Усилия властей идут прахом. Россияне тонут под волнами спам-звонков

В России стремительно растет число спам-звонков. Россияне вынуждены ставить на свои смартфоны дополнительный софт для принудительно блокировки, хотя в стране борьба с нежелательными вызовами ведется на уровне государства на протяжении десятилетий.

Океан спама

В России, несмотря на все усилия операторов связи и властей, постоянно растет количество спам-звонков, отвлекающих россиян от их повседневных дел. Как сообщили CNews в «Мегафоне», менее чем за год нежелательных звонов стало на треть больше, и исчисляются они не в тысячах и даже не в сотнях тысяч, а в десятках миллионов в месяц.

Для примера, в январе рекламщики, пытались позвонить россиянам 28,5 млн раз, что уже немало – это примерно по одному звонку на каждого пятого гражданина России. К августу 2023 г. их стало 48,5 млн, то есть прирост составил 35%, гласит статистика «Мегафона». Но, как пишут «Ведомости», это лишь те звонки, которые оператору удалось отфильтровать,, то есть до абонентов спамеры не дозвонились. К тому же статистика «Мегафона» не учитывает звонки мошенников, только рекламщиков, к тому часть звонков все же достигают своей цели, то итоговое их количество, вероятнее всего, намного более впечатляющее.

Опрошенные изданием эксперты тоже говорят, что нежелательных звонков в России с начала 2023 г. стало больше – по их подсчетам, прирост находится в пределах 40%. В качестве основной причины они называют массовые утечки информации в России. Действительно в 2022 и 2023 г. сливов происходило так много, что они уже становятся едва ли не нормой, ежедневной рутиной. Очень часто в утекших непреднамеренно или проданных специально базах данных содержатся имена и номера сотовых телефонов россиян – это все, что нужно спамерам.

Российские власти пытаются бороться с телефонным спамом путем придумывания новых законов даже не годами – десятилетиями. CNews писал об их инициативах и в 2013 г., и в 2022 г. Но пока это не работает – доходит до того, что жертвами спамеров становятся даже работники госведомств, занимающие высокие посты. Так, летом 2023 г. замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер на собственном опыте ощутил то, что регулярно испытывают на себе миллионы россиян в последние годы. Ему позвонили телефонные мошенники, хотя он нигде не оставлял свои персональные данные, тем более номер телефона.

Очень креативная «работа»

Чаще рекламщиков россиянам звонят только мошенники, которым очень не нравится, что на счетах тех, кому они звонят, есть деньги. Они хотят изъять их всеми возможными способами, ради чего придумывают грандиозные схемы обмана. К примеру, летом 2023 г. одному из сотрудников CNews, почти каждый день звонили «следователи МВД» с информацией о том, что неизвестные якобы пытались использовать его персональные данные для получения кредита, и что нужно срочно взять новый кредит, пока первый не начал действовать.

Как пишут «Ведомости», есть периоды, когда в России начинается рост количества спам-звонков. Это происходит в моменты, когда россияне уже перестали верить старым уловкам мошенников (например, звонки якобы от службы безопасности банка уже давно вызывают у людей смех), и когда разработана новая тактика отъема денег у населения. Злоумышленники спешат опробовать ее как можно скорее и обмануть с ее помощью как можно больше людей, пока информация о ней не попала в интернет и не стала общедоступной.

По словам источника издания, у волн нежелательных звонков есть даже зависимость от времени года – зимой, например, гораздо меньшее число доверчивых россиян найдут в себе желание и силы выйти на мороз и дойти до ближайшего банкомата, чтобы выполнить требования звонящих.

Никаких полумер

В России борьба со звонками спамеров и мошенников ведется разными методами, хотя, раз их число растет, все они не столь эффективны, как утверждают их авторы. У операторов связи есть технические средства фильтрации подобных вызовов, но их абонентам все равно приходится устанавливать на свои устройства дополнительные приложения, предупреждающие о бесполезных звонках.

Подобный софт разрабатывают многие компании – он есть, к примеру, у «Яндекса» и «Лаборатории Касперского». Как правило, такие приложения сразу сбрасывают вызов с номеров, помеченных как номера мошенников и рекламщиков, но звонящие имеют внушительные пулы номеров, и не все они есть в базах данных.

Нет звонка с неизвестного номера - нет проблемы

Да и сами спамеры тоже умеют обходить тактики блокировки из звонков. В «Мегафоне» рассказали CNews, что если раньше для вредных массовых обзвонов один номер запросто мог использоваться в течение месяца, то к осени 2023 г. время «жизни» номера сократилось до нескольких дней, а в некоторых случаях – и вовсе до нескольких часов.

После того, как номер «отжил» свое, спамеры меняют его. Согласно последним данным «Мегафона», 37% пытающихся звонить абонентам в течение дня спам-номеров проявляют активность в течение не более двух часов.

На фоне всего этого единственный по-настоящему надежный способ защиты от опасных и просто раздражающих звонков – тотальная блокировка вызовов с неизвестных и тем более скрытых номеров. Во многих современных смартфонах такая опция встроена по умолчанию, а при ее отсутствии можно установить приложение, которое будет сбрасывать звонки.

Минус этого способа лишь один – отсеиваются и безопасные входящие вызовы с номеров, не включенных в список контактов. К примеру, звонить могут по объявлению, но крупные российские классифайды уже внедрили функцию совершения вызовов внутри фирменных приложений.

Когда искусственный интеллект действительно помогает

Альтернативой тотальной блокировки входящих с неизвестных номеров могут стать голосовые ассистенты, которые поднимают трубку и общаются с мошенниками вместо абонента. Такой сервис есть, например, у МТС, Tele2 и «Мегафона», а также у «Тинькофф банка», развивающего собственного оператора связи «Тинькофф мобайл».

Россияне все чаще прибегают к этому способу защиты от мошенников и спамеров. В «Мегафоне» сообщили CNews, что пользовательская база «Евы», голосового помощника оператора, выросла в 55 раз и составила 8,2 млн человек при общем числе абонентов «Мегафона» в пределах 76 млн. По словам представителей оператора, россияне используют «Еву» для блокировки не только спам-звонков – на виртуального ассистента переводятся 86,6% звонков с соцопросами и 75% предложений финансовых и юридических услуг.

Но автоматическая блокировка нежелательных вызовов голосовыми ассистентами операторов срабатывает не всегда. Для этого нужно, чтобы на тот или иной номер была подана жалоба. Сделать это можно прямо на сайте оператора связи или на сайте ФАС – как сообщал CNews, такая опция существует с лета 2022 г.