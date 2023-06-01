ФСБ раскрыла сеть iPhone, шпионящих за дипломатами, и обвинила Apple в работе на разведку США

ФСБ совместно с ФСО выявили сеть из нескольких тысяч зараженных iPhone, которым пользовались, в том числе, сотрудники размещенных в России диппредставительств. Выявленная уязвимость характерна только для iPhone, поэтому в ФСБ полагают, что Apple тесно сотрудничает с АНБ США в части сбора сведений о своих пользователей.

ФСБ разоблачила сеть зараженных iPhone

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о раскрытии разведывательной акции американских спецслужб, проведенной с использованием мобильных телефонов корпорации Apple. Операция была проведена совместно с Федеральной службой охраны (ФСО).

«В ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры выявлены аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple, и обусловленной работой ранее неизвестного программного обеспечения (ВПО), использующего предусмотренные производителем программные уязвимости», - говорится в заявлении ФСБ.

Заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки. Название марки в сообщении ФСБ не указывается, но известно, что Apple производит телефоны только под брендом iPhone.

Фото: Freepik ФСБ и ФСО выявили сеть из нескольких тысяч зараженных iPhone, которым пользовались сотрудники диппредставительств в России

Помимо российских абонентов, были выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих SIM-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, Сирию и Китай.

Apple обвинили в сотрудничестве с АНБ

«Таким образом, полученная российскими спецслжубами информация свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальным разведсообществом, в частности, с Агентством по национальной безопасности США (АНБ), и подтверждает, что декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств Apple не соответствует действительности», сделали вывод в ФСБ.

«Компания предоставляет спецслужбам широкий спектр возможностей по контролю как за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома, включая их партнеров по антироссийской деятельности, так и за собственными гражданами», - добавили в ФСБ.

В пресс-службах корпорации Apple и ее российского представительства к моменту публикации не ответили на запросы CNews по данному вопросу.

Сноуден и критика Apple

В 2019 г. беглый сотрудник АНБ Эдвард Сноуден, проживающий сейчас в России, раскритиковал Apple за намерение начать сканирование содержимого iPhone на предмет поиска детской порнографии. Сноуден предупреждал, что вслед за детской порнографией появятся и другие категории для маркировки, например, политически неудобные моменты, финансовая информация и т.д.

«Уже потом правительства будут решать, что делать с такой информацией, и Apple не сможет им в этом отказать, если захочет и дальше продавать свои устройства и услуги в этих странах», - говорил экс-сотрудник АНБ.