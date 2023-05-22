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ИБ-«дочка» «Ростелекома» впервые за много лет стала убыточной, уйдя в «минус» сразу на 1,25 миллиарда

На фоне заметного роста рынка информбезопасности, ИБ-«дочка» «Ростелекома» ушла более чем в миллиардные убытки. Другие ИБ-компании показывают рост прибыли почти в два раза на фоне ухода с российского рынка иностранных конкурентов, а также повышенного спроса на ИБ-решения в связи с увеличением числа кибератак на отечественную ИТ-инфраструктуру.

Убыточная деятельность

Как выяснил CNews, «дочка» «Ростелекома», «РТК-Солар» («Ростелеком-Солар»; ООО «Солар секьюрити») по итогам 2022 г. продемонстировала чистый убыток в размере 1,25 млрд руб. Это следует из финансовой отчетности организации, собранной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Предыдущий год для ООО «Солар секьюрити» оказался значительно более успешным. По результатам 2021 г. прибыль компании достигла 1,19 млрд руб. Последний раз ООО «Солар секьюрити» демонстрировала чистый убыток по итогам 2018 г. Тогда он составил 425,4 млн руб., следует из базы данных «Контур.фокуса».

Помимо прибыли, упала и выручка компании. По итогам 2022 г. она составила 2,87 млрд руб. против 4,86 млрд по результатам 2021 г. (падение на 40%). Баланс компании уменьшился на 5% до 4,88 млрд руб.

Выросло у «РТК-Солар» только число работников. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), количество сотрудников компании по итогам 2022 г. увеличилось на 218 человек и достигло 1077.

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Фото: «Ростелеком-Солар»
«РТК-Солар» ушла в чистый убыток в размере 1,25 млрд рублей

«"РТК-Солар" — это группа компаний, в которую входит ряд юридических лиц, где одни ведут инвестиционный деятельность, а другие генерируют прибыль, — рассказал CNews представитель компании. — Чтобы корректно оценить финансовые показатели по сегменту кибербеза, необходимо учесть результаты всех компаний группы».

Он также добавил, что в апреле 2023 г. «РТК-Солар» объявил об инвестициях почти 9 млрд руб. в собственные разработки и решения в течение ближайших трех лет.

Бизнес-показатели других игроков

При этом другие российские ИБ-игроки по итогам 2022 г. продемонстрировали значительный рост выручки. Например, выручка ИБ-компании BI.Zone, по предварительным данным, выросла на 40% по сравнению с 2021 г., писали «Ведомости». Как ранее рассказали CNews представитель «Кода безопасности», выручка этой компании по результатам 2022 г. составила чуть более 7,4 млрд руб. (на 40% выше, чем по итогам 2021 г.). Представитель Group-IB отмечал, что и их финансовые показатели выросли, однако конкретные цифры не назвал. В 2022 г. в два раза выросла выручка созданной сотрудниками МГУ компании Qrator Labs.

Причиной такого роста стали увеличившееся число кибератак, уход иностранных игроков с рынка, а также запрет использовать зарубежное ПО на объектах критической информационной инфраструктуры страны.

Деятельность «РТК-Солар»

«РТК-Солар» специализируется на информбезопасности (анализ защищенности, консалтинг, разработка ИБ-стратегии, обеспечение требований регуляторов и т. д.). Компания занимается организацией безопасного интернета в российских школах, отвечает за кибербезопасность «Гособлака», занимается развитием и техподдержкой Генпрокуратуры и другими проектами.

Среди продуктов компании имеется система предотвращения утечек информации Solar Dozor. Решение блокирует передачу конфиденциальных документов, помогает выявлять признаки корпоративного мошенничества и позволяет заниматься профилактикой инцидентов безопасности. Помимо этого, «РТК-Солар» разработала специализированный инструмент для обеспечения безопасного использования веб-ресурсов Solar webProxy, следует из данных официального сайта компании.

«РТК-Солар» входит в рейтинг «CNews Security: Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 2022». В списке компания заняла четвертое место. В марте 2023 г. CNews выяснил, что ООО «Солар секьюрити» через суд удалось добиться исключения из публичной части ЕГРЮЛ сведений о гендиректоре этой организации. Впрочем, в ЕГРЮЛ его имя указано до сих пор.

Кристина Холупова

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