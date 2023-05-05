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Хакерская программа с обширной биографией успешно атакует криптокошельки и сервисы Microsoft, Google, WordPress

Сразу три версии набора вредоносов AlienFox используются для кражи реквизитов доступа к онлайн-сервисам и взлома криптокошельков. Атакам подвержены некорректно настроенные серверы.

Типичные ошибки в настройках

Недавно выявленный набор вредоносных инструментов способен красть реквизиты доступа к 18 облачным сервисам. AlienFox используется для сканирования серверов с некорректными настройками и вывода сведений о доступе к облачным почтовым ресурсам.

AlienFox продается через закрытый канал в Telegram. Исследователи компании SentinelLabs отметили, что AlienFox нацеливается на типичные ошибки в настройках онлайн-сервисов, таких как Laravel, Drupal, Joomla, Magento, Opencart, Prestashop и WordPress. Все это системы хостинга и управления контентом.

К настоящему времени известны три версии AlienFox, что может означать, что авторы этого набора продолжают его активную разработку.

Неджентльменский набор

Сам по себе AlienFox состоит из различных специализированных инструментов и модифицированных утилит с открытым исходным кодом разных авторов.

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Фото: © REDPIXEL / Фотобанк Фотодженика
Модульный набор средств взлома атакует 18 облачных сервисов

Злоумышленники используют AlienFox для составления списка неправильно настроенных облачных эндпойнтов на основе данных от платформ для сканирования уязвимостей, таких как LeakIX или SecurityTrails.

Затем в дело вступают скрипты для вывода данных, с помошью которых на недонастроенных серверах выискиваются файлы настроек, содержащие ключи API, реквизиты доступа и токены авторизации.

В первую очередь вредонос интересуют почтовые платформы, такие как and1, AWS, Bluemail, Exotel, GoogleWorkspace, Mailgun, Mandrill, Nexmo, MicrosoftOffice365, OneSignal, Plivo, Sendgrid, Sendinblue, Sparkpostmail, Tokbox, Twilio, Zimbra и Zoho.

Еще один набор скриптов используется для обеспечения постоянного присутствия и повышения привилегий на уязвимых серверах.

Четыре версии

В SentinelLabs отметили, что самой ранней версией, используемой на данный момент в реальных атаках, является AlienFoxv2, которая специализируется на конфигурации северов и выводе файлов сред.

После этого, вредоносные программы анализируют эти файлы на предмет реквизитов доступа и пробует использовать их для попытки установления SSH-соединения с уязвимым сервером с использованием библиотеки ParamikoPython.

В AlienFoxv2 также выявлен скрипт awses.py, который автоматизирует обмен сообщениями со службой AWSSES (SimpleEmailServices — упрощенная служба электронной почты) и обеспечивает аккаунту злоумышленника в AWS постоянство присутствия с повышенными привилегиями.

Кроме того, в наборе содержится эксплойт к уязвимости десериализации в PHP-фреймворке Laravel— CVE-2022-31279.

В AlienFox третьей версии реализован автоматизированный вывод ключей и других сведений для авторизации из сред Laravel, плюс к этому украденным данным присваиваются тэги, указывающие, каким образом эти данные были выведены. Третья версия также является более продвинутой в плане сложности и оптимизированности.

Самой новой является четвертая версия, чей код оказывается наиболее качественным, скрипты лучше организованы, а охват атакуемых сервисов существенно расширен.

Именно четвертая версия стала атаковать WordPress, Joomla, Drupal, Prestashop, Magento и Opencart. К этому добавились средства перебора логинов и паролей к аккаунтам в ритейловом сайте Amazon.com и скрипты для взлома кошельков Bitcoin и Ethereum.

Эти скрипты указывают на то, что авторы AlienFox хотят максимально расширить предложение и повысить привлекательность для своих клиентов — действующих и потенциальных.

«Единственное средство противостоять таким комплектам — это сразу правильно настраивать серверы и все, что связано с доступом к ним, — говорит Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. — В AlienFox нет ничего сверхъестественного и невиданного, он просто эксплуатирует слабые места. Которые вполне можно и не оставлять».

Защита от AlienFox предполагает, что все настройки сервера выполнены корректно, установлено разграничение доступа, правильно выстроены разрешения для файлов, ненужные службы отключены, а также реализованы многофакторная авторизация и мониторинг нежелательной активности. Благодаря этому можно отсечь большую часть попыток несанкционированного доступа.

Роман Георгиев

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