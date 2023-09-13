Работу МФЦ парализовали женщины и безработные, опасающиеся за свою биометрию

Стало известно, из-за скольких человек, желающих обезопасить свою биометрию, в конце августа 2023 г. остановилась работа МФЦ. Такое заявление пожелали написать около 1,46 млн россиян, 65% из которых – женщины, 69% – безработные или пенсионеры, а 71% не имеют профиля на «Госуслугах».

Кто сломал МФЦ

Минцифры России сообщило CNews, что заявление о запрете передачи биометрии государству написали менее 1% жителей страны. CNews писал, что в конце августа 2023 г. россияне ринулись писать заявление на отказ от предоставления государству доступа к своей биометрии, из-за чего работа МФЦ по всей стране была парализована.

По данным министерства, подавляющее большинство россиян, пришедших в МФЦ написать соответствующее заявление – это женщины. Их набралось в общей сложности 65%, и лишь 35% посетителей центров, не желающих, чтобы их персональные данные попали в Единую биометрическую систему (ЕБС), являются представителями мужского пола.

Что еще более примечательно, в большинстве своем россияне, пришедшие в МФЦ с целью обезопасить свою биометрию, не имеют работы или являются пенсионерами – таковых в сумме оказалось 69%. А вот родителей, опасающихся за биометрию своих детей, оказалось совсем немного – лишь 12% от общего числа таких посетителей пришли писать заявление за своих сыновей и дочерей.

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По информации Минцифры, к 13 сентября 2023 г. заявление на отказ от предоставления государству доступа к своей биометрии написали около 1% россиян. Согласно сайту Countrymeters, к середине сентября 2023 г. в России проживали 146,1 млн человек. К началу 2023 г. численность постоянного населения России, по данным Росстата, составляла 146,4 млн человек – на 555 тыс. меньше, чем годом ранее.

Таким образом, парализовать работу МФЦ во многих населенных пунктах всего за несколько часов удалось группе россиян численностью в пределах 1,46 млн человек.

Кто и почему «атаковал» МФЦ

Внезапная обеспокоенность россиян судьбой своих биометрических данных, имеет под собой вполне конкретное обоснование. Летом 2023 г. Рунете начали распространяться сообщения о том, что заявление на отказ от отправки биометрии в Единую биометрическую систему можно написать до 31 августа 2023 г. включительно. Власти никак не отреагировали на это, хотя ранее вступил в силу закон, который действительно позволяет россиянам написать такое заявление, но в котором не сказано ни о каких ограничениях по времени.

Во второй половине августа 2023 г. прошла вторая волна таких сообщений, и вновь власти не среагировали вовремя. Например, пресс-служба московских МФЦ лишь 26 августа 2023 г. (в субботу) заявила об «отсутствии ограничений и распространяемой ложной информации». Результат такой неторопливости – сотни тысяч россиян ждали своей очереди в МФЦ, чтобы успеть до дня «икс».

Согласно статистике Минцифры, 71% написавших заявление на отказ от передачи биометрии в ЕБС не имеют аккаунта на «Госуслугах». Напомним, что в конце марта 2023 г. был введен временный запрет на удаление такого аккаунта через личный кабинет – сделать это можно было только через МФЦ. После принятия закона об электронных повестках запрет сразу же был снят. Вместе с этим нельзя не отметить, что оплата штрафов и госпошлин на «Госуслугах» больше не обеспечивает скидку в 30% от суммы платежа, которая действовала на портале в течение многих лет.

Также статистика Минцифры гласит, что средний возраст написавших такое заявление – 60-70 лет. Более 40% из них проживают в небольших населенных пунктах.

Что говорит государство

Представители Минцифры заверили CNews, что в России биометрию «невозможно собрать без ведома ее владельца» – по их словам, для этого он должен дать свое письменное согласие.

Статистика Минцифры

Также, согласно действующему законодательству, удалить свои данные можно в любой момент посредством обращения в МФЦ. В Минцифры сообщили, что биометрические данные (согласно закону, это образец голоса и фотография лица) «будут храниться в защищенной базе – Единой биометрической системе. «Сведения в ней шифруются, доступ к ним имеют только аккредитованные организации», – заявили редакции представители Минцифры.

Как государство аккумулирует биометрию россиян

Хранилище образцов голоса и фотографий лиц граждан России носит название «Единая биометрическая система» и существует с июля 2018 г. В режиме тестирования она работала с декабря 2017 г.

Закон, позволяющий россиянам отказаться от сбора своей биометрии, был подписан Президентом России Владимиром Путиным в декабре 2022 г. и вступил в силу 1 июня 2023 г. Но он также обязывает банки передать накопленную ими биометрию граждан в ЕБС до 30 сентября 2023 г., а это сведения о миллионах граждан – только у Сбербанка за последние годы набралось 30 млн образцов биометрических данных своих клиентов.

Россияне с самого начала выказывали недоверие к ЕБС – На конец 2020 г. в ней содержались данные о 160 тыс. россиян – приблизительно об 1% всего населения страны. То, с какой скоростью жители страны отложили все свои дела ради похода в МФЦ за заявлением об отказе передавать свою биометрию государству, может указывать на то, что доверия к этой системе у них нет до сих пор.