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Сбербанк «протек» по-крупному. Персональные данные десятков миллионов клиентов в свободном доступе

В Сбербанке новая утечка персональных данных клиентов. В Сети найден архив с телефонами, адресами и номерами карт десятков миллионов пользователей, присоединившихся к бонусной программе «Сберспасибо». Пострадали как минимум 47,9 млн человек. В 2019 г. Сбербанк «слил» в Сеть еще более крупный архив с не менее важными данными клиентов – эта утечка затронула свыше 60 млн пользователей банка.

Информационная безопасность – пустой звук

Сбербанк допустил огромную утечку персональных данных своих клиентов – пострадали десятки миллионов участники бонусной программы «Сберспасибо». Как сообщил в своем Telegram-канале сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, попавшая в Сеть база данных содержит информацию почти о 50 млн пользователей этой системы, включая персональные данные, которые в дальнейшем могут использоваться для рассылки спама и мошеннических операций.

Архив с данными пользователей «Сберспасибо» имеет объем в пределах 14 ГБ и состоит из двух файлов. Первый «весит» 820 МБ и называется Orders, а второй занимает около 13 ГБ и носит название Users. Предположительно, весь этот массив данных был получен из фирменного приложения «Сберспасибо».

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Фото: Сбербанк
Надежность защиты персональных данных клиентов Сбербанка все чаще вызывает большие сомнения

На момент публикации материала представители «Сберспасибо» и Сбербанка не подтверждали информацию об утечке. Впрочем, официального опровержения тоже не было, что повышает вероятность подлинности оказавшихся в свободном доступе сведений. «Мы проверяем информацию и ее достоверность, – сообщили CNews представители «Сберспасибо». – Подобные сообщения возникают часто и как правило связаны с мошенниками, которые пытаются продать компиляции старых баз данных под видом оригинальных».

Содержимое архива

По словам экспертов DLBI, основной массив данных в архиве – это номера телефонов пользователей – их в нем 47,9 млн, и все уникальные, без повтора. Адресов электронной почты в разы меньше, но тоже в избытке – 3,3 млн уникальных адресов. В итоге по первым мошенники могут звонить, к примеру, от имени службы безопасности самого Сбербанка и предложить перевести деньги на «супернадежный» счет для защиты от мошенников, а на вторые рассылать фишинговые письма с целью украсть банковские данные пользователей.

Последнее, впрочем, может и не потребоваться, поскольку в архиве оказались хешированные номера банковских карт клиентов «Сберспасибо», притом как основной карты, с которой они совершают платежные операции чаще всего, так и всех дополнительных. Все они зашифрованы по древнему и в современном мире, как оказалось, полностью бесполезному алгоритму SHA1. «Не смотря на то, что номера банковских карт хранятся в одном из этих файлов в виде хеша, из-за использования устаревшей функции хеширования SHA1, нет никаких проблем "восстановить" их реальные значения прямым перебором всех цифр», – утверждают эксперты DLBI.

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Как быть тем, кто пострадал в результате утечки, пока неясно. Но едва ли многие из них решат сменить номер и email

Перечисленная информация дополнена датами рождения клиентов сервиса. При должной сноровке мошенники наверняка найдут способ использования и этих сведений в своих корыстных целях, равно как и дата создания и обновления записи пользователей в программе «Сберспасибо» за период с 22 июля 2015 г. по 07 июня 2022 г. Эти данные тоже оказались в архиве.

Хакеры на опыте

По информации сервиса DLBI, за утечку данных клиентов «Сберспасибо», ответственны те же киберпреступники, что ранее «слили» в Сеть информацию информацию онлайн-платформы правовой помощи «Сберправо», «Сберлогистики», образовательного портала GeekBrains и ряда других сервисов. Эксперты сервиса считают, что в ближайшем будущем представители в Рунете появится утверждение представителей «Сберспасибо» о неактуальности представленной в утекшем архиве информации.

За последний месяц это как минимум второй случай «серийной утечки» данных, когда один хакер или группа хакеров выгружает в Сеть информацию нескольких сервисов и компаний. 9 марта 2023 г. CNews освещал случай взлома компании Acronis, занимающейся информационной безопасностью – архив с ее корпоративной информацией попал в интернет через пару дней после утечки в Acer, крупном производителе компьютерной техники.

Оба «слива» – результат действий одного человека или одной группы лиц. Acer сразу признала утечку, а вот Acronis сперва опровергла факт утечки, но потом выпустила «опровержение на опровержение»: как пишет The Register, она призналась в случившемся, но заявила, что в результате инцидента пострадал всего лишь один ее клиент.

Почти рекорд

Если утечку в «Сберспасибо» подтвердят представители сервиса или непосредственно Сбербанка, то, несмотря на гигантское количество пострадавших в результате этого «слива», рекордным он не будет. В конце 2019 г. в Сети по недосмотру службы безопасности «Сбера» оказалась база данных с информацией о более чем 60 млн клиентах банка. – общедоступными стали их ФИО, паспортные данные и ряд других сведений, включая информацию по кредитам. Подлинность записей была подтверждена, а утечку допустил один из теперь уже бывших работников банка, решивший подзаработать на продаже базы данных в даркнете. На тот момент это была крупнейшая утечка в истории российского банковского сектора, и новую высоту хакеры и инсайдеры пока не взяли.

Евгений Черкесов

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