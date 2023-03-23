В мире появились взрывающиеся флешки. Они калечат людей и могут даже убить

Журналисты из Эквадора стали получать флешки с мини-бомбой внутри. При подключении к ПК они взрываются, поражая осколками всех, кто находится рядом. Рассылка была массовой, и неизвестно, как много таких устройств создано. Также нельзя исключать, что, в теории такую карманную бомбу можно собрать «на коленке».

USB-бомба

В мире появилось новое оружие — USB-накопители, которые взрываются при подключении их к компьютеру. Как пишет портал ArsTechnica такие флешки стали поступать журналистам по почте, и отправитель писем неизвестен.

Смертельно опасные флешки, начиненные настоящей взрывчаткой, получили, по меньшей мере, пять журналистов из Эквадора, известные своими антикоррупционными и разоблачительными статьями. О том, что накопитель представляет собой мини-бомбу, на своем опыте убедился один из них — Ленин Артиеда (Lenin Artieda) с телеканала Ecuavisa в Гуаякиле (Эквадор). Он вставил флешку в свой компьютер, и она тут же сдетонировала, но, по счастливому стечению обстоятельств, объект покушения выжил.

В результате взрыва журналист получил лишь небольшие травмы рук и лица, но, как пишет портал Tom’s Hardware, накопитель взорвался не полностью — часть взрывчатого вещества осталась невредимой. Другими словами, флешка должна была нанести существенно больший урон, вероятно, не только получателю письма, но тем, кто в момент подключения ее к ПК находился рядом с ним.

Примитивное исполнение

По словам представителя полиции Эквардора Ксавьера Чанго (Xavier Chango), внутри взорвавшейся флешки был смонтирован небольшой заряд взрывчатого вещества, детонатор которого срабатывал при подаче на него 5 В — стандартного напряжения для USB-порта любого компьютера. Тип взрывчатки пока не установлен, но полиция склоняется к версии, что это был гексоген.

Фото: EsaRiutta / Pixabay Облачные хранилища намного безопаснее карманных накопителей. Они, по меньшей мере, не взрываются

Чанго заявил, что гексоген был упакован в небольшую капсулу размером около 1 см. полицейский подтвердил, что по неизвестной причине действительно сработала лишь половина заряда, и добавил, что это, вероятно, уберегло пострадавшего журналиста от более серьезного вреда здоровью.

Кому-то повезло больше

Атаки на журналистов Эквадора прошли в марте 2023 г. - опасные флешки были направлены не только Артиеде, но и еще двум журналистам в Гуаякиле и паре их коллег в столице Эквадора — Кито.

Одним из получателей оказался Альваро Росеро (Alvaro Rosero), работающий на радиостанции EXA FM — ему конверт с накопителем поступил 15 марта 2023 г. Журналист передал ее продюсеру, и тот даже подключил ее к компьютеру, но взрыва не последовало. В полиции Эквадора сообщили, что продюсер использовал специальный адаптер для подключения флешки, из-за чего, вероятно, на флешку поступило меньше 5 В, и в итоге детонатор не сработал.

Еще один репортер попытался получить доступ к неизвестному содержимому диска. Согласно изданию Fundamedios, Милтон Перес (Milton Pеrez) из офиса Teleamazonas в Кито собирался подключить присланную ему флешку, по каким-то причинам не смог поместить его в порт компьютера.

Полиции Эквадора удалось перехватить четвертый накопитель, отправленный Карлосу Вере в Гуаякиль (Carlos Vera). Также она изъяла пятую флешку у журналиста Маурисио Айоре (Mauricio Ayora) из TC Television, которую взорвала под контролем саперов.

Молчание или жизнь

Министр внутренних дел Эквадора Хуан Сапат (Juan Zapata) подтвердил, что во всех пяти случаях использовались USB-устройства одного и того же типа, и сказал, что эти инциденты посылают «абсолютно четкий сигнал, чтобы журналисты замолчали». По данным Fundamedios, каждая из флешек сопровождалась посланием — Артиеда получил письмо с угрозами, а в конверте, направленном в офис TC Television, содержалась записка, порочащая неустановленную политическую группу.

В письме Милтону Пересу отправитель утверждал, что на флешке находится часть информации, которая поможет разоблачить Correísmo — эквадорское политическое движение, названное в честь бывшего президента Рафаэля Корреа (Rafael Correa), который правил страной с 2007 по 2017 гг. Автор письма заявил, что скоро пришлет вторую часть архива с компроматом на Correísmo.

Правительство Эквадора отреагировало на происходящее, заявив, что «любая попытка запугать журналистов и свободу выражения мнений является отвратительным действием, которое должно быть наказано со всей строгостью правосудия».

Доверие к незнакомым — в прошлом

На момент выхода материала не было установлено, кто стоит за этими письмами, и сколько еще таких конвертов ждут своего адресата. Случившееся в Эквадоре — очередное напоминание о том, что никогда не стоит переходить по сомнительным ссылкам, открывать подозрительные файлы и тем более активировать устройства, присланные неизвестно кем в конверте с угрозами внутри.

Даже если такая флешка не взорвется, она может физически уничтожить компьютер, подав на его платы огромное напряжение — подобные устройства существуют и находятся в свободной продаже, плюс их можно собрать самому по инструкции из интернета, имея минимальные навыки работы с паяльником. Последствия их использования могут быть очень неприятными.

Также накопители могут содержать вредоносное ПО, например, вирус-шифровальщик, что может повлечь за собой непредвиденные расходы на покупку у хакера программы, деактивирующей вирус.