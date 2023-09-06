В российском госсекторе массовый отказ от iPhone. Работников принудительно переводят на телефоны Ayya

«Ростех» начал переводить сотрудников с Apple iPhone на смартфоны своего бренда Ayya, который не заинтересовал обычных россиян. Он работает на «Авроре», тогда как многочисленные министерства, включая Минпромторг, выбирают гаджеты на Android. В iPhone, как и в другой технике Apple, в госсекторе увидели инструмент для слежки со стороны иностранных государств.

Подменить «Айфон» на «Айю»

В России продолжается массовый запрет в госструктурах и компаниях с госучастием на использование iPhone в служебных целях. Работников «Ростеха» начали переводить на смартфоны Ayya – бренда, принадлежащего самому «Ростеху», пишут «Ведомости».

Смартфоны Ayya присутствуют и в свободной продаже – модель Т1, например, появилась в рознице осенью 2021 г. Но всенародная любовь обошла ее стороной – еще в весной 2022 г. CNews писал о снижении (иногда даже 50-процентном) цен на нее, а спустя год демпинг стал еще более сильным – с марта 2022 по март 2023 гг. телефон подешевел с 20 до 7,5 тыс. руб. Убедить россиян променять свой Xiaomi, Redmi и тем более iPhone на Ayya у «Ростеха» не вышло – продажи Т1 в период с октября 2021 по март 2023 г. едва дотянули до 900 экземпляров. При этом релиз модели Т2 задерживается из-за американских санкций.

Как сообщили CNews представители госкорпорации, внутри «Ростеха» идет отказ не только от iPhone, но также от MacBook и заодно от iPad и в целом от техники Apple, включая умные часы Watch и настольные ПК iMac, Mac Pro и Mac mini. «Приоритет отдается моделям российских производителей. В том числе сотрудники переходят на смартфоны нашего собственного бренда AYYA», – добавили они.

Фото: Ростех Продажи Ayya T1 пока оставляют желать лучшего

Причина всего происходящего – в распространении среди госкомпаний и госведомств информации о том, что iPhone и прочая техника Apple может использоваться недружественными странами, в частности, США, для слежки. При этом вопросов к устройством на базе ОС Android, которая, как и Apple iOS, является американской, у чиновников и глав госкорпораций пока не возникает.

Смартфон, который никто не купил

Неизвестно, является ли переход сотрудников «Ростеха» на телефоны Ayya следствием их неудачи в отечественной рознице. Редакция CNews обратилась с этим вопросом к представителям госкорпорации и ожидает ответа.

Сам смартфон Т1, на который переводят сотрудников «Ростеха», управляется отечественной ОС «Аврора», которую развивает компания «Открытая мобильная платформа». Обычным потребителям этот мобильник предлагается с более народной ОС Android.

По информации издания, многочисленные нераспроданные экземпляры Т1, собирающиеся в Китае и поставляемые затем в Россию, занимают немало места на складах, потому что к марту 2023 г. было продано лишь около 18% того их количества, что было ввезено из КНР.

«Переход осуществляется на устройства, отвечающие требованиям информационной безопасности. Смартфоны Ayya изначально создавались под корпоративный сегмент, где особые требования к защите информации, – сообщили CNews в «Ростехе». – Его конструкция, мягко говоря, намекает, что это телефон не для обычного человека. В розницу отдавались очень ограниченные партии, буквально "остатки". Никогда не стояла задача соревноваться в розничной продаже с массовыми моделями, поэтому даже рекламы особо не было. Возможно в будущем такая задача возникнет, момент к этому располагает. Сейчас это точно не приоритет, так как сначала надо обеспечить безопасной техникой государство».



Кто взял пример

«Ростех» – далеко не единственная организация, связанная с государством, в которой техника Apple оказалась под запретом. Этот тренд стал вирусным летом 2023 г., и за прошедшие недели его подхватили Минцифры, Минпросвещения, Минобрнауки Минфин и Минэнерго. Пример с них взяли Минпромторг, Минтранс и Федеральная таможенная служба на пару с Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация), а если рассматривать не госведомства, но компании с госучастием, то это как минимум «Российские железные дороги».

Минпромторг также порекомендовал промышленным предприятиям России запретить сотрудникам использовать iPhone.

«Идею» всем вышеперечисленным структурам и корпорациям подала администрация Президента России. Здесь запрет на использование iPhone вступил в силу еще в начале весны 2023 г.

Столичную «боязнь» iPhone переняли и регионы, но если в Москве вводятся именно запреты, то провинция пока ограничивается лишь рекомендациями. Например, чиновникам нижегородской области рекомендовано не использовать телефоны с нарисованным на корпусе надкушенным яблоком для ведения служебных переписки и разговоров.

Когда «Аврора» не нужна

Пока «Ростех» продвигает среди своих работников смартфоны Ayya на базе отечественной ОС «Аврора, столичные ведомства отдают предпочтение американской платформе Google Android. Для примера, такую вольность своим сотрудникам позволяет Минпромторг – как сообщил изданию его представитель, они «имеют право пользоваться техникой на базе Android и других операционных систем».

Судя по всему, подобное послабление является временной и, вполне вероятно, вынужденной мерой, учитывая то, с какой неохотой разработчики ПО пишут свой софт под российские ОС. Иными словами, отечественных мобильных платформ много («Аврора», Astra Linux Mobile, Kaspersky OS и пр.), но сторонних программистов они мало интересуют. «В дальнейшем, по мере увеличения количества российских решений, сотрудники Минпромторга и подведомственных организаций перейдут на отечественные устройства», – заявили изданию в Минпромторге.

Простые россияне пока «в домике»

Запрет на использование iPhone и прочей техники Apple на 5 сентября 2023 г. распространялся только на работников госведомств и госкомпаний и касался только применение этих гаджетов для решения рабочих вопросов. Ограничений на личное пользование продукцией Apple в России пока нет.

22 августа 2023 г. с заявлением о том, что запрет iPhone, MacBook и пр. не будет распространен на простых россиян, выступил председатель комитета Госдумы по информтехнологиям Александр Хинштейн. Его слова приведены в официальном Telegram-канале комитета.

«Запреты касаются только служебного общения и передачи данных. Гаджеты Apple являются определенным источником информации. И мы до конца не понимаем все возможности Apple в этой сфере. Там, где есть служебное общение, оно, фактически, автоматически дублируется в не очень понятные для нас центры сбора данных. Если же гражданину, деятельность которого не связана с государственной службой или критическими производствами, удобнее пользоваться этим устройством – запрет нерационален. Сегодня iPhone нет полноценной альтернативы с пользовательской точки зрения», – заявил Хинштейн.

Неизвестно, как именно россияне отреагировали бы на запрет использования техники Apple, которую они покупают на свои личные деньги и зачастую в кредит. Если обратиться к статистике StatCounter за август 2023 г., то macOS – это вторая по популярности (6,58%) настольная платформа после Windows (82,42%), а iOS – вторая (27,38%) после Android (72,36%). Российские ОС, настольные или мобильные, подавляющее большинство россиян не интересуют в принципе. Одна из причин – отсутствие под них необходимого им софта, которого нет, потому что разработчики не хотят писать ПО для систем, у которых почти нет пользователей.