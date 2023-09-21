В Москве дорожные камеры стали отлавливать и штрафовать россиян за непристегнутый ремень, даже если они не за рулем

В России появились камеры, способные вычислять пассажиров машин, не пользующихся ремнями безопасности. Штраф размером 1000 руб. выписывается автоматически и направляется владельцу автомобиля. Как и в случае с не пристегнутым водителем, ограничений на число штрафов нет – сколько раз он или пассажир попадется «на глаза» камере, столько раз придется раскошелиться. Пока в России лишь около 210 камер, определяющих не пристегнутых пассажиров, и все они в Москве.

Штраф в автоматическом режиме

В России заработала автоматическая система выписывания штрафов за нежелание пассажиров автотранспортных средств пристегиваться ремнем безопасности. Жители и гости Москвы станут первыми, кто опробует на себе это нововведение – в других регионах оно пока не введено.

Как сообщил столичный Дептранс в своем официальном Telegram-канале, на 21 сентября 2023 г. штрафовать за не пристегнутого пассажира умели 206 камер, размещенных на территории Москвы. А камер, которые следят за тем, чтобы водитель тоже был пристегнутым, в столице около 500.

За несоблюдение пассажиром автомобиля элементарных правил безопасности дорожного движения расплачиваться будет не он. Штраф получит собственник автомобиля, заявили в столичном Дептрансе, и размер наказания составит 1000 руб.

По словам главы Дептранса Москвы Максима Ликсутова, сотрудники ЦОДД будут рассматривать каждый случай с признаками нарушения» «Любые сомнения всегда будут трактоваться в пользу собственника транспорта», – добавил он.

Для чего нужен ремень безопасности

В России пристегнутый ремень безопасности решает три вопроса – защищает от принудительного пополнения госбюджета за свой счет, выключает раздражающий звуковой или световой сигнал о не пристегнутом ремне (во многих старых машинах этой функции нет) и, самое главное, в разы повышает шансы остаться невредимым при аварии (ветровое стекло не просто так в России называют лобовым).

Фото: jcomp / FreePik Легкое движение рукой, занимающее пару секунд, спасет не только кошелек, но и жизнь

Согласно статистике ГИБДД, пристегнутый ремень в 2,3 раза снижает вероятность смерти водителя при лобовом столкновении, при боковом ударе – в 1,8 раза, а при опрокидывании машины – и вовсе в пять раз.

Ничего нового

Штраф за не пристегнутый ремень безопасности – это не новшество российского законодательства, а одна из давних статей КоАП РФ – ст 12.6. Стоимость проезда без ремня на водительском сиденье первоначально составляла 500 руб., но сравнительно недавно была повышена до 1000 руб. Притом в этой статье в актуальной на момент публикации материала редакции ничего не сказано об ограничениях на количество штрафов за не пристегнутый ремень, которое можно получить в сутки.

Действие ст. 12.6 КоАП РФ распространяется и на пассажиров – если они не пользуются ремнями безопасности, то владельцу автомобиля тоже придется заплатить 1000 руб. столько раз, сколько он будет пойман. Единственное исключение касается автомобилей, с завода не укомплектованных ремнями безопасности, но такие не выпускают приблизительно с середины XX века, хотя они еще могут встретиться на дорогах общего пользования.

Инспекторы могут отдохнуть

Чтобы получить штраф за не пристегнутый ремень, раньше нужно было попасться на глаза инспектору ДПС и не успеть пристегнуться прежде, чем он остановит машину и подойдет к водителю. Таким образом, россияне, пренебрегающие правилами безопасности себя и своих пассажиров, в большинстве случаев избегали наказания за это административное правонарушение.

Камеры, выписывающие штрафы за не пристегнутый ремень, в изобилии стали появляться в российских городах в конце 2022 – начале 2023 гг. Началось это с двух столиц, следующими на очереди оказались города-миллионники. Точное количество камер в России, способных определять данный тип нарушения, на момент выхода материала не раскрывалось. Известно лишь, что в Москве на весь многомиллионный город их всего в пределах 500. На конец 2022 г. общее число камер в Москве, по словам Ликсутова, было 3800. В России же к тому времени их насчитывалось около 27 тыс., включая как стационарные, так и передвижные (статистика МВД России).

Оплатить штраф за не пристегнутый ремень водителя или пассажира владелец транспортного средства может со скидкой 50%, но только в течение 20 дней с момента получения постановления. Если оплата не будет произведена в течение 60 дней, то возникнет риск административной ответственности – появится угроза штрафа в двукратном размере, ареста на 15 суток или обязательных работ сроком до 50 часов (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ).

Пристегиваться должны все

Пристегиваться ремнями безопасности обязаны не только водитель и передний пассажир, но и все, кто находятся в салоне автомобиля во время движения. Пока неясно, могут ли камеры распознавать не пристегнутых пассажиров на заднем ряду, но это нарушение точно может выявить остановивший машину инспектор ДПС. Размер наказания такой же – 1000 руб.

Если же инспектор или камера выявит не пристегнутого ребенка, то штраф составит 3000 руб. для водителя, 25 тыс. руб. для должностного лица и 100 тыс. руб. для юрлица. То же касается и перевозки детей в автобусах. (п. 3, 4 ст. 12.23 КоАП РФ).

Право на ошибку

Камеры могут определить пристегнутого водителя и пассажира как не пристегнутого и выписать ему штраф. В этом случае у без вины виноватого владельца транспортного средства будет 10 дней на обжалование наказания с момента получения копии постановления о нарушении. Для решения вопроса потребуется посетить ближайшее отделение ГИБДД и предъявить доказательства того, что в тот день все находившиеся в салоне люди были пристегнуты. В теории, наилучшим доказательством правоты может послужить запись видеорегистратора, снимающего салон. Срок рассмотрения жалобы – 10 рабочих дней с момента регистрации обращения в ГИБДД.