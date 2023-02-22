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WhatsApp позволяет всем и каждому читать чужую переписку и валит вину на операторов связи

WhatsApp позволяет получить доступ к чужой переписке и даже участвовать в ней и не спешит решать эту проблему. Она кроется в функции замены номера в профиле без его удаления – в этом случае после того, оператор продаст старый номер новому владельцу, у того появится полный доступ ко всем диалогам. WhatsApp считает, что во всем виноваты операторы связи, перепродающие «подержанные» номера. Единственное решение – полное удаление профиля при смене номера и создание нового.

Хакеры больше не нужны

В WhatsApp, самом популярном мессенджере в мире с аудиторией более 2 млрд человек, обнаружилась гигантская брешь в системе безопасности. Как пишет The Register, она позволяет людям читать чужую переписку, при этом ничего не взламывая и не прибегая к иным хитростям.

Проблема связана с принципом работы WhatsApp. Мессенджер позволяет, не удаляя учетную запись, привязать к ней новый номер телефона, например, при утрате старого. За счет этого не нужно будет сообщать всем контактам о новом номере – у них вся информация обновится автоматически.

Казалось бы, смена номера – это обычная практика. Его можно поменять при переезде в другой регион или просто при переходе к другому оператору из-за более выгодных условий обслуживания. Но в этом и кроется суть проблемы, потому что операторы связи имеют обыкновение через некоторое время выставлять номера телефонов на повторную продажу.

Нужно лишь немного подождать

Лишиться прежнего номера очень легко – достаточно просто в течение некоторого времени не совершать по нему платных действий, то есть не оплачивать абонентскую плату или, если на тарифе ее нет, то не звонить и не отправлять сообщения. В России у большинства операторов срок неактивности номера составляет три месяца, после чего он вновь оказывается в продаже.

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Фото: © Primakov / Фотобанк Фотодженика
WhatsApp позволяет себе весьма халатно относиться к переписке своих пользователей

Следующий владелец номера, зарегистрировавшись по нему в WhatsApp, получит доступ ко всей переписке предыдущего пользователя, будь то личные сообщения, групповые или рабочие чаты, а также к его контактам. Он даже сможет отправлять им сообщения.

Проблема существует

The Register рассказал историю одного из пользователей WhatsApp, который, в прошлом проживая в Швейцарии, переехал во Францию по работе. Получив местный номер, он продолжил пользоваться WhatsApp по старому номеру, а новый привязал лишь через месяц, после чего его мессенджер преобразился.

Он стал получать сообщения от совершенно посторонних людей, в его профиле изменилась фотография. Он пытался объяснить собеседникам, что они пишут не тому человеку, но все было тщетно, потому что они не видели и не могли видеть подмену.

Пользователь обратился в техподдержку WhatsApp, где ему объяснили, что произошедшее связан именно со сменой номера телефона. прежний, по-видимому, был передан оператором связи новому владельцу – истинному адресату всех сообщений.

В техподдержке сообщили также, что если старый номер, привязанный к учетной записи в WhatsApp, также используется и в некой запрещенной в России американской соцсети, то новый владелец запросто может получить к доступ к этому аккаунту. Для этого достаточно просто пройти процедуру сброса пароля и подтвердить личность при помощи кода из сообщения, поступившего на телефон.

WhatsApp не виноват

Представители WhatsApp подчеркнули, что возможность читать чужую переписку – это проблема не мессенджера, а операторов связи, которые перепродают бывшие в употреблении номера. Они посоветовали лишь включать двухфакторную авторизацию и при смене номера телефона не менять его в настройках WhatsApp, а удалять учетную запись и регистрировать новую.

Иначе говоря, не похоже, чтобы разработчики WhatsApp всерьез обеспокоились вскрывшейся проблемой, и едва ли следует ожидать, что в ближайшем будущем они найдут ее решение. Об этом говорит и тот факт, что в аналогичных ситуациях пользователи мессенджера оказывались и раньше.

Проблема не решается годами, поэтому единственным выходом действительно остаются удаление прежнего профиля и создание нового. Или, как вариант, можно сменить мессенджер.

Также можно продлить жизнь своему старому номеру телефона. Для этого стоит раз в два месяца или чаще, в зависимости от требований оператора связи совершать любое платное действие с него. Например, можно отправить SMS-сообщение на свой новый номер, после чего оператор не будет иметь возможности расторгнуть договор.

Не взломать, так заблокировать

WhatsApp, несмотря на свою сверхпопулярность и то, что он развивается с 2009 г., кишит различными уязвимостями. Весной 2021 г. CNews сообщал о способе удаленной блокировки в принципе любого аккаунта в WhatsApp.

Для реализации этого способа не было нужно даже контактировать с владельцем профиля или иметь физический доступ к его смартфону. Вся процедура делалась удаленно, хотя и занимала довольно продолжительное время. Разработчики WhatsApp не сообщали об устранении этой уязвимости.

Евгений Черкесов

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