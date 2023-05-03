Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Бизнес ИТ в госсекторе Техника
|

Германия пересчитывает «шпионское» сетевое оборудование Huawei, чтобы от него избавиться

Вслед за США и многими другими странами власти Германии озаботились потенциальной угрозой использования оборудования Huawei в целях кибершпионажа. В Huawei все отрицают.

Всех посчитаем

Власти Германии исследуют сетевое оборудование, поставляемое китайскими производителями из опасений, что оно может быть использовано для атак на сети немецких телеком-операторов.

Техническому аудиту в первую очередь будут подвергнуты устройства фирм Huawei и ZTE.

В начале апреля 2023 г. на закрытом заседании в Бундестаге выступили представители МВД Германии, Федеральной разведывательной службы и главного управления ФРГ по кибербезопасности. В частности, чиновники заявили законодателям, что ведут расследования в отношении компонента для управления питанием сетевого оборудования, который поставляет Huawei.

По мнению разведчиков и специалистов по кибербезопасности, этот компонент может использоваться для нарушения работы телеком-оборудования и вывода целых сетей из строя. Об этом на условиях анонимности изданию Politico сообщили два члена Бундестага.

germ_700.jpg
Фото: ru.freepik.com/
Германия может отказаться от «железа» Huawei

Как пишет издание, Берлин подвергался критике как со стороны США, так и других стран Евросоюза за слишком лояльное отношение к оборудованию китайских фирм, хотя согласно распространенном мнению оно может представлять угрозу — использоваться для шпионажа и диверсий.

В МВД Германии комментировать эту ситуацию отказались, сославшись на секретность информации в целом.

Со своей стороны, главный пресс-представитель Huawei Патрик Берджер (Patrick Berger) заявил Politico, что ни одно правительственное ведомство не обращалось в Huawei с вопросами относительно рисков, которые может создавать компонент для управления электропитанием. «Кибербезопаность и защита конфиденциальности личных данных — это высший приоритет для Huawei», — заявил Берджер.

Так или иначе, в настоящее время МВД ФРГ проводит инвентаризацию всех компонентов китайского производства, которые используются общенациональными операторами телекоммуникационных сетей.

Этот процесс займет еще несколько месяцев. После чего правительство может предписать телеком-операторам изъять и заменить опасные компоненты из своего парка оборудования.

Huawei ожидаемо отрицает любые обвинения в нечестной игре.

Германия не первая

В сентябре 2020 г. правительство Великобритании объявило о введении запрета на установку нового оборудования Huawei в сетях 5G, начиная с сентября 2021 г.

Ранее, в январе 2020 г. исполнительная комиссия Евросоюза представила новые правила и технические требования к снижению рисков кибербезопасности в связи с распространением сетей 5G. В рекомендациях комиссии указывалось на необходимость отказа от поставок «критических и значительных» компонентов инфраструктуры 5G со стороны «высокопроблемных» вендоров.

Тогда ни одна компания прямо названа не была, но содержались весьма прозрачные указания на Huawei.

С 2019 г. Федеральная комиссия по связи США начала отказывать в субсидировании американским компаниям закупок оборудования со стороны китайских фирм — Huawei и ZTE — в связи с опасениями относительно кибербезопасности.

В 2020 г. был наложен запрет на использование правительственного Универсального сервисного фонда (UniversalServiceFund) для закупок оборудования Huawei и ZTE. Более того, американским компаниям были выделены субсидии на замену любого уже использовавшегося оборудования ZTE и Huawei.

Основанием для этих драконовских мер стало предположение, что сетевые компоненты производства ZTE и Huawei могут использоваться для кибершпионажа в связи с тесными связями поставщиков с правительством КНР.

США также оказывает давление на своих союзников, чтобы те аналогично отказались от использования оборудования Huawei, ZTE и других компаний. Австралия, Новая Зеландия, Румыния и Япония уже объявили, что не будут использовать технологии Huawei при создании своих сетей 5G.

Британское разведывательное агентство GCHQ и Национальное агентство Чехии по кибербезопасности и защите информации в 2018 г. опубликовали рекомендации в адрес телекоммуникационных компаний избегать использования оборудования Huawei в своих сетях следующего поколения.

В 2021 г. BloombergNews опубликовали журналистское расследование, в котором утверждается, будто при установке программных обновлений для оборудования Huawei в сети австралийской телекоммуникационной корпорации Optus был занесен вредоносный код, использовавшийся в шпионских целях. Перехваченные данные переправлялись в Китай. Huaweiи Optus отрицают, что этот инцидент вообще имел место.

Позднее разведывательные агентства США заявили, что аналогичный инцидент с оборудованием Huawei произошел уже на территории Соединенных Штатов.

«К настоящему моменту нет железобетонных, публично предъявленных доказательств реального использования оборудования или сервисов Huawei в кибершпионской деятельности, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Поэтому есть основания предполагать, что “крестовый поход” против Huawei со стороны американских властей может иметь больше отношения к политике, чем к вопросам реальной информационной безопасности. Однако США и союзники обмениваются закрытой информацией от спецслужб, и нельзя исключать, что в ней содержатся более конкретные сведения о китайских вендорах и их разработках. И этих сведений достаточно, чтобы убедить все большее количество правительств отказываться от оборудования Huawei».

Роман Георгиев

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Дочку» Роскомнадзора оштрафовали за утечку персональных данных

Пользователей стали пускать без пароля в YouTube, Gmail и Google Docs

Хакеры массово атакуют российские компании, прикидываясь известным поставщиком электрооборудования

В Москве введен запрет на полеты БПЛА из-за атаки на Кремль

В массовых процессорах AMD нашлась «дыра», которую невозможно закрыть. В опасности все пользователи

Полиция накрыла хакерскую сеть, но вместо тюрьмы участникам предложили перейти на «светлую сторону силы»

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с диагональю до 40 дюймов: хиты продаж

Как работают нейросети: от первой модели до современного чат-бота

Нейросети и чат-боты, с которыми можно поговорить: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Кислород в космосе можно быстро получить из воды и магнитов

Ликбез RnD.CNews: сколько на самом деле у Земли спутников?

Новый взгляд на состав Вселенной — распределение галактик может измениться
Показать еще