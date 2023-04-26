Microsoft устроила тотальную слежку за россиянами. Фиксируется каждое их действие в интернете

Edge в фоновом режиме отправляет в Microsoft всю историю веб-серфинга пользователей из России и других стран мира. Это штатная функция браузера, которую Microsoft добавила умышленно. Первоначально она предназначалась для других целей, но теперь используется для сбора телеметрии.

Пользователи под колпаком

Корпорацию Microsoft уличили в массовой слежке за пользователями, выбравшими в качестве браузера Edge, пишет The Verge. Microsoft собирает данные обо всех передвижениях пользователей по интернету – название и адрес каждого посещенного им сайта тщательно конспектируются. Цели сбора информации Microsoft не раскрывает.

Первым на проблему обратил внимание пользователь портала Reddit под псевдонимом hackermchackface (Reddit находится под угрозой блокировки в России). Судя по всему, тотальная слежка за пользователями Edge ведется как минимум с января 2023 г., когда Microsoft добавила в финальную сборку своего браузера функцию, позволяющую пользователям всегда быть в курсе обновлений на страницах в соцсетях, принадлежащих знаменитостям и блогерам, которые их интересуют, пишет The Verge.

Фото: Unsplash Microsoft знает обо всех перемещениях пользователей Edge в интернете . Кому она передает эту информацию - большой вопрос

Об ограничениях работы нововведения в тех или иных странах Microsoft не сообщала – это означает, что корпорация полностью контролирует веб-серфинг, в том числе, и россиян. В России доля Edge составляет 3,25% (данные StatCounter за март 2023 г.), а в мире – 4,63%. Этот браузер поставляется в комплекте с Windows 10 и Windows 11, и Microsoft всячески мешает пользователям удалять его и переходить в другие обозреватели.

Досадная ошибка или злой умысел

Решив разобраться в происходящем, hackermchackface провел исследование и выяснил, что функция протоколирования адресов и названий посещенных пользователей веб-страниц передает данные сайту Microsoft Bing API. Такое взаимодействие браузера с этим ресурсом нигде не задокументировано. Hackermchackface добавил, что все, касающееся работы Bing API в Edge, очень плохо освещено в документации Microsoft.

Независимые эксперты подтверждают факт наличия слежки за пользователями Edge. С проблемой по просьбе The Verge ознакомился инженер-программист Рафаэль Ривера (Rafael Rivera) – по его словам Microsoft очень криво реализовала функцию слежки за обновлениями на страницах знаменитостей, и теперь она следит за самими пользователями.

Ривера не решился дать однозначный ответ, умышленно ли Microsoft сломала функцию, или же это дело рук программистов, которые делают «сырые» обновления для Windows, ломающие систему. Microsoft со своей стороны тоже не комментирует происходящее – корпорация заявила лишь об осведомленности о проблеме.

Как защититься от слежки

Функция, о которой говорят Ривера и hackermchackface, включена в Edge по умолчанию, и это еще один вопрос к Microsoft, потому что большинству пользователей не требуется быть в курсе обновлений соцсетей селебрити. В актуальных версиях браузера ее можно принудительно отключить в настройках приватности, но не факт, что при установке очередного обновления она не активируется вновь безо всякого предупреждения.

Второй и более надежный способ избавления от слежки со стороны американской корпорации – это отказ от Edge в пользу сторонних браузеров. Судя по тому, что за восемь лет существования Edge так и не преодолел отметку в 5% доли мирового рынка, большинство выбирают именно этот способ.

В глобальном плане самым популярным браузером в мире является Chrome, а также все, кто мимикрирует под него – ранее так делал, например, Vivaldi от создателей классической Opera. В совокупности их доля составляет 64,8%, и это первое место, а на втором находится Apple Safari с 19,5%. Edge замыкает первую тройку.

В России ситуация складывается другая. Edge занял шестое место, пропустив вперед Firefox (4%), Opera (6,5%), Safari (12,47%), отечественный «Яндекс браузер» (16,76%) и Chrome (54,61%).

Хочу все знать

Современные продукты Microsoft напичканы инструментами слежки за пользователями, и Edge – далеко не рекордсмен по их количеству. Первое место удерживает новая ОС Windows 11, получившая функции сбора телеметрии в наследство от Windows 10 и сумевшая развить их.

В начале февраля 2023 г. CNews писал, что в Windows 11 почти все штатные службы, требующие подключения к интернету, нуждаются в выходе в Сеть лишь для отправки той или иной информации о пользователе. В сравнении с вышедшей в 2001 г. Windows XP объемы сливаемой Windows 11 в Microsoft информации увеличились в несколько раз.

Но в этом случае переход на другую ОС в качестве меры защиты от следки для подавляющего большинства пользователей недоступен. Альтернатив у Windows, на деле, не так уж много – это в первую очередь десятки дистрибутивов Linux, каждый из которых сложнее в освоении и использовании, нежели Windows. К тому же проблему совместимости требующихся для работы или учебы ПО и «железа» никто не отменял. Apple macOS может стать альтернативой Windows, но компьютеры компании стоят дороже более производительных и современных Windows-альтернатив, а в России по приказу Apple их не будут чинить по гарантии.

Для отключения сбора и отправки телеметрии в Windows существует специализированное стороннее ПО. Также можно вручную вносить правки в реестр и групповые политики. Запасным вариантом может стать установка брандмауэра запрет с его помощью выхода в Сеть для всех служб Windows и Office.