндексе» образовался недобор из 1000 человек. Притом многие компании сами провоцируют дефицит ИТ-кадров, даже без требования властей увольняя уехавших за границу работников.